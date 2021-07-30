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Михэеш: Майя Санду может стать президентом Румынии

Михэеш: Майя Санду может стать президентом Румынии

Аналитик рассказал, что пишет пресса о феноменальной победе Майи Санду, и какая тема может заинтересовать политологов, социологов и психологов.

2021-07-30T08:00+0300

2021-07-30T08:00+0300

2021-07-30T08:53+0300

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Михэеш: Майя Санду может стать президентом Румынии Михэеш: Майя Санду может стать президентом Румынии

После победы самой Майи Санду на президентских выборах и успеха ранее руководимой ею Партии "Действие и солидарность" вокруг Санду появился некий ореол спасительницы. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал политический аналитик Роман Михэеш.Подобный прецедент, продолжил Михэеш, уже есть: в 1859 году господарь Молдовы Александру Ион Куза был выбран также и в Валахии. вследствие чего стал единым правителем Валашского княжества и Молдовы. На современном этапе вряд ли до этого дойдет, но такие дискуссии в прессе есть.В заключение Михэеш выразил желание прочесть серьезную работу о том, как победила Майя Санду: из чего складывалась ее победа, сколько в ней психологии и эмоций, а сколько – технологий. По мнению эксперта, важно понять, из чего состоит ее феномен.

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2021

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