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Онищенко: врачи и ученые давно бы создали вакцину, если бы под ногами не путались политики
Онищенко: врачи и ученые давно бы создали вакцину, если бы под ногами не путались политики
Академик РАН, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке рассказал о политическом акценте, который сопровождает тандем врачей и ученых.
2021-07-30T11:00+0300
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Онищенко: врачи и ученые могли бы давно создать совместную вакцину, если бы под ногами не путались политики
Онищенко: врачи и ученые могли бы давно создать совместную вакцину, если бы под ногами не путались политики
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. С 26 июля 2021 года по 2 марта 2022 года Минздрав России разрешил исследование комбинации вакцины от коронавируса AstraZeneca (разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca) и российской "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи.Стоит сказать о политическом акценте, который сопровождает тему вакцин. Один из примеров - Франция, министр иностранных дел которой продолжает высказываться против сотрудничества с Россией, несмотря на то что в стране заболеваемость коронавирусом на третьем месте в мире, а летальность - в два раза интенсивнее.Россия, продолжил Онищенко, использует даже самую малейшую возможность, чтобы повысить эффективность защиты людей. Это и является правильным гуманистическим подходом и правами человека в том изначальном смысле, который прописан в Конституции РФ и в конституциях других стран, а не передергивание фактов.
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Онищенко: врачи и ученые давно бы создали вакцину, если бы под ногами не путались политики

11:00 30.07.2021 (обновлено: 12:15 30.07.2021)
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Онищенко: врачи и ученые могли бы давно создать совместную вакцину, если бы под ногами не путались политики
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Академик РАН, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о политическом акценте, который сопровождает тандем врачей и ученых.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. С 26 июля 2021 года по 2 марта 2022 года Минздрав России разрешил исследование комбинации вакцины от коронавируса AstraZeneca (разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca) и российской "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи.
Стоит сказать о политическом акценте, который сопровождает тему вакцин. Один из примеров - Франция, министр иностранных дел которой продолжает высказываться против сотрудничества с Россией, несмотря на то что в стране заболеваемость коронавирусом на третьем месте в мире, а летальность - в два раза интенсивнее.

"Россия как раз демонстрирует совершенно другое. Давайте совместно исследовать, обмениваться информацией, изучать возможность совместного применения. Это продолжение гуманистических традиций, где мы кооперируемся, - вне зависимости, кто перед нами, - на профессиональном уровне без политики", - отметил для радио Sputnik академик РАН.

Россия, продолжил Онищенко, использует даже самую малейшую возможность, чтобы повысить эффективность защиты людей. Это и является правильным гуманистическим подходом и правами человека в том изначальном смысле, который прописан в Конституции РФ и в конституциях других стран, а не передергивание фактов.

"Что касается совместных исследований, то они только на пользу. Вот если убрать политическую нахлобучку, то врачи и ученые давно бы спокойно обо всем договорились, создав совместную вакцину. Если бы под ногами не путались политики со своими пресловутыми, иногда мракобесными высказываниями. Несмотря на то, что вроде интеллигентный человек, и даже галстук об этом говорит".

Геннадий Онищенко - Sputnik Молдова
Геннадий Онищенко
академик РАН
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