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Крылов: оправдают ли Майя Санду и PAS доверие своего избирателя
Крылов: оправдают ли Майя Санду и PAS доверие своего избирателя
Аналитик ставит под сомнение число мандатов, которые получила партия "Действие и солидарность", и отмечает несостоятельность партии-победителя на установочной сессии парламента.
2021-07-30T09:00+0300
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Крылов: оправдает ли Майя Санду и PAS доверие своего избирателя
Крылов: оправдает ли Майя Санду и PAS доверие своего избирателя
Пегодня, вне всякого сомнения можно говорить о том, что мандат большинства избирателей дан Партии "Действие и солидарность" (PAS). С такого заявления в эфире студии Sputnik Молдова начал свой ответ политический аналитик Валентин Крылов.По мнению Крылова, первое, что сегодня можно очевидно констатировать, - это то, что мандат избирателей дан Партии "Действие и солидарность".Третьей констатацией, отметил Крылов в заключение, можно считать то, что после выборов одержавшая победу партия "Действия и солидарность" не продемонстрировала свою состоятельность, так как установочная сессия парламента не вызвала никакого удовлетворения у подавляющего большинства избирателей.
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Валентина Топоривская
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аудио, подкасты, экспертиза

Крылов: оправдают ли Майя Санду и PAS доверие своего избирателя

09:00 30.07.2021 (обновлено: 09:10 30.07.2021)
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Крылов: оправдает ли Майя Санду и PAS доверие своего избирателя
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
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Аналитик ставит под сомнение число мандатов, которые получила Партия "Действие и солидарность", и отмечает несостоятельность партии-победителя на учредительной сессии парламента.
Пегодня, вне всякого сомнения можно говорить о том, что мандат большинства избирателей дан Партии "Действие и солидарность" (PAS). С такого заявления в эфире студии Sputnik Молдова начал свой ответ политический аналитик Валентин Крылов.

"Я повторно ставлю под сомнение, что это именно 63 мандата. С моей точки зрения, их должно было быть существенно меньше исходя из волеизъявления граждан. Но так как никто из политических конкурентов серьезно этот результат не оспорил, мы исходим из того, что есть", - говорит политолог.

По мнению Крылова, первое, что сегодня можно очевидно констатировать, - это то, что мандат избирателей дан Партии "Действие и солидарность".

"Вторая констатация заключается в том, что проблем в молдавском обществе накопилось очень много, и самых разных, прежде всего это проблемы внутренние. Я не думаю, что сегодня остро стоит какая-то внешнеполитическая проблема. В конечном итоге все проблемы сводятся к уровню жизни населения, то есть опять же на первый план выходит задача социально-экономического развития", - считает эксперт.

Третьей констатацией, отметил Крылов в заключение, можно считать то, что после выборов одержавшая победу партия "Действия и солидарность" не продемонстрировала свою состоятельность, так как установочная сессия парламента не вызвала никакого удовлетворения у подавляющего большинства избирателей.
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