https://ru.sputnik.md/20210730/krysha-zhilogo-doma-pridnestrove-zagorelas-udara-molnii-43415982.html

Крыша жилого дома в Приднестровье загорелась от удара молнии

Крыша жилого дома в Приднестровье загорелась от удара молнии

С ночи 30 июля в Приднестровском регионе ликвидируют последствия непогоды.

2021-07-30T13:00+0300

2021-07-30T13:00+0300

2021-07-30T13:04+0300

общество

гроза

пожар

приднестровье

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Как сообщает МВД Приднестровья, от сильнейшей грозы больше других пострадала семья из села Бутучаны - ночью 30 июля в крышу их дома ударила молния. В результате начался пожар, сгорело 30 квадратных метров кровли. Пожарным удалось сбить пламя и не допустить разрушения всего дома.В Рыбнице, в многоэтажке на улице Победы, ураганным ветром сорвало металлический козырек.Некоторое время из-за упавшего дерева был ограничен въезд в село Попенки. Спасателям пришлось распилить ствол, чтобы освободить проезжую часть. В целом в работах по устранению последствий стихии задействованы 87 сотрудников подразделений ГУпЧС и работников коммунальных служб, а также девять единиц спецтехники.Работы по ликвидации последствий неблагоприятных погодных условий продолжаются.

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https://ru.sputnik.md/20210730/liven-grad-moldova-posledstviya-43410215.html

приднестровье

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гроза, пожар, приднестровье