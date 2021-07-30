https://ru.sputnik.md/20210730/midei-moldova-turcziya-pozhar-rekomendaczii-43431150.html

Важное сообщение гражданам Молдовы в Турции: уточнение МИДЕИ

Важное сообщение гражданам Молдовы в Турции: уточнение МИДЕИ

Пожары в Турции рекомендации гражданам Молдовы

2021-07-30T19:13+0300

2021-07-30T19:13+0300

2021-07-30T19:21+0300

общество

молдова

турция

лесной пожар

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Ни один гражданин Молдовы не пострадал во время лесных пожаров в Турции, об этом сообщили в пятницу в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики (МИДЕИ). "Министерство через посольство Молдовы в Анкаре следит за ситуацией с сильными пожарами в периметре населенных пунктов Манавгат, провинции Анталья, Мармарис и Миляс-Дидим в регионе Мугла. Также следит за положением дел с лесными пожарами в Адане, Кайсери, Османие и Мерсине", – говорится в сообщении МИДЕИ. По данным Службы чрезвычайных ситуаций Турции, бригады жандармерии эвакуировали людей, которые находились в наиболее опасных зонах. В то же время МИДЕИ призвало граждан Молдовы в случае сложной ситуации обратиться в посольство республики в Анкаре или в молдавское генконсульство в Стамбуле. Представители МИДЕИ рекомендуют гражданам соблюдать все указания местных властей, хранить ценности и документы в надежном месте. Также следует избегать выходить куда-либо в ночное время и посещать людные места и зоны, подверженные пожарам.

https://ru.sputnik.md/20210729/pojar-turtsia-tri-cheloveka-pogibli-evacuatsia-43377275.html

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2021

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

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Марина Гончарук https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/0d/35501805_607:0:2655:2048_100x100_80_0_0_51298369b7ee8972af69a7d882ef3b27.jpg

молдова, турция, лесной пожар