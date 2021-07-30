https://ru.sputnik.md/20210730/krasnyy-krest-predostavil-produkty-uyazvimym-sloyam-naseleniya-moldovy-43416630.html

Красный Крест предоставил продукты уязвимым слоям населения Молдовы

Красный Крест предоставил продукты уязвимым слоям населения Молдовы

Продуктовые наборы получили подопечные Главного управления социальной помощи и здравоохранения и Главного управления по защите прав ребенка.

2021-07-30T13:15+0300

2021-07-30T13:15+0300

2021-07-30T13:26+0300

общество

примэрия кишинева

красный крест

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Красный Крест Молдовы при финансовой поддержке Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца предоставил 400 продуктовых наборов бенефициарам муниципальных управлений. Как сообщил в пятницу мэр Кишинева Ион Чебан, 300 пакетов предназначены для получателей Главного управления социальной помощи и здравоохранения и 100 пакетов – для малообеспеченных семей – бенефициарам Главного управления по защите прав ребенка.Сообщается, что в каждом пакете содержатся мясные консервы, рис, горох, гречка, сахар, мука, подсолнечное масло и макаронные изделия.Мэр столицы отметил, что ежемесячно 1200 социально незащищенных граждан в муниципии Кишинев, пользующихся услугами бесплатного питания, получают продуктовые наборы. Главное управление социальной помощи и здравоохранения предоставляет продуктовые пакеты вместо обеда в связи с пандемией COVID-19.Продуктовые наборы получают пожилые люди, люди с ограниченными возможностями, семьи с одним родителем или многодетные, а также граждане без дохода. Пакеты распространяют территориальные отделения Управления здравоохранения.

https://ru.sputnik.md/20161008/krasnii-krest-moldova-rossia-ukraina-belarusi-9360700.html

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2021

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примэрия кишинева, красный крест