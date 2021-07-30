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Последствия непогоды в Молдове: перебои с электричеством и поваленные деревья
Последствия непогоды в Молдове: перебои с электричеством и поваленные деревья
Ливень и град в Молдове последствия
2021-07-30T11:20+0300
2021-07-30T11:53+0300
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КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. После разгула стихии в четверг вечером спасатели выезжали по вызовам в разные районы страны, помощь потребовалась и в Кишиневе. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны. Ветер рвал провода и выкорчевывал деревья. Пострадали Унгенский, Страшенский, Окницкий, Кагульский, Фалештский, Флорештский, Бричанский, Единецкий, Глодянский, Рышканский районы, а также муниципий Бельцы.Пожарные выехали и в село Купчинь Единецкого района, где дерево упало на крышу жилого дома.По данным спасателей, ветки деревьев упали на газовые трубы в Бельцах.По данным ГИЧС, в Кишиневе спасатели совершили восемь выездов: они убирали деревья и ветки, упавшие на машины, припаркованные на улицах города, а также во дворах жилых домов.Как сообщили поставщики электроэнергии, в четверг в результате ливней с градом без света остались несколько районов страны: Глодяны, Дондюшаны, Флорешты, Новые Анены и Криуляны.В пятницу, 30 июля, частично без света остаются 16 населенных пунктов республики. Всего за сутки спасатели провели 110 операций.
https://ru.sputnik.md/20210729/silnyy-veter-i-grad-obrushilis-na-moldovu-43386638.html
https://ru.sputnik.md/20210729/srochnoe-preduprezhdenie-sinoptikov-na-moldovu-nadvigayutsya-grozy-i-grad-43365231.html
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погода, ливень, молдова

Последствия непогоды в Молдове: перебои с электричеством и поваленные деревья

11:20 30.07.2021 (обновлено: 11:53 30.07.2021)
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Юлия Липовая
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Жаркие дни уходящей недели сменились в четверг вечером на ливень с ураганным ветром.
КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. После разгула стихии в четверг вечером спасатели выезжали по вызовам в разные районы страны, помощь потребовалась и в Кишиневе. Об этом сообщили в Генинспекторате чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД страны.
Ветер рвал провода и выкорчевывал деревья. Пострадали Унгенский, Страшенский, Окницкий, Кагульский, Фалештский, Флорештский, Бричанский, Единецкий, Глодянский, Рышканский районы, а также муниципий Бельцы.

"Спасатели выезжали в несколько населенных пунктов, чтобы убрать поваленные на проезжую часть деревья. Спасатели работали в Бричанах, Глодянах, Дондюшанах, Дрокии, Сороке, Унгенах и Рышканах", - отметили в ГИЧС.

Пожарные выехали и в село Купчинь Единецкого района, где дерево упало на крышу жилого дома.
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По данным спасателей, ветки деревьев упали на газовые трубы в Бельцах.
По данным ГИЧС, в Кишиневе спасатели совершили восемь выездов: они убирали деревья и ветки, упавшие на машины, припаркованные на улицах города, а также во дворах жилых домов.
Как сообщили поставщики электроэнергии, в четверг в результате ливней с градом без света остались несколько районов страны: Глодяны, Дондюшаны, Флорешты, Новые Анены и Криуляны.
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В пятницу, 30 июля, частично без света остаются 16 населенных пунктов республики. Всего за сутки спасатели провели 110 операций.
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