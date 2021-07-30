https://ru.sputnik.md/20210730/gavrilita-rasskazala-kogda-predstavit-programmu-pravleniya-43413896.html
Гаврилица рассказала, когда представит свою программу правления
Гаврилица рассказала, когда представит свою программу правления
Кандидат в премьеры рассказала о планах и озвучила сроки представления программы правительства. 30.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-30T12:05+0300
2021-07-30T12:05+0300
2021-07-30T12:05+0300
политика
парламент
правительство молдовы
молдова
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КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица рассказала, когда представит свою правительственную команду и программу депутатам парламента. По ее мнению, ей предстоит в период своей работы провести реорганизацию госучреждений и экономическое восстановление страны. Напомним, в пятницу прошли консультации президента и парламентских фракций. Депутаты от Партии "Действие и солидарность" (PAS) выдвинули Наталью Гаврилицу. Представители "Шор" не стали выдвигать своего кандидата, отметив, что они уважают парламентское большинство, которое располагает необходимыми голосами для своего кандидата. Депутаты Блока коммунистов и социалистов на консультации не явились.
https://ru.sputnik.md/20210730/sandu-vydvinula-natalyu-gavrilitsu-na-dolzhnost-premera-43409249.html
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парламент, правительство молдовы, молдова
Гаврилица рассказала, когда представит свою программу правления
Кандидат в премьеры рассказала о планах и озвучила сроки представления программы правительства.
КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Кандидат в премьер-министры Наталья Гаврилица рассказала, когда представит свою правительственную команду и программу депутатам парламента.
"Мне выпала честь стать кандидатом в премьер-министры по выдвижению президента Молдовы Майи Санду. Готова выполнить ожидания граждан. В начале следующей недели я представлю список министров, и, надеюсь, что на следующей же неделе будет заседание в парламенте", - написала Гаврилица на своей странице в Facebook.
По ее мнению, ей предстоит в период своей работы провести реорганизацию госучреждений и экономическое восстановление страны.
Напомним, в пятницу прошли консультации президента и парламентских фракций. Депутаты от Партии "Действие и солидарность" (PAS) выдвинули
Наталью Гаврилицу. Представители "Шор" не стали выдвигать своего кандидата, отметив, что они уважают парламентское большинство, которое располагает необходимыми голосами для своего кандидата. Депутаты Блока коммунистов и социалистов на консультации не явились.