https://ru.sputnik.md/20210730/italiya-obnovila-pravila-vezda-dlya-grazhdan-moldovy-43435697.html

Италия обновила правила въезда для граждан Молдовы

Италия обновила правила въезда для граждан Молдовы

Обновленные правила пребывания в Италии для иностранных граждан будут действовать до 30 августа. 30.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-30T21:12+0300

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2021-07-30T21:12+0300

коронавирус

италия

правила въезда

посольство молдовы

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КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения Италии включило Молдову в "список D" по уровню эпидемиологической опасности. Таким образом, для въезда в Италию гражданам Республики Молдова с биометрическими паспортами больше не нужно доказывать обоснованность цели посещения, сообщает посольство нашей страны в Риме.Для граждан Молдовы, а также лиц, которые пребывали в нашей стране или пересекали ее территорию в течение последних 14 дней, необходимо соблюдать следующие условия поездки в Италию, действительные в период с 31 июля по 30 августа 2021 года:От проведения текста освобождаются дети младше 6 лет.

https://ru.sputnik.md/20210728/ukraina-uzhestochaet-pravila-vezda-iz-za-shtamma-delta-43339992.html

италия

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2021

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италия, правила въезда, посольство молдовы