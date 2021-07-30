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Эмоции Олимпиады в Токио: крики, слезы и сломанная ракетка
Эмоции Олимпиады в Токио: крики, слезы и сломанная ракетка
Слезы радости и горя, крики отчаяния и надежды и очень эмоциональные жесты – все это – неотъемлемая часть любого спортивного соревнования. А на Олимпиаде, где... 30.07.2021, Sputnik Молдова
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фото, фото, олимпиада

Эмоции Олимпиады в Токио: крики, слезы и сломанная ракетка

21:53 30.07.2021
114
Слезы радости и горя, крики отчаяния и надежды и очень эмоциональные жесты – все это – неотъемлемая часть любого спортивного соревнования. А на Олимпиаде, где ставки очень высоки, эмоции иногда зашкаливают.
© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк

Члены сборной США по плаванию радуются победе в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

Члены сборной США по плаванию радуются победе в эстафете 4х100 метров вольным стилем. - Sputnik Молдова
1/24
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
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Члены сборной США по плаванию радуются победе в эстафете 4х100 метров вольным стилем.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Луиджи Самеле (Италия) и Ким Джон Хван (Корея) в полуфинальном поединке индивидуального первенства по фехтованию на саблях.

Луиджи Самеле (Италия) и Ким Джон Хван (Корея) в полуфинальном поединке индивидуального первенства по фехтованию на саблях. - Sputnik Молдова
2/24
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Луиджи Самеле (Италия) и Ким Джон Хван (Корея) в полуфинальном поединке индивидуального первенства по фехтованию на саблях.

© REUTERS / Lindsey Wasson

Гимнастка Оксана Чусовитина (Узбекистан) переживает в ожидании результатов выступления. Это восьмые Олимпийские игры, в которых она принимает участие.

Гимнастка Оксана Чусовитина (Узбекистан) переживает в ожидании результатов выступления. Это восьмые Олимпийские игры, в которых она принимает участие. - Sputnik Молдова
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© REUTERS / Lindsey Wasson

Гимнастка Оксана Чусовитина (Узбекистан) переживает в ожидании результатов выступления. Это восьмые Олимпийские игры, в которых она принимает участие.

© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк

Лилли Кинг и Энни Лэзор (США) и Татьяна Схунмакер и Кейлин Корбетт из ЮАР после финиша финального заплыва на 200 метров брассом.

Лилли Кинг и Энни Лэзор (США) и Татьяна Схунмакер и Кейлин Корбетт из ЮАР после финиша финального заплыва на 200 метров брассом. - Sputnik Молдова
4/24
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Лилли Кинг и Энни Лэзор (США) и Татьяна Схунмакер и Кейлин Корбетт из ЮАР после финиша финального заплыва на 200 метров брассом.

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Спортсменка сборной Кубы Калиема Антомарчи празднует победу над Гюше Стенхейс (Нидерланды) в схватке утешительного раунда по дзюдо в весовой категории до 78 кг.

Спортсменка сборной Кубы Калиема Антомарчи празднует победу над Гюше Стенхейс (Нидерланды) в схватке утешительного раунда по дзюдо в весовой категории до 78 кг. - Sputnik Молдова
5/24
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Спортсменка сборной Кубы Калиема Антомарчи празднует победу над Гюше Стенхейс (Нидерланды) в схватке утешительного раунда по дзюдо в весовой категории до 78 кг.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) по фехтованию Сергей Бида радуется победе в четвертьфинальном поединке по фехтованию на шпагах.

Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) по фехтованию Сергей Бида радуется победе в четвертьфинальном поединке по фехтованию на шпагах. - Sputnik Молдова
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© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) по фехтованию Сергей Бида радуется победе в четвертьфинальном поединке по фехтованию на шпагах.

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Спортсменка сборной Эстонии Катрина Лехис радуется победе в поединке за 3-е место индивидуального первенства по фехтованию на шпагах.

Спортсменка сборной Эстонии Катрина Лехис радуется победе в поединке за 3-е место индивидуального первенства по фехтованию на шпагах. - Sputnik Молдова
7/24
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
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Спортсменка сборной Эстонии Катрина Лехис радуется победе в поединке за 3-е место индивидуального первенства по фехтованию на шпагах.

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Российский теннисист Даниил Медведев разбивает ракетку после матча 1/4 финала против Пабло Карреньо-Бусты (Испания).

Российский теннисист Даниил Медведев разбивает ракетку после матча 1/4 финала против Пабло Карреньо-Бусты (Испания). - Sputnik Молдова
8/24
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Российский теннисист Даниил Медведев разбивает ракетку после матча 1/4 финала против Пабло Карреньо-Бусты (Испания).

© Sputnik / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанк

Радость Сеифа Еисса (Египет), завоевавшего бронзовую медаль в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 80 кг.

Радость Сеифа Еисса (Египет), завоевавшего бронзовую медаль в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 80 кг. - Sputnik Молдова
9/24
© Sputnik / Владимир Астапкович
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Радость Сеифа Еисса (Египет), завоевавшего бронзовую медаль в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 80 кг.

© Sputnik / Alexey Filippov  / Перейти в фотобанк

Российская гимнастка Ангелина Мельникова волнуется после выступления в индивидуальном многоборье.

Российская гимнастка Ангелина Мельникова волнуется после выступления в индивидуальном многоборье. - Sputnik Молдова
10/24
© Sputnik / Alexey Filippov
/
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Российская гимнастка Ангелина Мельникова волнуется после выступления в индивидуальном многоборье.

© Sputnik / Vladimir Pesnya  / Перейти в фотобанк

Волейболистка сборной России (команда ОКР) Ирина Королева в матче со сборной Италии.

Волейболистка сборной России (команда ОКР) Ирина Королева в матче со сборной Италии. - Sputnik Молдова
11/24
© Sputnik / Vladimir Pesnya
/
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Волейболистка сборной России (команда ОКР) Ирина Королева в матче со сборной Италии.

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Сунь Ивэнь (КНР) радуется победе в финальном поединке индивидуального первенства по фехтованию на шпагах.

Сунь Ивэнь (КНР) радуется победе в финальном поединке индивидуального первенства по фехтованию на шпагах. - Sputnik Молдова
12/24
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Сунь Ивэнь (КНР) радуется победе в финальном поединке индивидуального первенства по фехтованию на шпагах.

© Sputnik / Vladimir Pesnya  / Перейти в фотобанк

Российская спортсменка Мадина Таймазова радуется победе в соревновании за 3-е место по дзюдо.

Российская спортсменка Мадина Таймазова радуется победе в соревновании за 3-е место по дзюдо. - Sputnik Молдова
13/24
© Sputnik / Vladimir Pesnya
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Российская спортсменка Мадина Таймазова радуется победе в соревновании за 3-е место по дзюдо.

© Sputnik / Ramil Sitdikov  / Перейти в фотобанк

Баскетболисты Кирилл Писклов и Александр Зуев в матче 1/4 финала по баскетболу 3х3 против сборной Нидерландов.

Баскетболисты Кирилл Писклов и Александр Зуев в матче 1/4 финала по баскетболу 3х3 против сборной Нидерландов. - Sputnik Молдова
14/24
© Sputnik / Ramil Sitdikov
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Баскетболисты Кирилл Писклов и Александр Зуев в матче 1/4 финала по баскетболу 3х3 против сборной Нидерландов.

© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк

Доминик Рессел (Германия) после победы в соревнованиях по дзюдо над Аланом Хубецовым.

Доминик Рессел (Германия) после победы в соревнованиях по дзюдо над Аланом Хубецовым. - Sputnik Молдова
15/24
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
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Доминик Рессел (Германия) после победы в соревнованиях по дзюдо над Аланом Хубецовым.

© Sputnik / Grigory Sysoev  / Перейти в фотобанк

Спортсмены сборной Великобритании Том Дин и Мэтью Ричардс радуются победе команды в эстафете 4х200 метров фристайлом.

Спортсмены сборной Великобритании Том Дин и Мэтью Ричардс радуются победе команды в эстафете 4х200 метров фристайлом. - Sputnik Молдова
16/24
© Sputnik / Grigory Sysoev
/
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Спортсмены сборной Великобритании Том Дин и Мэтью Ричардс радуются победе команды в эстафете 4х200 метров фристайлом.

© Sputnik / Grigory Sysoev / Перейти в фотобанк

Юи Охаси (Япония) после финиша в финальном заплыве на 200 метров комплексом.

Юи Охаси (Япония) после финиша в финальном заплыве на 200 метров комплексом. - Sputnik Молдова
17/24
© Sputnik / Grigory Sysoev
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Юи Охаси (Япония) после финиша в финальном заплыве на 200 метров комплексом.

© Sputnik / Vladimir Pesnya / Перейти в фотобанк

Лаша Бекаури (Грузия) радуется победе в финальном соревновании по дзюдо над Эдуардом Триппели (Германия).

Лаша Бекаури (Грузия) радуется победе в финальном соревновании по дзюдо над Эдуардом Триппели (Германия). - Sputnik Молдова
18/24
© Sputnik / Vladimir Pesnya
/
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Лаша Бекаури (Грузия) радуется победе в финальном соревновании по дзюдо над Эдуардом Триппели (Германия).

© Sputnik / Alexey Filippov / Перейти в фотобанк

Суниса Ли (США), завоевавшая золотую медаль в индивидуальном многоборье по спортивной гимнастике на церемонии награждения.

Суниса Ли (США), завоевавшая золотую медаль в индивидуальном многоборье по спортивной гимнастике на церемонии награждения. - Sputnik Молдова
19/24
© Sputnik / Alexey Filippov
/
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Суниса Ли (США), завоевавшая золотую медаль в индивидуальном многоборье по спортивной гимнастике на церемонии награждения.

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Российская спортсменка Анна Пракатень после финиша финальном заезде одиночек на соревнованиях по академической гребле.

Российская спортсменка Анна Пракатень после финиша финальном заезде одиночек на соревнованиях по академической гребле. - Sputnik Молдова
20/24
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Российская спортсменка Анна Пракатень после финиша финальном заезде одиночек на соревнованиях по академической гребле.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Российские баскетболистки радуются победе в матче 1/2 финала по баскетболу 3х3 со сборной Китая.

Российские баскетболистки радуются победе в матче 1/2 финала по баскетболу 3х3 со сборной Китая. - Sputnik Молдова
21/24
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Российские баскетболистки радуются победе в матче 1/2 финала по баскетболу 3х3 со сборной Китая.

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

Карлис Ласманис (Латвия) радуется победе в финале соревнований по баскетболу 3х3 над командой ОКР (сборной России).

Карлис Ласманис (Латвия) радуется победе в финале соревнований по баскетболу 3х3 над командой ОКР (сборной России). - Sputnik Молдова
22/24
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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Карлис Ласманис (Латвия) радуется победе в финале соревнований по баскетболу 3х3 над командой ОКР (сборной России).

© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанк

Адриана Сересо Иглесиас (Испания) после окончания финального поединка против Панипак Вонгпаттанакит (Тайланд).

Адриана Сересо Иглесиас (Испания) после окончания финального поединка против Панипак Вонгпаттанакит (Тайланд). - Sputnik Молдова
23/24
© Sputnik / Vladimir Astapkovich
/
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Адриана Сересо Иглесиас (Испания) после окончания финального поединка против Панипак Вонгпаттанакит (Тайланд).

© Sputnik / Ramil Sitdikov / Перейти в фотобанк

В прыжке – российские фехтовальщицы Аделина Загидуллина, Марта Мартьянова, Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова, завоевавшие золотые медали в командном первенстве по фехтованию на рапирах.

В прыжке – российские фехтовальщицы Аделина Загидуллина, Марта Мартьянова, Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова, завоевавшие золотые медали в командном первенстве по фехтованию на рапирах. - Sputnik Молдова
24/24
© Sputnik / Ramil Sitdikov
/
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В прыжке – российские фехтовальщицы Аделина Загидуллина, Марта Мартьянова, Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова, завоевавшие золотые медали в командном первенстве по фехтованию на рапирах.

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