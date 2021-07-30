https://ru.sputnik.md/20210730/italiya-obnovila-pravila-vezda-dlya-grazhdan-moldovy-43435697.html
Италия обновила правила въезда для граждан Молдовы
Италия обновила правила въезда для граждан Молдовы
Обновленные правила пребывания в Италии для иностранных граждан будут действовать до 30 августа. 30.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-30T21:12+0300
2021-07-30T21:12+0300
2021-07-30T21:12+0300
коронавирус
италия
правила въезда
посольство молдовы
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КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения Италии включило Молдову в "список D" по уровню эпидемиологической опасности. Таким образом, для въезда в Италию гражданам Республики Молдова с биометрическими паспортами больше не нужно доказывать обоснованность цели посещения, сообщает посольство нашей страны в Риме.Для граждан Молдовы, а также лиц, которые пребывали в нашей стране или пересекали ее территорию в течение последних 14 дней, необходимо соблюдать следующие условия поездки в Италию, действительные в период с 31 июля по 30 августа 2021 года:От проведения текста освобождаются дети младше 6 лет.
https://ru.sputnik.md/20210728/ukraina-uzhestochaet-pravila-vezda-iz-za-shtamma-delta-43339992.html
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Александр Исаев
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италия, правила въезда, посольство молдовы
Италия обновила правила въезда для граждан Молдовы
Обновленные правила пребывания в Италии для иностранных граждан будут действовать до 30 августа.
КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Министерство здравоохранения Италии включило Молдову в "список D" по уровню эпидемиологической опасности.
Таким образом, для въезда в Италию гражданам Республики Молдова с биометрическими паспортами больше не нужно доказывать обоснованность цели посещения, сообщает посольство нашей страны в Риме.
Для граждан Молдовы, а также лиц, которые пребывали в нашей стране или пересекали ее территорию в течение последних 14 дней, необходимо соблюдать следующие условия поездки в Италию, действительные в период с 31 июля по 30 августа 2021 года:
заполнение цифровой формы местонахождения пассажира (Passenger Locator Form);
наличие сертификата, подтверждающего отрицательный результат молекулярного или антигенного теста, проведенного за 72 часа до въезда в Италию;
самоизоляция по адресу, указанному в цифровой форме местонахождения пассажира, сроком на 5 дней и дополнительное тестирование в конце этого периода;
От проведения текста освобождаются дети младше 6 лет.