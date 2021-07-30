https://ru.sputnik.md/20210730/germaniya-testirovanie-covid-19-43427061.html

Германия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех въезжающих

Германия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех въезжающих

Германия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех въезжающих

2021-07-30T16:58+0300

2021-07-30T16:58+0300

2021-07-30T17:15+0300

коронавирус

в мире

германия

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Правительство ФРГ сообщило о том, что с первого августа при въезде в страну нужно будет обязательно предъявлять тесты на COVID. Мера принята в связи с ростом заболеваемости в Германии на фоне массового возвращения немецких туристов, которые провели летний отпуск за рубежом, сообщает РИА Новости."Кабинет министров сегодня... принял постановление, представленное Минздравом ФРГ, о защите от угроз в связи с коронавирусом SARS-CoV-2... В рамках него все въезжающие с 1 августа 2001 года должны предъявить при въезде удостоверение, им может стать свидетельство о вакцинации, тестировании или перенесенном заболевании", – цитирует агентство заявление пресс-службы кабмина ФРГ.В Минздраве подтвердили, что правила распространяются на всех въезжающих в страну в возрасте старше 12 лет. Ранее они касались только авиапассажиров. Оплата тестов за рубежом производится за счет граждан. При въезде из региона, признанного институтом Роберта Коха областью распространения вариантов коронавируса, негативный тест необходимо предъявить, вне зависимости от наличия вакцинации или антител.

германия

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в мире, германия