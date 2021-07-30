https://ru.sputnik.md/20210730/kak-izmenilsya-kishinev-43430779.html

Как изменился Кишинев за несколько десятков лет

Как изменился Кишинев за несколько десятков лет

Глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников в беседе с корреспондентом Sputnik рассказал о том, как разрастался Кишинев. 30.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-30T18:54+0300

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радио

кишинев

архитектура

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Молдавская столица менялась и в мирное время, и в военное. В годы Второй мировой войны утеряно порядка 75% зданий старого Кишинева. Об этом в комментарии Sputnik рассказал глава Агентства по инспектированию и реставрации памятников Ион Штефэницэ.По его словам, главная цель Агентства по инспектированию и реставрации памятников заключается в том, чтобы развивать будущее, сохраняя прошлое."Архитектуру Войцеховского, Щусева и тех, кто оставил след в развитии Кишинева, мы должны по максимуму сохранить. Но я не против того, чтобы Кишинев развивался и чтобы строились дома и пространства с новым функционалом. Главное – чтобы был баланс между историей и экономикой", – уточнил глава агентства.На вопрос о том, как соблюсти золотую середину, чтобы не навредить истории и чтобы появлялись новые функциональные здания, в которых нуждается Кишинев, эксперт отметил, что ответ можно найти, если обратиться к тому, как развивалась молдавская столица после Второй мировой войны.Он обратил внимание, что после войны было реконструировано довольно много зданий. "К примеру, восстановлена Швейцарская гостиница, к которой был добавлен один этаж. Первый градостроительный план 1952 года гласил, что надо строить не менее пяти этажей. Было очень много фабрик, рабочего класса, а вот заселять людей было некуда. Тогда представители города заявили, что надо развивать столицу не только по горизонтали, но и по вертикали. Поэтому Кишинев поднялся вверх", – сказал Штефэницэ.Именно с того момента Кишинев стал расти вверх. "Позже, в 1972 году, градостроительный план гласил, что город должен подняться еще выше", – добавил собеседник.Эксперт подчеркнул, что "именно в пятилетки между 70-ми и 80-ми годами Кишинев поднялся до 9, 12, 14, 16 и даже 24 этажей".В беседе с главой Агентства по инспектированию и реставрации памятников обсудили также, насколько уместно передавать Республиканский стадион в Кишиневе посольству США, какое место занимала спортивная арена в жизни города, а также судьбу гостиницы "Националь".

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