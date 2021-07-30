https://ru.sputnik.md/20210730/moldova-obnovila-spisok-stan-krasnoy-zony-opasnosti-iz-za-covid-19-43433380.html

Молдова обновила список стран "красной зоны" опасности из-за COVID-19

Молдова обновила список стран "красной зоны" опасности из-за COVID-19

Приезжая из стран в списке нужно будет провести 14 дней на самоизоляции.

2021-07-30T18:44+0300

2021-07-30T18:44+0300

2021-07-30T19:09+0300

коронавирус

молдова

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КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Минздрав Молдовы в пятницу опубликовал список стран красной зоны эпидопасности.Данный список обновляется каждую неделю. Критерием для внесения страны в него является уровень новых случаев COVID-19 за последние 14 дней на 100 тысяч жителей.Так, согласно обновленным данным, люди, въезжающие в Молдову и таких стран как Турция, Россия, Франция, Израиль, Португалия и других должны будут провести 14 дней на самоизоляции. Документ об этом каждый должен будет подписать при въезде в страну.Полный список стран красной зоны также опубликован на сайте МИДЕИ.

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