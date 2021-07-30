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Как в Молдове премьер-министра выбирают
Как в Молдове премьер-министра выбирают
Кандидат в премьеры у Молдовы есть, страна в ожидании, когда Наталья Гаврилица представит программу
2021-07-30T20:33+0300
2021-07-30T20:33+0300
2021-07-30T20:33+0300
видео
правительство
молдова
майя санду
парламент
наталья гаврилица
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По итогам консультаций с парламентскими фракциями президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатом в премьеры Наталью Гаврилицу, которую предложили депутаты фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS).По словам президента, кандидатура Гаврилицы вызывает доверие. Глава государства уверена, что кандидат в премьеры подберет честную и профессиональную команду кабинета министров. А затем, как надеется Санду, "в Молдове появится правительство, которое будет означать новое начало для страны".Таким образом, Гаврилица в третий раз стала кандидатом на пост главы правительства республики. Первые две ее попытки, которые были зимой этого года, не увенчались успехом.По мнению Гаврилицы, ей предстоит в период своей работы провести реорганизацию госучреждений и экономическое восстановление страны.
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правительство, молдова, майя санду, парламент, наталья гаврилица, видео
Как в Молдове премьер-министра выбирают
Молдова в шаге от утверждения нового правительства. Глава государства Майя Санду провела консультации с парламентскими фракциями, по итогам которых учла мнение пропрезидентской PAS и выдвинула кандидатом в премьеры экс-министра финансов страны Наталью Гаврилицу.
По итогам консультаций с парламентскими фракциями президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатом в премьеры Наталью Гаврилицу
, которую предложили депутаты фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS).
"У Натальи Гаврилицы есть две недели, чтобы сформировать команду и подготовить программу правления, которую представит парламенту", – отметила Санду
По словам президента, кандидатура Гаврилицы вызывает доверие. Глава государства уверена, что кандидат в премьеры подберет честную и профессиональную команду кабинета министров. А затем, как надеется Санду, "в Молдове появится правительство, которое будет означать новое начало для страны".
Таким образом, Гаврилица в третий раз стала кандидатом на пост главы правительства республики. Первые две ее попытки, которые были зимой этого года, не увенчались успехом.
"В начале следующей недели я представлю список министров, и, надеюсь, что на следующей же неделе будет заседание в парламенте", – написала Гаврилица на своей странице в Facebook после того, как президент подписала указ о выдвижении кандидата в премьеры.
По мнению Гаврилицы, ей предстоит в период своей работы провести реорганизацию госучреждений и экономическое восстановление страны.