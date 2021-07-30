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https://ru.sputnik.md/20210730/fraktsiya-shor-ne-budet-vydvigat-svoego-kandidata-v-premery-43407418.html
Фракция "Шор" не будет выдвигать своего кандидата в премьеры
Фракция "Шор" не будет выдвигать своего кандидата в премьеры
В Кишиневе у парламентских фракций проходят консультации с главой государства относительно назначения премьер-министра. 30.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-30T10:01+0300
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КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Фракция "Шор" не будет выдвигать своего кандидата в премьер-министры, заявила в пятницу представитель этого политического формирования Марина Таубер после консультаций с президентом Молдовы Майей Санду. По ее словам, депутаты фракции "Шор" уважают парламентское большинство и выбор граждан, которые подержали партию PAS.Напомним, в пятницу проходят консультации парламентских фракций с главой государства по вопросу выдвижения кандидата в премьер-министры. Депутаты PAS решили предложить Наталью Гаврилицу. А представители Блока коммунистов и социалистов не пришли на консультации.
https://ru.sputnik.md/20210730/kandidat-pas-na-post-premera-pervye-zayavleniya-posle-konsultatsiy-43406238.html
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партия шора, денис уланов, марина таубер, молдова

Фракция "Шор" не будет выдвигать своего кандидата в премьеры

10:01 30.07.2021 (обновлено: 10:06 30.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausȘedința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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В Кишиневе у парламентских фракций проходят консультации с главой государства относительно назначения премьер-министра.
КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Фракция "Шор" не будет выдвигать своего кандидата в премьер-министры, заявила в пятницу представитель этого политического формирования Марина Таубер после консультаций с президентом Молдовы Майей Санду.
"Сегодня наша фракция провела консультации с президентом Молдовы. Хотим поблагодарить главу государства за ее открытость и способность выслушать нас, поскольку мы небольшая фракция. Мы решили, что не будем выдвигать никого на пост премьера. Конечно, у нас есть свой человек, но мы очень хорошо понимаем, что парламентское большинство имеет необходимое количество голосов для своего кандидата", - уточнила Таубер.
Reprezentanții PAS la Președinție - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
Политика
Кого выдвигает PAS на пост премьера: первые заявления после консультаций
09:20
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По ее словам, депутаты фракции "Шор" уважают парламентское большинство и выбор граждан, которые подержали партию PAS.

"Хотел бы обратить внимание, что действия фракции "Шор" в парламенте всегда были конструктивными, мы никогда никому не препятствовали. Надеемся, что парламентское большинство будет прислушиваться к Партии Шор, несмотря на разницу в количестве мандатов депутатов", - добавил другой депутат "Шор" Денис Уланов.

Напомним, в пятницу проходят консультации парламентских фракций с главой государства по вопросу выдвижения кандидата в премьер-министры. Депутаты PAS решили предложить Наталью Гаврилицу. А представители Блока коммунистов и социалистов не пришли на консультации.
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