https://ru.sputnik.md/20210730/moldova-obnovila-spisok-stan-krasnoy-zony-opasnosti-iz-za-covid-19-43433380.html
Молдова обновила список стран "красной зоны" опасности из-за COVID-19
Молдова обновила список стран "красной зоны" опасности из-за COVID-19
Приезжая из стран в списке нужно будет провести 14 дней на самоизоляции.
2021-07-30T18:44+0300
2021-07-30T18:44+0300
2021-07-30T19:09+0300
коронавирус
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/0d/32455725_0:0:3147:1771_1920x0_80_0_0_883c4a70277b9c5a15f2cbf22b2fd57a.jpg
КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Минздрав Молдовы в пятницу опубликовал список стран красной зоны эпидопасности.Данный список обновляется каждую неделю. Критерием для внесения страны в него является уровень новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей.Так, согласно обновленным данным, люди, въезжающие в Молдову и таких стран как Турция, Россия, Франция, Израиль, Португалия и других должны будут провести 14 дней на самоизоляции. Документ об этом каждый должен будет подписать при въезде в страну.Полный список стран красной зоны также опубликован на сайте МИДЕИ.
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0b/0d/32455725_416:0:3147:2048_1920x0_80_0_0_2d9cd4bed0626c09d0b4acbb316aad47.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
молдова
Молдова обновила список стран "красной зоны" опасности из-за COVID-19
18:44 30.07.2021 (обновлено: 19:09 30.07.2021)
Минздрав страны опубликовал обновленный список стран, приезжая из которых нужно будет провести 14 дней на самоизоляции. В списке - Турция, Россия, Израиль.
КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Минздрав Молдовы в пятницу опубликовал список стран красной зоны эпидопасности.
Данный список обновляется каждую неделю. Критерием для внесения страны в него является уровень новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей.
Так, согласно обновленным данным, люди, въезжающие в Молдову и таких стран как Турция, Россия, Франция, Израиль, Португалия и других должны будут провести 14 дней на самоизоляции. Документ об этом каждый должен будет подписать при въезде в страну.
Полный список стран красной зоны также опубликован на сайте МИДЕИ.