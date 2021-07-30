https://ru.sputnik.md/20210730/kandidat-pas-na-post-premera-pervye-zayavleniya-posle-konsultatsiy-43406238.html

Кого выдвигает PAS на пост премьера: первые заявления после консультаций

Кого выдвигает PAS на пост премьера: первые заявления после консультаций

Кандидат PAS на пост премьер-министра Молдовы

2021-07-30T09:20+0300

2021-07-30T09:20+0300

2021-07-30T09:33+0300

политика

молдова

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КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Наталья Гаврилица – кандидат на должность премьера от фракции"Действие и солидарность" (PAS). Об этом объявил в пятницу Михай Попшой после консультаций с галвой государства Майей Санду.Он отметил, что Гаврилица - лучший вариант на эту государственную должность, и она обладает необходимым опытом, чтобы справиться с обязанностями.В пятницу проходят консультации парламентских фракций с президентом Молдовы на предмет выдвижения нового премьер-министра. После обсуждений с PAS запланированы встречи с Блоком коммунистов и социалистов, а затем с фракцией "Шор".Ранее председатель Партии социалистов заявил в телепередаче, что представители их блока не придут на консультации.

https://ru.sputnik.md/20210729/natalya-gavrilitsa-kandidat-premer-moldova-43386794.html

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Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

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