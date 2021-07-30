https://ru.sputnik.md/20210730/natsbank-prinimaet-mery-po-snizheniyu-inflyatsii-43431873.html
Нацбанк принимает меры по снижению инфляции
Нацбанк принимает меры по снижению инфляции
Национальный финансовый регулятор увеличивает базовую ставку, кредиты подорожают.
2021-07-30T22:39+0300
2021-07-30T22:39+0300
2021-07-30T22:39+0300
экономика
нацбанк
кредиты
депозиты
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КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Национальный банк принял решение об увеличении базовой ставки на один процентный пункт, до 3,65% годовых.При этом процентные ставки по кредитам и депозитам также вырастут на один процентный пункт — до 6,15% и 1,15% годовых, соответственно. Уровень обязательных резервов остается прежним.Решение было принято для снижения темпов инфляции. Согласно последнему отчету Нацбанка, обновленный прогноз указывает на риск превышения инфляцией верхнего предела целевого диапазона.Причиной стало более быстрое, чем ожидалось, восстановление мировой экономики и основных внешнеторговых партнеров Молдовы, а также сохранение высоких котировок на нефть, сырье и продукты питания, сообщает финансовый регулятор.В то же время инфляционное давление поддерживается совокупным внутренним спросом, который также растет благодаря росту зарплаты в экономике, увеличению объема новых кредитов и денежных переводов в пользу физических лиц.Экономика вышла на "допандемийный" уровеньПо оперативным данным Нацбанка, ️в апреле-мае 2021 года экономическая активность восстановилась до "допандемийного" уровня.По сравнению с маем 2019 года наблюдается рост промышленного производства (+4,4%), товарооборота на предприятиях (+ 24,3%) и оборота услуг, оказанных населению (+40,6%), а также импорта товаров и услуг (+13,3%).Таким образом, рост инфляции оценивается как постоянное, а не временное явление.Следующее заседание руководства Национального банка по коррекции денежно-кредитной политики состоится в сентября 2021 года.
https://ru.sputnik.md/20210726/natsbank-kurs-leya-prodolzhaet-padat-43259979.html
https://ru.sputnik.md/20200228/natsbanku-razreshili-predostavlyat-ssudy-fondu-garantirovaniya-depozitov-29349186.html
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нацбанк, кредиты, депозиты
Нацбанк принимает меры по снижению инфляции
Национальный финансовый регулятор увеличивает базовую ставку — кредиты подорожают.
КИШИНЕВ, 30 июл — Sputnik. Национальный банк принял решение об увеличении базовой ставки на один процентный пункт, до 3,65% годовых.
При этом процентные ставки по кредитам и депозитам также вырастут на один процентный пункт — до 6,15% и 1,15% годовых, соответственно. Уровень обязательных резервов остается прежним.
Решение было принято для снижения темпов инфляции. Согласно последнему отчету Нацбанка, обновленный прогноз указывает на риск превышения инфляцией верхнего предела целевого диапазона.
Причиной стало более быстрое, чем ожидалось, восстановление мировой экономики и основных внешнеторговых партнеров Молдовы, а также сохранение высоких котировок на нефть, сырье и продукты питания, сообщает финансовый регулятор.
В то же время инфляционное давление поддерживается совокупным внутренним спросом, который также растет благодаря росту зарплаты в экономике, увеличению объема новых кредитов и денежных переводов в пользу физических лиц.
Экономика вышла на "допандемийный" уровень
По оперативным данным Нацбанка, ️в апреле-мае 2021 года экономическая активность восстановилась до "допандемийного" уровня.
По сравнению с маем 2019 года наблюдается рост промышленного производства (+4,4%), товарооборота на предприятиях (+ 24,3%) и оборота услуг, оказанных населению (+40,6%), а также импорта товаров и услуг (+13,3%).
Таким образом, рост инфляции оценивается как постоянное, а не временное явление.
Следующее заседание руководства Национального банка по коррекции денежно-кредитной политики состоится в сентября 2021 года.