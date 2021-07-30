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https://ru.sputnik.md/20210730/kandidat-pas-na-post-premera-pervye-zayavleniya-posle-konsultatsiy-43406238.html
Кого выдвигает PAS на пост премьера: первые заявления после консультаций
Кого выдвигает PAS на пост премьера: первые заявления после консультаций
Кандидат PAS на пост премьер-министра Молдовы
2021-07-30T09:20+0300
2021-07-30T09:33+0300
политика
молдова
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КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Наталья Гаврилица – кандидат на должность премьера от фракции"Действие и солидарность" (PAS). Об этом объявил в пятницу Михай Попшой после консультаций с галвой государства Майей Санду.Он отметил, что Гаврилица - лучший вариант на эту государственную должность, и она обладает необходимым опытом, чтобы справиться с обязанностями.В пятницу проходят консультации парламентских фракций с президентом Молдовы на предмет выдвижения нового премьер-министра. После обсуждений с PAS запланированы встречи с Блоком коммунистов и социалистов, а затем с фракцией "Шор".Ранее председатель Партии социалистов заявил в телепередаче, что представители их блока не придут на консультации.
https://ru.sputnik.md/20210729/natalya-gavrilitsa-kandidat-premer-moldova-43386794.html
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Кого выдвигает PAS на пост премьера: первые заявления после консультаций

09:20 30.07.2021 (обновлено: 09:33 30.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausReprezentanții PAS la Președinție
Reprezentanții PAS la Președinție - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Представители фракции PAS провели консультации с президентом Молдовы Майей Санду.
КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Наталья Гаврилица – кандидат на должность премьера от фракции"Действие и солидарность" (PAS). Об этом объявил в пятницу Михай Попшой после консультаций с галвой государства Майей Санду.

"Вчера в ходе заседания фракции мы все обсудили. Голосовали и единогласно решили, что Наталья Гаврилица будет нашим кандидатом на пост премьер-министра", - заявил Попшой.

Он отметил, что Гаврилица - лучший вариант на эту государственную должность, и она обладает необходимым опытом, чтобы справиться с обязанностями.
Natalia Gavrilița - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
Политика
Наталья Гаврилица вновь станет кандидатом в премьеры Молдовы
Вчера, 20:37
339
В пятницу проходят консультации парламентских фракций с президентом Молдовы на предмет выдвижения нового премьер-министра. После обсуждений с PAS запланированы встречи с Блоком коммунистов и социалистов, а затем с фракцией "Шор".
Ранее председатель Партии социалистов заявил в телепередаче, что представители их блока не придут на консультации.
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