Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Видеокамера - Sputnik Молдова
Видео
Смотрите самые интересные и свежие видео о событиях в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210730/kak-v-moldove-premer-ministra-vybirayut-43433192.html
Как в Молдове премьер-министра выбирают
Как в Молдове премьер-министра выбирают
Кандидат в премьеры у Молдовы есть, страна в ожидании, когда Наталья Гаврилица представит программу
2021-07-30T20:33+0300
2021-07-30T20:33+0300
видео
правительство
молдова
майя санду
парламент
наталья гаврилица
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43434842_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_429051a64571ea457ee3dace5a3905e7.jpg
По итогам консультаций с парламентскими фракциями президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатом в премьеры Наталью Гаврилицу, которую предложили депутаты фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS).По словам президента, кандидатура Гаврилицы вызывает доверие. Глава государства уверена, что кандидат в премьеры подберет честную и профессиональную команду кабинета министров. А затем, как надеется Санду, "в Молдове появится правительство, которое будет означать новое начало для страны".Таким образом, Гаврилица в третий раз стала кандидатом на пост главы правительства республики. Первые две ее попытки, которые были зимой этого года, не увенчались успехом.По мнению Гаврилицы, ей предстоит в период своей работы провести реорганизацию госучреждений и экономическое восстановление страны.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43434842_247:0:1687:1080_1920x0_80_0_0_816c296968ca2f17d587a9bbbb320340.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
правительство, молдова, майя санду, парламент, наталья гаврилица, видео

Как в Молдове премьер-министра выбирают

20:33 30.07.2021
244
© Sputnik / PrivescEU / Parlamentul Republicii Moldova
Молдова в шаге от утверждения нового правительства. Глава государства Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями, по итогам которых учла мнение пропрезидентской PAS и выдвинула кандидатом в премьеры экс-министра финансов страны Наталью Гаврилицу.
По итогам консультаций с парламентскими фракциями президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатом в премьеры Наталью Гаврилицу, которую предложили депутаты фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS).
"У Натальи Гаврилицы есть две недели, чтобы сформировать команду и подготовить программу правления, которую представит парламенту", – отметила Санду
По словам президента, кандидатура Гаврилицы вызывает доверие. Глава государства уверена, что кандидат в премьеры подберет честную и профессиональную команду кабинета министров. А затем, как надеется Санду, "в Молдове появится правительство, которое будет означать новое начало для страны".
Таким образом, Гаврилица в третий раз стала кандидатом на пост главы правительства республики. Первые две ее попытки, которые были зимой этого года, не увенчались успехом.
"В начале следующей недели я представлю список министров, и, надеюсь, что на следующей же неделе будет заседание в парламенте", – написала Гаврилица на своей странице в Facebook после того, как президент подписала указ о выдвижении кандидата в премьеры.
По мнению Гаврилицы, ей предстоит в период своей работы провести реорганизацию госучреждений и экономическое восстановление страны.
020001
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
21:24Демпартия осудила задержание Пынзаря
21:12Италия обновила правила въезда для граждан Молдовы
20:56Гросу: голосование за правительство состоится 5 августа
20:33Как в Молдове премьер-министра выбирают
20:15Спущена на воду атомная подлодка "Красноярск"
19:47Александр Пынзарь прокомментировал свое задержание
19:36Дым и пепел: как сейчас выглядят турецкие курорты
19:13Важное сообщение гражданам Молдовы в Турции: уточнение МИДЕИ
18:54Как изменился Кишинев за несколько десятков лет
18:44Молдова обновила список стран "красной зоны" опасности из-за COVID-19
18:26На выходных перекроют улицу Крянгэ: как будут ездить троллейбусы и автобусы
18:00RT открывает прием заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба – 2021
17:37Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:27Страшная авария в Оргеевском районе: шесть человек попали в больницу
16:58Германия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех въезжающих
16:31В Молдове беременных могут начать вакцинировать против коронавируса
16:02Российских туристов в Анталье призвали быть готовыми к эвакуации
15:35Молдавская легкоатлетка Димитриана Безеде не прошла квалификацию в Токио
15:20Африканская жара в Молдове: синоптики обещают +37 в тени
15:11Впервые за всю историю Гагаузии собран рекордный урожай зерновых