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https://ru.sputnik.md/20210730/grosu-golosovanie-za-pravitelstvo-sostoitsya-5-avgusta-43436695.html
Гросу: голосование за правительство состоится 5 августа
Гросу: голосование за правительство состоится 5 августа
Спикер парламента подтвердил, что Наталья Гаврилица представит депутатам состав кабинета министров в четверг на следующей неделе. 30.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-30T20:56+0300
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политика
правительство
парламент
наталья гаврилица
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КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Назначенная кандидатом в премьер-министры Наталья Гаврилица придет в парламент 5 августа. В этот день состоится голосование за новое правительство.Об этом сообщил председатель парламента Игорь Гросу в эфире общественного телевидения."Мы намерены провести голосование за правительство в четверг. В понедельник госпожа Гаврилица придет со списком кандидатов.В среду я созываю заседание Постоянного бюро, чтобы принять решение о созыве внеочередного заседания парламента", — сказал Гросу.Наталья Гаврилица в третий раз стала кандидатом в премьерыПо итогам консультаций с парламентскими фракциями президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатом в премьеры Наталью Гаврилицу, которую предложили депутаты фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS).Гаврилица в третий раз стала кандидатом на пост главы правительства республики. Первые две ее попытки, которые были зимой этого года, не увенчались успехом.
https://ru.sputnik.md/20210730/furkulitse-blok-kommunistov-i-sotsialistov-ne-progolosuet-za-gavrilitsu-43413264.html
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правительство, парламент, наталья гаврилица

Гросу: голосование за правительство состоится 5 августа

20:56 30.07.2021 (обновлено: 21:35 30.07.2021)
159
© Sputnik / Mihai CarausИгорь Гросу
Игорь Гросу - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
Спикер парламента подтвердил, что Наталья Гаврилица представит депутатам состав кабинета министров в четверг на следующей неделе.
КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Назначенная кандидатом в премьер-министры Наталья Гаврилица придет в парламент 5 августа. В этот день состоится голосование за новое правительство.
Об этом сообщил председатель парламента Игорь Гросу в эфире общественного телевидения.
Зал заседаний парламента Молдовы - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
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"Мы намерены провести голосование за правительство в четверг. В понедельник госпожа Гаврилица придет со списком кандидатов.

Сегодня у нас были предварительные обсуждения во фракции: мы обсудили действия, обсудили кандидатуры. До среды будет достаточно времени для общественных консультаций: с гражданским обществом, с профсоюзами, с работодателями.

В среду я созываю заседание Постоянного бюро, чтобы принять решение о созыве внеочередного заседания парламента", — сказал Гросу.
Наталья Гаврилица в третий раз стала кандидатом в премьеры
По итогам консультаций с парламентскими фракциями президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатом в премьеры Наталью Гаврилицу, которую предложили депутаты фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS).
Гаврилица в третий раз стала кандидатом на пост главы правительства республики. Первые две ее попытки, которые были зимой этого года, не увенчались успехом.
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