https://ru.sputnik.md/20210730/krylov-opravdaet-li-mayya-sandu-i-pas-doverie-svoego-izbiratelya-43356413.html

Крылов: оправдают ли Майя Санду и PAS доверие своего избирателя

Крылов: оправдают ли Майя Санду и PAS доверие своего избирателя

Аналитик ставит под сомнение число мандатов, которые получила партия "Действие и солидарность", и отмечает несостоятельность партии-победителя на установочной сессии парламента.

2021-07-30T09:00+0300

2021-07-30T09:00+0300

2021-07-30T09:10+0300

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Крылов: оправдает ли Майя Санду и PAS доверие своего избирателя Крылов: оправдает ли Майя Санду и PAS доверие своего избирателя

Пегодня, вне всякого сомнения можно говорить о том, что мандат большинства избирателей дан Партии "Действие и солидарность" (PAS). С такого заявления в эфире студии Sputnik Молдова начал свой ответ политический аналитик Валентин Крылов.По мнению Крылова, первое, что сегодня можно очевидно констатировать, - это то, что мандат избирателей дан Партии "Действие и солидарность".Третьей констатацией, отметил Крылов в заключение, можно считать то, что после выборов одержавшая победу партия "Действия и солидарность" не продемонстрировала свою состоятельность, так как установочная сессия парламента не вызвала никакого удовлетворения у подавляющего большинства избирателей.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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