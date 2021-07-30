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https://ru.sputnik.md/20210730/furkulitse-blok-kommunistov-i-sotsialistov-ne-progolosuet-za-gavrilitsu-43413264.html
Фуркулицэ: Блок коммунистов и социалистов не проголосует за Гаврилицу
Фуркулицэ: Блок коммунистов и социалистов не проголосует за Гаврилицу
Коммунисты и социалисты не проголосуют за Гаврилицу
2021-07-30T11:50+0300
2021-07-30T11:57+0300
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КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Блок коммунистов и социалистов не станет голосовать за Наталью Гаврилицу, выдвинутую на должность премьер-министра представителями Партии "Действие и солидарность" (PAS). Об этом заявил в пятницу на брифинге зампредседателя фракции Блока социалистов и коммунистов Корнелиу Фуркулицэ. Депутат напомнил, что ранее Гаврилица уже дважды представляла свою программу в законодательном органе, и обе попытки провалились. "Она не получила ни одного голоса. За нее не проголосовали даже ее депутаты из PAS", - отметил политик. Фуркулицэ подчеркнул, что консультации Блока коммунистов и социалистов с президентом не состоялись, поскольку Санду должна была прийти к фракциям в законодательный форум, "как это и происходит в парламентской республике".Напомним, в пятницу прошли консультации президента и парламентских фракций. Депутаты Партии "Действие и солидарность" (PAS) выдвинули Наталью Гаврилицу. Представители "Шор" не стали выдвигать своего кандидата, отметив, что они уважают парламентское большинство, которое располагает необходимыми голосами для своего кандидата. Депутаты Блока коммунистов и социалистов на консультации не явились.
https://ru.sputnik.md/20210730/sandu-vydvinula-natalyu-gavrilitsu-na-dolzhnost-premera-43409249.html
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парламент, правительство, молдова

Фуркулицэ: Блок коммунистов и социалистов не проголосует за Гаврилицу

11:50 30.07.2021 (обновлено: 11:57 30.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausЗал заседаний парламента Молдовы
Зал заседаний парламента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Коммунисты и социалисты не станут поддерживать кандидата в премьеры от PAS, заявил представитель блока и объяснил, почему не состоялись консультации коммунистов и социалистов с главой государства.
КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Блок коммунистов и социалистов не станет голосовать за Наталью Гаврилицу, выдвинутую на должность премьер-министра представителями Партии "Действие и солидарность" (PAS). Об этом заявил в пятницу на брифинге зампредседателя фракции Блока социалистов и коммунистов Корнелиу Фуркулицэ.

"Мы теперь в оппозиции. Будем жестко критиковать эту власть, указывать на все ошибки. Разумеется, мы эту кандидатуру не поддерживаем", - отметил Фуркулицэ.

Депутат напомнил, что ранее Гаврилица уже дважды представляла свою программу в законодательном органе, и обе попытки провалились. "Она не получила ни одного голоса. За нее не проголосовали даже ее депутаты из PAS", - отметил политик.
Фуркулицэ подчеркнул, что консультации Блока коммунистов и социалистов с президентом не состоялись, поскольку Санду должна была прийти к фракциям в законодательный форум, "как это и происходит в парламентской республике".
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
Политика
Санду выдвинула Наталью Гаврилицу на должность премьера
10:26
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Напомним, в пятницу прошли консультации президента и парламентских фракций. Депутаты Партии "Действие и солидарность" (PAS) выдвинули Наталью Гаврилицу. Представители "Шор" не стали выдвигать своего кандидата, отметив, что они уважают парламентское большинство, которое располагает необходимыми голосами для своего кандидата. Депутаты Блока коммунистов и социалистов на консультации не явились.
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