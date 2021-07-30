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Важное сообщение гражданам Молдовы в Турции: уточнение МИДЕИ
Важное сообщение гражданам Молдовы в Турции: уточнение МИДЕИ
Пожары в Турции рекомендации гражданам Молдовы
2021-07-30T19:13+0300
2021-07-30T19:21+0300
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лесной пожар
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Ни один гражданин Молдовы не пострадал во время лесных пожаров в Турции, об этом сообщили в пятницу в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики (МИДЕИ). "Министерство через посольство Молдовы в Анкаре следит за ситуацией с сильными пожарами в периметре населенных пунктов Манавгат, провинции Анталья, Мармарис и Миляс-Дидим в регионе Мугла. Также следит за положением дел с лесными пожарами в Адане, Кайсери, Османие и Мерсине", – говорится в сообщении МИДЕИ. По данным Службы чрезвычайных ситуаций Турции, бригады жандармерии эвакуировали людей, которые находились в наиболее опасных зонах. В то же время МИДЕИ призвало граждан Молдовы в случае сложной ситуации обратиться в посольство республики в Анкаре или в молдавское генконсульство в Стамбуле. Представители МИДЕИ рекомендуют гражданам соблюдать все указания местных властей, хранить ценности и документы в надежном месте. Также следует избегать выходить куда-либо в ночное время и посещать людные места и зоны, подверженные пожарам.
https://ru.sputnik.md/20210729/pojar-turtsia-tri-cheloveka-pogibli-evacuatsia-43377275.html
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Марина Гончарук
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молдова, турция, лесной пожар

Важное сообщение гражданам Молдовы в Турции: уточнение МИДЕИ

19:13 30.07.2021 (обновлено: 19:21 30.07.2021)
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© REUTERS / Kaan SoyturkДым над лесом вокруг Манавгата
Дым над лесом вокруг Манавгата - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© REUTERS / Kaan Soyturk
Marina Goncearuc - Sputnik Молдова
Марина Гончарук
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Молдавское внешнеполитическое ведомство выступило с рядом уточнений в связи с пожарами в Турции.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Ни один гражданин Молдовы не пострадал во время лесных пожаров в Турции, об этом сообщили в пятницу в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции республики (МИДЕИ).
"Министерство через посольство Молдовы в Анкаре следит за ситуацией с сильными пожарами в периметре населенных пунктов Манавгат, провинции Анталья, Мармарис и Миляс-Дидим в регионе Мугла. Также следит за положением дел с лесными пожарами в Адане, Кайсери, Османие и Мерсине", – говорится в сообщении МИДЕИ.
Лесной пожар в Турции - Sputnik Молдова, 1920, 29.07.2021
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По данным Службы чрезвычайных ситуаций Турции, бригады жандармерии эвакуировали людей, которые находились в наиболее опасных зонах.
В то же время МИДЕИ призвало граждан Молдовы в случае сложной ситуации обратиться в посольство республики в Анкаре или в молдавское генконсульство в Стамбуле.

"Молдавские граждане, столкнувшиеся со сложной и срочной ситуацией, могут позвонить по экстренному номеру посольства Молдовы в Анкаре + 90 538 687 21 01 и по номеру молдавского генконсульства", – уточнили в министерстве.

Представители МИДЕИ рекомендуют гражданам соблюдать все указания местных властей, хранить ценности и документы в надежном месте. Также следует избегать выходить куда-либо в ночное время и посещать людные места и зоны, подверженные пожарам.
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