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На выходных перекроют улицу Крянгэ: как будут ездить троллейбусы и автобусы
18:26 30.07.2021 (обновлено: 18:34 30.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausОбщественный транспорт
© Sputnik / Mihai Caraus
В выходные дни кишиневцам придется подстроится под скорректированные маршруты общественного транспорта.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. В связи с продолжением ремонтных работ на улице Иона Крянгэ в столице дорога будет перекрыта 31 июля и 1 августа. Речь идет об участке между улицей Е. Кока и проспектом Штефана чел Маре.
Таким образом, на выходных троллейбус №27 ездить не будет. Маршруты других временно изменят.
Маршрут троллейбуса №1:
в сторону Буюкан – пр. Штефана чел Маре, ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. К. Стере, ул. В. Лупу, ул. В. Белинского, ул. И. Крянгэ, ул. Конституции, ул. Т. Владимиреску;
в сторону центра города – ул. И. Крянгэ, ул. В.Белинского, ул. В. Лупу, ул. К. Стере, ул. А. Щусева, пр. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.
Троллейбус №21:
в сторону Буюкан – ул. Х. Коандэ, ул. Каля Ешилор, парк "Алунелул", пр. Штефана чел Маре, ул. А. Щусева, ул. К Стере, ул. В. Лупу, ул. В. Белинского, ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;
в направлении Чекан – ул. Крянгэ, ул. В. Белинского, ул. В. Лупу, ул. К. Стере, ул. А. Щусева, ул. М. Витязула и далее по установленному маршруту.
Маршрут троллейбуса №22:
в направлении Буюкан – пр. Штефана чел Маре, ул. Митрополита Бэнулеску-Бодони, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. К. Стере, ул. В. Лупу, ул. В. Белинского, ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;
по направлению в центр города – И. Крянгэ, ул. В Белинского, ул. В. Лупу, ул. К. Стере, ул. А. Щусева, пр. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту.
Маршрут троллейбуса №38:
в направлении Буюкан – ул. Х. Коандэ, Каля Ешилор (парк "Алунелул"), пр. Штефана чел Маре, ул. А. Щусева, ул. К. Стере, ул. В. Лупу, ул. В. Белинского, ул. Алба-Юлия, ул. И. Пеливана, ул. Н. Костина и далее по установленному маршруту.
в центр города – ул. Н. Костина, ул. И. Пеливана, ул. Алба-Юлия, ул. И. Крянгэ, ул. В. Белинского и далее по установленному маршруту.
Как будут ездить автобусы:
Маршрут №26 – ул. Л. Деляну – ул. Дойна:
в одну сторону – ул. Алба-Юлия, ул. Конституции, ул. В. Лупу, ул. К. Стере, ул. А. Щусева, пр. Штефана чел Маре и далее по установленному маршруту;
в обратную сторону – пр. Штефана чел Маре, ул. С. Лазо, ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. К. Стере, ул. В. Лупу, ул. Конституции, ул. Алба-Юлия и далее по установленному маршруту.
Маршрут №11 сократят до площади Unirii Principatelor.
Маршруты микроавтобусов:
№101 и 125
в сторону Буюкан – ул. Букурешть, ул. А. Щусева, ул. К. Стере, ул.В. Лупу, ул. В. Белинского, ул. И. Крянгэ и далее по установленному маршруту;
в сторону центра города – ул. И. Крянгэ, ул. В. Белинского, ул. В. Лупу, ул. К. Стере, ул. А. Щусева и далее по установленному маршруту.
№103
в сторону Буюкан – ул. Х. Коанда, площадь Д. Кантемира, ул. Каля Ешилор, ул. 27 марта 1918 года, ул. И. Пеливана и далее по установленному маршруту;
в сторону центра города – ул. Н. Костина, ул.И. Пеливана, ул. Алба-Юлия, ул. И. Крянгэ, ул. В. Белинского, ул. В. Лупу, ул. К. Стере, ул. А. Щусева, ул. 1 августа 1989 года и далее по установленному маршруту.
№121
в сторону Буюкан – с площади Д. Кантемир, ул. Каля Ешилор, ул. 27 марта 1918 года, ул. И. Пеливана, ул. Алба-Юлия и далее по установленному маршруту;
в сторону центра города – ул. Алба-Юлия, ул. 27 марта 1918 года, ул. Каля Ешилор и далее по установленному маршруту.
№124
в сторону Буюкан – ул. Х. Коандэ, площадь Д. Кантемира, ул. Каля Ешилор, ул. 27 марта 1918 года, ул. И. Пеливана и далее по маршруту.
в сторону центра города – ул. И. Пеливана, ул. Алба-Юлия, ул. И. Крянгэ, ул. В. Белинского, ул. В. Лупу и далее по маршруту.
№ 174
в сторону Буюкан – ул. Х. Коандэ, площадь Д. Кантемира, ул. Каля Ешилор, ул. 27 марта 1918 года, ул. И. Пеливан, ул. Алба-Юлия, ул. Конституции и далее по маршруту;
в сторону центра города – ул. Корнулуй, ул. В. Лупу, ул. Конституции, ул. Алба-Юлия, ул. И. Пеливан, ул. 27 марта 1918 года, ул. Каля Ешилор и далее по маршруту.
Ремонт улицы Иона Крянгэ
Как напомнил примар Кишинева, ремонт продолжается с марта 2021 года.
"На данный момент завершены работы на отрезке от улицы Алба Юлия до улицы Е. Кока. Так, здесь были обустроены тротуары и въезды во дворы домов, заасфальтирована проезжая часть. В ближайшее время на этом участке будет нанесена дорожная разметка и установлены дорожные знаки", – пояснил мэр.
По словам Чебана, работы по прокладке канализационных сетей ведутся на отрезке от улицы Е. Кока до Государственного педагогического университета имени И. Крянгэ.
В последующие недели ожидается обустройство входа в "Дендрарий", парковок, также будет уложен последний слой асфальта вокруг кольцевой развязки, на пересечении проспекта Штефана чел Маре, улиц Каля Ешилор и И. Крянгэ.