https://ru.sputnik.md/20210730/marshruty-vykhodnye-kishinev-43428203.html

На выходных перекроют улицу Крянгэ: как будут ездить троллейбусы и автобусы

На выходных перекроют улицу Крянгэ: как будут ездить троллейбусы и автобусы

Маршруты троллейбусов и автобусов в выходные в Кишиневе

2021-07-30T18:26+0300

2021-07-30T18:26+0300

2021-07-30T18:34+0300

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. В связи с продолжением ремонтных работ на улице Иона Крянгэ в столице дорога будет перекрыта 31 июля и 1 августа. Речь идет об участке между улицей Е. Кока и проспектом Штефана чел Маре.Маршрут троллейбуса №1:Троллейбус №21:Маршрут троллейбуса №22:Маршрут троллейбуса №38:Как будут ездить автобусы: Маршрут №26 – ул. Л. Деляну – ул. Дойна: в одну сторону – ул. Алба-Юлия, ул. Конституции, ул. В. Лупу, ул. К. Стере, ул. А. Щусева, пр. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту; в обратную сторону – пр. Штефана чел Маре, ул. С. Лазо, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. К. Стере, ул. В. Лупу, ул. Конституции, ул. Алба-Юлия и далее по установленному маршруту. Маршрут №11 сократят до площади Unirii Principatelor.Маршруты микроавтобусов: №101 и 125№103№121№124№ 174Ремонт улицы Иона Крянгэ Как напомнил примар Кишинева, ремонт продолжается с марта 2021 года."На данный момент завершены работы на отрезке от улицы Алба Юлия до улицы Е. Кока. Так, здесь были обустроены тротуары и въезды во дворы домов, заасфальтирована проезжая часть. В ближайшее время на этом участке будет нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки", – пояснил мэр. По словам Чебана, работы по прокладке канализационных сетей ведутся на отрезке от улицы Е. Кока до Государственного педагогического университета имени И. Крянгэ.В последующие недели ожидается обустройство входа в "Дендрарий", парковок, также будет уложен последний слой асфальта вокруг кольцевой развязки, на пересечении проспекта Штефана чел Маре, улиц Каля Ешилор и И. Крянгэ.

https://ru.sputnik.md/20210611/kogda-zakonchat-remont-ulitsy-creanga-ceban-eksklyuzivno-dlya-sputnik-35084114.html

https://ru.sputnik.md/20210704/kishinev-na-dva-mesyatsa-perekryvayut-ulitsu-kak-pomenyaetsya-dvizhenie-transporta-35363587.html

https://ru.sputnik.md/20210723/ulitsa-iona-kryange-v-stolitse-budet-zakryta-na-vykhodnye-43105803.html

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кишинев, троллейбусы, общественный транспорт