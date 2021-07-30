https://ru.sputnik.md/20210730/dva-sotrudnika-nalogovoy-sluzhby-nats-vzyatki-43417600.html
Два сотрудника Налоговой службы попали в поле зрения НАЦ
Два сотрудника Налоговой службы попали в поле зрения НАЦ
Два сотрудника Налоговой службы попали в поле зрения НАЦ
2021-07-30T14:30+0300
2021-07-30T14:30+0300
2021-07-30T14:30+0300
общество
государственная налоговая служба
молдова
национальный антикоррупционный центр
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Два сотрудника Генерального управления постоперационного фискального контроля Государственной налоговой службы находятся под следствием Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и антикоррупционной прокуратуры по подозрению во взятках.Как отметили в НАЦ, эти сотрудники якобы вымогали у предпринимателя 40 тысяч леев в обмен на смягчение штрафа после проведенного контроля и выявления нарушений.Как уточнили в НАЦ, по этому факту было возбуждено уголовное дело по факту пассивной коррупции. Сотрудники ведомства провели обыск в служебных помещениях и домах подозреваемых.По итогам расследования один из сотрудников был задержан на 72 часа, в отношении другого еще идет следствие.В случае признания их виновными им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Также возможен штраф от шести до восьми тысяч условных единиц и лишение права занимать государственные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.
https://ru.sputnik.md/20210701/v-kishineve-zaderzhali-advokata-pri-poluchenii-vzyatki-35332571.html
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государственная налоговая служба, молдова, национальный антикоррупционный центр
Два сотрудника Налоговой службы попали в поле зрения НАЦ
Ведомство сообщает, что сотрудники Налоговой службы якобы вымогали у предпринимателя деньги.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Два сотрудника Генерального управления постоперационного фискального контроля Государственной налоговой службы находятся под следствием Национального антикоррупционного центра (НАЦ) и антикоррупционной прокуратуры по подозрению во взятках.
Как отметили в НАЦ, эти сотрудники якобы вымогали у предпринимателя 40 тысяч леев в обмен на смягчение штрафа после проведенного контроля и выявления нарушений.
"Впоследствии предприниматель обратился с жалобой в отдел внутренней безопасности Налоговой службы, сотрудники которого уведомили НАЦ", - добавили в ведомстве.
Как уточнили в НАЦ, по этому факту было возбуждено уголовное дело по факту пассивной коррупции. Сотрудники ведомства провели обыск в служебных помещениях и домах подозреваемых.
По итогам расследования один из сотрудников был задержан на 72 часа, в отношении другого еще идет следствие.
В случае признания их виновными им грозит от пяти до десяти лет лишения свободы. Также возможен штраф от шести до восьми тысяч условных единиц и лишение права занимать государственные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.