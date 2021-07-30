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Африканская жара в Молдове: синоптики обещают +37 в тени
Африканская жара в Молдове: синоптики обещают +37 в тени
Желтый код в Молдове из-за жары объявили синоптики
2021-07-30T15:20+0300
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КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Государственная гидрометеослужба вынесла предупреждение в связи с жарой. Предупреждение будет активно до 2 августа. "Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
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погода, жара

Африканская жара в Молдове: синоптики обещают +37 в тени

15:20 30.07.2021 (обновлено: 15:31 30.07.2021)
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В конце июля - начале августа ожидается пик жары в Молдове, синоптики вынесли предупреждение.
КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Государственная гидрометеослужба вынесла предупреждение в связи с жарой.
Предупреждение будет активно до 2 августа.

"В указанный период максимальная температура воздуха во многих районах достигнет +33-37 градусов по Цельсию", - говорится в сообщении синоптиков.

Полиция - Sputnik Молдова, 1920, 13.07.2021
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"Желтый код" предполагает, что погодные условия потенциально опасны. Ожидаемые метеорологические явления обычны для территории страны, но временами могут угрожать отдельным видам социально-экономической деятельности.
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