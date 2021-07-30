https://ru.sputnik.md/20210730/ogon-unichtozhil-sokrovischnitsu-kinematografa-brazilii-43412306.html
Огонь уничтожил сокровищницу кинематографа Бразилии
Огонь уничтожил сокровищницу кинематографа Бразилии
В Сан-Паулу сгорела Национальная синематека, где хранятся 250 тысяч катушек с фильмами.
2021-07-30T12:28+0300
2021-07-30T12:28+0300
2021-07-30T12:28+0300
культура
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бразилия
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Сильный пожар произошел в здании Национальной синематеки – киномузея с архивными фильмами и документами в бразильском городе Сан-Паулу, передает РИА Новости.Сообщается, что огонь уничтожил не менее тысячи квадратных метров площади.Общая площадь загоревшегося павильона составляет 9,5 тысячи квадрантных метров, тысяча из них уже уничтожена огнем.О погибших или пострадавших не сообщается, но деятели культуры выражают обеспокоенность в связи с возможным ущербом для национального киноархива.Как передает агентство "Франс Пресс", в результате пожара сгорело не менее двух тысяч копий фильмов. Отмечается, что пожар произошел не в главном здании синематеки, а в одном из хранилищ музея, расположенном в другом квартале. Быстрое распространение огня объясняется высокой горючестью кинопленки. По словам специалистов, многие из хранившихся в здании копий редких фильмов по качеству превосходили оригиналы.Бразильская синематека - крупнейший киномузей Южной Америки. Он был основан в 1940 году. В его фондах хранятся около 250 тысяч катушек с фильмами и более миллиона документов, связанных с кинематографом. Музей находится под управлением федерального правительства Бразилии.
https://ru.sputnik.md/20210728/pozhar-antalia--vertolety-tushat-ogon--43338007.html
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общество, бразилия
Огонь уничтожил сокровищницу кинематографа Бразилии
В Сан-Паулу сгорела Национальная синематека, где хранятся 250 тысяч катушек с фильмами.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik.
Сильный пожар произошел в здании Национальной синематеки – киномузея с архивными фильмами и документами в бразильском городе Сан-Паулу, передает РИА Новости
.
Сообщается, что огонь уничтожил не менее тысячи квадратных метров площади.
"Согласно первоначальной информации, пожар начался на крыше, где установлено электрическое оборудование, которое может быть источником повышенной температуры…" - цитирует агентство представителя пожарной службы Маркуса Палумбо.
Общая площадь загоревшегося павильона составляет 9,5 тысячи квадрантных метров, тысяча из них уже уничтожена огнем.
О погибших или пострадавших не сообщается, но деятели культуры выражают обеспокоенность в связи с возможным ущербом для национального киноархива.
Как передает агентство "Франс Пресс", в результате пожара сгорело не менее двух тысяч копий фильмов. Отмечается, что пожар произошел не в главном здании синематеки, а в одном из хранилищ музея, расположенном в другом квартале. Быстрое распространение огня объясняется высокой горючестью кинопленки. По словам специалистов, многие из хранившихся в здании копий редких фильмов по качеству превосходили оригиналы.
Бразильская синематека - крупнейший киномузей Южной Америки. Он был основан в 1940 году. В его фондах хранятся около 250 тысяч катушек с фильмами и более миллиона документов, связанных с кинематографом. Музей находится под управлением федерального правительства Бразилии.