Эмоции Олимпиады в Токио: крики, слезы и сломанная ракетка

Члены сборной США по плаванию радуются победе в эстафете 4х100 метров вольным стилем.
Члены сборной США по плаванию радуются победе в эстафете 4х100 метров вольным стилем.
Луиджи Самеле (Италия) и Ким Джон Хван (Корея) в полуфинальном поединке индивидуального первенства по фехтованию на саблях.
Луиджи Самеле (Италия) и Ким Джон Хван (Корея) в полуфинальном поединке индивидуального первенства по фехтованию на саблях.
Гимнастка Оксана Чусовитина (Узбекистан) переживает в ожидании результатов выступления. Это восьмые Олимпийские игры, в которых она принимает участие.
Гимнастка Оксана Чусовитина (Узбекистан) переживает в ожидании результатов выступления. Это восьмые Олимпийские игры, в которых она принимает участие.
Лилли Кинг и Энни Лэзор (США) и Татьяна Схунмакер и Кейлин Корбетт из ЮАР после финиша финального заплыва на 200 метров брассом.
Лилли Кинг и Энни Лэзор (США) и Татьяна Схунмакер и Кейлин Корбетт из ЮАР после финиша финального заплыва на 200 метров брассом.
Спортсменка сборной Кубы Калиема Антомарчи празднует победу над Гюше Стенхейс (Нидерланды) в схватке утешительного раунда по дзюдо в весовой категории до 78 кг.
Спортсменка сборной Кубы Калиема Антомарчи празднует победу над Гюше Стенхейс (Нидерланды) в схватке утешительного раунда по дзюдо в весовой категории до 78 кг.
Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) по фехтованию Сергей Бида радуется победе в четвертьфинальном поединке по фехтованию на шпагах.
Российский спортсмен, член сборной России (команда ОКР) по фехтованию Сергей Бида радуется победе в четвертьфинальном поединке по фехтованию на шпагах.
Спортсменка сборной Эстонии Катрина Лехис радуется победе в поединке за 3-е место индивидуального первенства по фехтованию на шпагах.
Спортсменка сборной Эстонии Катрина Лехис радуется победе в поединке за 3-е место индивидуального первенства по фехтованию на шпагах.
Российский теннисист Даниил Медведев разбивает ракетку после матча 1/4 финала против Пабло Карреньо-Бусты (Испания).
Российский теннисист Даниил Медведев разбивает ракетку после матча 1/4 финала против Пабло Карреньо-Бусты (Испания).
Радость Сеифа Еисса (Египет), завоевавшего бронзовую медаль в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 80 кг.
Радость Сеифа Еисса (Египет), завоевавшего бронзовую медаль в соревнованиях по тхэквондо в весовой категории до 80 кг.
Российская гимнастка Ангелина Мельникова волнуется после выступления в индивидуальном многоборье.
Российская гимнастка Ангелина Мельникова волнуется после выступления в индивидуальном многоборье.
Волейболистка сборной России (команда ОКР) Ирина Королева в матче со сборной Италии.
Волейболистка сборной России (команда ОКР) Ирина Королева в матче со сборной Италии.
Сунь Ивэнь (КНР) радуется победе в финальном поединке индивидуального первенства по фехтованию на шпагах.
Сунь Ивэнь (КНР) радуется победе в финальном поединке индивидуального первенства по фехтованию на шпагах.
Российская спортсменка Мадина Таймазова радуется победе в соревновании за 3-е место по дзюдо.
Российская спортсменка Мадина Таймазова радуется победе в соревновании за 3-е место по дзюдо.
Баскетболисты Кирилл Писклов и Александр Зуев в матче 1/4 финала по баскетболу 3х3 против сборной Нидерландов.
Баскетболисты Кирилл Писклов и Александр Зуев в матче 1/4 финала по баскетболу 3х3 против сборной Нидерландов.
Доминик Рессел (Германия) после победы в соревнованиях по дзюдо над Аланом Хубецовым.
Доминик Рессел (Германия) после победы в соревнованиях по дзюдо над Аланом Хубецовым.
Спортсмены сборной Великобритании Том Дин и Мэтью Ричардс радуются победе команды в эстафете 4х200 метров фристайлом.
Спортсмены сборной Великобритании Том Дин и Мэтью Ричардс радуются победе команды в эстафете 4х200 метров фристайлом.
Юи Охаси (Япония) после финиша в финальном заплыве на 200 метров комплексом.
Юи Охаси (Япония) после финиша в финальном заплыве на 200 метров комплексом.
Лаша Бекаури (Грузия) радуется победе в финальном соревновании по дзюдо над Эдуардом Триппели (Германия).
Лаша Бекаури (Грузия) радуется победе в финальном соревновании по дзюдо над Эдуардом Триппели (Германия).
Суниса Ли (США), завоевавшая золотую медаль в индивидуальном многоборье по спортивной гимнастике на церемонии награждения.
Суниса Ли (США), завоевавшая золотую медаль в индивидуальном многоборье по спортивной гимнастике на церемонии награждения.
Российская спортсменка Анна Пракатень после финиша финальном заезде одиночек на соревнованиях по академической гребле.
Российская спортсменка Анна Пракатень после финиша финальном заезде одиночек на соревнованиях по академической гребле.
Российские баскетболистки радуются победе в матче 1/2 финала по баскетболу 3х3 со сборной Китая.
Российские баскетболистки радуются победе в матче 1/2 финала по баскетболу 3х3 со сборной Китая.
Карлис Ласманис (Латвия) радуется победе в финале соревнований по баскетболу 3х3 над командой ОКР (сборной России).
Карлис Ласманис (Латвия) радуется победе в финале соревнований по баскетболу 3х3 над командой ОКР (сборной России).
Адриана Сересо Иглесиас (Испания) после окончания финального поединка против Панипак Вонгпаттанакит (Тайланд).
Адриана Сересо Иглесиас (Испания) после окончания финального поединка против Панипак Вонгпаттанакит (Тайланд).
В прыжке – российские фехтовальщицы Аделина Загидуллина, Марта Мартьянова, Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова, завоевавшие золотые медали в командном первенстве по фехтованию на рапирах.
В прыжке – российские фехтовальщицы Аделина Загидуллина, Марта Мартьянова, Инна Дериглазова и Лариса Коробейникова, завоевавшие золотые медали в командном первенстве по фехтованию на рапирах.