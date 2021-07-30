https://ru.sputnik.md/20210730/kak-v-moldove-premer-ministra-vybirayut-43433192.html

Как в Молдове премьер-министра выбирают

Как в Молдове премьер-министра выбирают

Кандидат в премьеры у Молдовы есть, страна в ожидании, когда Наталья Гаврилица представит программу

2021-07-30T20:33+0300

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видео

правительство

молдова

майя санду

парламент

наталья гаврилица

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По итогам консультаций с парламентскими фракциями президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатом в премьеры Наталью Гаврилицу, которую предложили депутаты фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS).По словам президента, кандидатура Гаврилицы вызывает доверие. Глава государства уверена, что кандидат в премьеры подберет честную и профессиональную команду кабинета министров. А затем, как надеется Санду, "в Молдове появится правительство, которое будет означать новое начало для страны".Таким образом, Гаврилица в третий раз стала кандидатом на пост главы правительства республики. Первые две ее попытки, которые были зимой этого года, не увенчались успехом.По мнению Гаврилицы, ей предстоит в период своей работы провести реорганизацию госучреждений и экономическое восстановление страны.

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правительство, молдова, майя санду, парламент, наталья гаврилица, видео