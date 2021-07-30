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Красный Крест предоставил продукты уязвимым слоям населения Молдовы
Красный Крест предоставил продукты уязвимым слоям населения Молдовы
Продуктовые наборы получили подопечные Главного управления социальной помощи и здравоохранения и Главного управления по защите прав ребенка.
2021-07-30T13:15+0300
2021-07-30T13:26+0300
общество
примэрия кишинева
красный крест
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Красный Крест Молдовы при финансовой поддержке Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца предоставил 400 продуктовых наборов бенефициарам муниципальных управлений. Как сообщил в пятницу мэр Кишинева Ион Чебан, 300 пакетов предназначены для получателей Главного управления социальной помощи и здравоохранения и 100 пакетов – для малообеспеченных семей – бенефициарам Главного управления по защите прав ребенка.Сообщается, что в каждом пакете содержатся мясные консервы, рис, горох, гречка, сахар, мука, подсолнечное масло и макаронные изделия.Мэр столицы отметил, что ежемесячно 1200 социально незащищенных граждан в муниципии Кишинев, пользующихся услугами бесплатного питания, получают продуктовые наборы. Главное управление социальной помощи и здравоохранения предоставляет продуктовые пакеты вместо обеда в связи с пандемией COVID-19.Продуктовые наборы получают пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, семьи с одним родителем или многодетные, а также граждане без дохода. Пакеты распространяют территориальные отделения Управления здравоохранения.
https://ru.sputnik.md/20161008/krasnii-krest-moldova-rossia-ukraina-belarusi-9360700.html
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примэрия кишинева, красный крест

Красный Крест предоставил продукты уязвимым слоям населения Молдовы

13:15 30.07.2021 (обновлено: 13:26 30.07.2021)
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© Sputnik / Сергей Кузнецов / Перейти в фотобанкПродукты питания
Продукты питания - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Продуктовые наборы получили подопечные Главного управления социальной помощи и здравоохранения и Главного управления по защите прав ребенка.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Красный Крест Молдовы при финансовой поддержке Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца предоставил 400 продуктовых наборов бенефициарам муниципальных управлений.
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Как сообщил в пятницу мэр Кишинева Ион Чебан, 300 пакетов предназначены для получателей Главного управления социальной помощи и здравоохранения и 100 пакетов – для малообеспеченных семей – бенефициарам Главного управления по защите прав ребенка.
Сообщается, что в каждом пакете содержатся мясные консервы, рис, горох, гречка, сахар, мука, подсолнечное масло и макаронные изделия.

"Благодарю Красный Крест Молдовы, который поддерживал нас в различных ситуациях, в том числе в период пандемии COVID-19", - заявил Ион Чебан.

Мэр столицы отметил, что ежемесячно 1200 социально незащищенных граждан в муниципии Кишинев, пользующихся услугами бесплатного питания, получают продуктовые наборы. Главное управление социальной помощи и здравоохранения предоставляет продуктовые пакеты вместо обеда в связи с пандемией COVID-19.
Продуктовые наборы получают пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, семьи с одним родителем или многодетные, а также граждане без дохода. Пакеты распространяют территориальные отделения Управления здравоохранения.
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