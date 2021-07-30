https://ru.sputnik.md/20210730/ogon-unichtozhil-sokrovischnitsu-kinematografa-brazilii-43412306.html

Огонь уничтожил сокровищницу кинематографа Бразилии

Огонь уничтожил сокровищницу кинематографа Бразилии

В Сан-Паулу сгорела Национальная синематека, где хранятся 250 тысяч катушек с фильмами.

2021-07-30T12:28+0300

2021-07-30T12:28+0300

2021-07-30T12:28+0300

культура

общество

бразилия

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Сильный пожар произошел в здании Национальной синематеки – киномузея с архивными фильмами и документами в бразильском городе Сан-Паулу, передает РИА Новости.Сообщается, что огонь уничтожил не менее тысячи квадратных метров площади.Общая площадь загоревшегося павильона составляет 9,5 тысячи квадрантных метров, тысяча из них уже уничтожена огнем.О погибших или пострадавших не сообщается, но деятели культуры выражают обеспокоенность в связи с возможным ущербом для национального киноархива.Как передает агентство "Франс Пресс", в результате пожара сгорело не менее двух тысяч копий фильмов. Отмечается, что пожар произошел не в главном здании синематеки, а в одном из хранилищ музея, расположенном в другом квартале. Быстрое распространение огня объясняется высокой горючестью кинопленки. По словам специалистов, многие из хранившихся в здании копий редких фильмов по качеству превосходили оригиналы.Бразильская синематека - крупнейший киномузей Южной Америки. Он был основан в 1940 году. В его фондах хранятся около 250 тысяч катушек с фильмами и более миллиона документов, связанных с кинематографом. Музей находится под управлением федерального правительства Бразилии.

https://ru.sputnik.md/20210728/pozhar-antalia--vertolety-tushat-ogon--43338007.html

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