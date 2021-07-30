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Как изменился Кишинев за несколько десятков лет
Как изменился Кишинев за несколько десятков лет
Глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал о том, как разрастался Кишинев. 30.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-30T18:54+0300
2021-07-30T18:59+0300
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архитектура
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Молдавская столица менялась и в мирное время, и в военное. В годы Второй мировой войны утеряно порядка 75% зданий старого Кишинева. Об этом в комментарии Sputnik рассказал глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.По его словам, главная цель Агентства по инспектированию и реставрации памятников заключается в том, чтобы развивать будущее, сохраняя прошлое."Архитектуру Войцеховского, Щусева и тех, кто оставил след в развитии Кишинева, мы должны по максимуму сохранить. Но я не против того, чтобы Кишинев развивался и чтобы строились дома и пространства с новым функционалом. Главное – чтобы был баланс между историей и экономикой", – уточнил глава агентства.На вопрос о том, как соблюсти золотую середину, чтобы не навредить истории и чтобы появлялись новые функциональные здания, в которых нуждается Кишинев, эксперт отметил, что ответ можно найти, если обратиться к тому, как развивалась молдавская столица после Второй мировой войны.Он обратил внимание, что после войны было реконструировано довольно много зданий. "К примеру, восстановлена Швейцарская гостиница, к которой был добавлен один этаж. Первый градостроительный план 1952 года гласил, что надо строить не менее пяти этажей. Было очень много фабрик, рабочего класса, а вот заселять людей было некуда. Тогда представители города заявили, что надо развивать столицу не только по горизонтали, но и по вертикали. Поэтому Кишинев поднялся вверх", – сказал Штефэницэ.Именно с того момента Кишинев стал расти вверх. "Позже, в 1972 году, градостроительный план гласил, что город должен подняться еще выше", – добавил собеседник.Эксперт подчеркнул, что "именно в пятилетки между 70-ми и 80-ми годами Кишинев поднялся до 9, 12, 14, 16 и даже 24 этажей".В беседе с главой Агентства по инспектированию и реставрации памятников обсудили также, насколько уместно передавать Республиканский стадион в Кишиневе посольству США, какое место занимала спортивная арена в жизни города, а также судьбу гостиницы "Националь".
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кишинев, архитектура, видео

Как изменился Кишинев за несколько десятков лет

18:54 30.07.2021 (обновлено: 18:59 30.07.2021)
190
© Sputnik
Глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал о том, как разрастался Кишинев.
Молдавская столица менялась и в мирное время, и в военное. В годы Второй мировой войны утеряно порядка 75% зданий старого Кишинева. Об этом в комментарии Sputnik рассказал глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.
"Очень много зданий и мест остались лишь на фотографиях и в воспоминаниях. Старая синагога, епархиальный дом, дом митрополии", – сказал Штефэницэ.
По его словам, главная цель Агентства по инспектированию и реставрации памятников заключается в том, чтобы развивать будущее, сохраняя прошлое.
"Архитектуру Войцеховского, Щусева и тех, кто оставил след в развитии Кишинева, мы должны по максимуму сохранить. Но я не против того, чтобы Кишинев развивался и чтобы строились дома и пространства с новым функционалом. Главное – чтобы был баланс между историей и экономикой", – уточнил глава агентства.
На вопрос о том, как соблюсти золотую середину, чтобы не навредить истории и чтобы появлялись новые функциональные здания, в которых нуждается Кишинев, эксперт отметил, что ответ можно найти, если обратиться к тому, как развивалась молдавская столица после Второй мировой войны.
Он обратил внимание, что после войны было реконструировано довольно много зданий. "К примеру, восстановлена Швейцарская гостиница, к которой был добавлен один этаж. Первый градостроительный план 1952 года гласил, что надо строить не менее пяти этажей. Было очень много фабрик, рабочего класса, а вот заселять людей было некуда. Тогда представители города заявили, что надо развивать столицу не только по горизонтали, но и по вертикали. Поэтому Кишинев поднялся вверх", – сказал Штефэницэ.
Именно с того момента Кишинев стал расти вверх. "Позже, в 1972 году, градостроительный план гласил, что город должен подняться еще выше", – добавил собеседник.
Эксперт подчеркнул, что "именно в пятилетки между 70-ми и 80-ми годами Кишинев поднялся до 9, 12, 14, 16 и даже 24 этажей".

"Конечно, XXI век тоже хочет оставить свой след в истории. Новые тенденции, стили, веяния. Поэтому я всегда говорю, что надо интегрировать профессионально каждый проект", – добавил Штефэницэ.

В беседе с главой Агентства по инспектированию и реставрации памятников обсудили также, насколько уместно передавать Республиканский стадион в Кишиневе посольству США, какое место занимала спортивная арена в жизни города, а также судьбу гостиницы "Националь".
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