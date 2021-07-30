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Крыша жилого дома в Приднестровье загорелась от удара молнии
Крыша жилого дома в Приднестровье загорелась от удара молнии
С ночи 30 июля в Приднестровском регионе ликвидируют последствия непогоды.
2021-07-30T13:00+0300
2021-07-30T13:04+0300
общество
гроза
пожар
приднестровье
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Как сообщает МВД Приднестровья, от сильнейшей грозы больше других пострадала семья из села Бутучаны - ночью 30 июля в крышу их дома ударила молния. В результате начался пожар, сгорело 30 квадратных метров кровли. Пожарным удалось сбить пламя и не допустить разрушения всего дома.В Рыбнице, в многоэтажке на улице Победы, ураганным ветром сорвало металлический козырек.Некоторое время из-за упавшего дерева был ограничен въезд в село Попенки. Спасателям пришлось распилить ствол, чтобы освободить проезжую часть. В целом в работах по устранению последствий стихии задействованы 87 сотрудников подразделений ГУпЧС и работников коммунальных служб, а также девять единиц спецтехники.Работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий продолжаются.
https://ru.sputnik.md/20210729/silnyy-veter-i-grad-obrushilis-na-moldovu-43386638.html
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гроза, пожар, приднестровье

Крыша жилого дома в Приднестровье загорелась от удара молнии

13:00 30.07.2021 (обновлено: 13:04 30.07.2021)
108
© Pixabay / FelixMittermeierГроза
Гроза - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Pixabay / FelixMittermeier
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
С ночи 30 июля в Приднестровском регионе ликвидируют последствия непогоды.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Как сообщает МВД Приднестровья, от сильнейшей грозы больше других пострадала семья из села Бутучаны - ночью 30 июля в крышу их дома ударила молния. В результате начался пожар, сгорело 30 квадратных метров кровли. Пожарным удалось сбить пламя и не допустить разрушения всего дома.

"Кроме того, в девяти населенных пунктах Рыбницкого района фиксировались отключения электроэнергии. Где-то восстановительные работы уже завершены, в некоторых селах еще продолжаются", - информирует источник.

В Рыбнице, в многоэтажке на улице Победы, ураганным ветром сорвало металлический козырек.
Некоторое время из-за упавшего дерева был ограничен въезд в село Попенки. Спасателям пришлось распилить ствол, чтобы освободить проезжую часть.
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В целом в работах по устранению последствий стихии задействованы 87 сотрудников подразделений ГУпЧС и работников коммунальных служб, а также девять единиц спецтехники.
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Общество
Последствия непогоды в Молдове: перебои с электричеством и поваленные деревья
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Работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий продолжаются.
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