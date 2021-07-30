https://ru.sputnik.md/20210730/fraktsiya-shor-ne-budet-vydvigat-svoego-kandidata-v-premery-43407418.html

Фракция "Шор" не будет выдвигать своего кандидата в премьеры

Фракция "Шор" не будет выдвигать своего кандидата в премьеры

В Кишиневе у парламентских фракций проходят консультации с главой государства относительно назначения премьер-министра. 30.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-30T10:01+0300

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политика

партия шора

денис уланов

марина таубер

молдова

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КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Фракция "Шор" не будет выдвигать своего кандидата в премьер-министры, заявила в пятницу представитель этого политического формирования Марина Таубер после консультаций с президентом Молдовы Майей Санду. По ее словам, депутаты фракции "Шор" уважают парламентское большинство и выбор граждан, которые подержали партию PAS.Напомним, в пятницу проходят консультации парламентских фракций с главой государства по вопросу выдвижения кандидата в премьер-министры. Депутаты PAS решили предложить Наталью Гаврилицу. А представители Блока коммунистов и социалистов не пришли на консультации.

https://ru.sputnik.md/20210730/kandidat-pas-na-post-premera-pervye-zayavleniya-posle-konsultatsiy-43406238.html

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партия шора, денис уланов, марина таубер, молдова