https://ru.sputnik.md/20210730/liven-grad-moldova-posledstviya-43410215.html

Последствия непогоды в Молдове: перебои с электричеством и поваленные деревья

Последствия непогоды в Молдове: перебои с электричеством и поваленные деревья

Ливень и град в Молдове последствия

2021-07-30T11:20+0300

2021-07-30T11:20+0300

2021-07-30T11:53+0300

общество

погода

ливень

молдова

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КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. После разгула стихии в четверг вечером спасатели выезжали по вызовам в разные районы страны, помощь потребовалась и в Кишиневе. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Ветер рвал провода и выкорчевывал деревья. Пострадали Унгенский, Страшенский, Окницкий, Кагульский, Фалештский, Флорештский, Бричанский, Единецкий, Глодянский, Рышканский районы, а также муниципий Бельцы.Пожарные выехали и в село Купчинь Единецкого района, где дерево упало на крышу жилого дома.По данным спасателей, ветки деревьев упали на газовые трубы в Бельцах.По данным ГИЧС, в Кишиневе спасатели совершили восемь выездов: они убирали деревья и ветки, упавшие на машины, припаркованные на улицах города, а также во дворах жилых домов.Как сообщили поставщики электроэнергии, в четверг в результате ливней с градом без света остались несколько районов страны: Глодяны, Дондюшаны, Флорешты, Новые Анены и Криуляны.В пятницу, 30 июля, частично без света остаются 16 населенных пунктов республики. Всего за сутки спасатели провели 110 операций.

https://ru.sputnik.md/20210729/silnyy-veter-i-grad-obrushilis-na-moldovu-43386638.html

https://ru.sputnik.md/20210729/srochnoe-preduprezhdenie-sinoptikov-na-moldovu-nadvigayutsya-grozy-i-grad-43365231.html

молдова

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2021

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погода, ливень, молдова