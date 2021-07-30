https://ru.sputnik.md/20210730/onischenko-vrachi-davno-by-sozdali-vaktsinu-esli-by-ne-politiki-43410012.html
Онищенко: врачи и ученые давно бы создали вакцину, если бы под ногами не путались политики
Онищенко: врачи и ученые давно бы создали вакцину, если бы под ногами не путались политики
Академик РАН, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке рассказал о политическом акценте, который сопровождает тандем врачей и ученых.
2021-07-30T11:00+0300
2021-07-30T11:00+0300
2021-07-30T12:15+0300
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Онищенко: врачи и ученые могли бы давно создать совместную вакцину, если бы под ногами не путались политики
Онищенко: врачи и ученые могли бы давно создать совместную вакцину, если бы под ногами не путались политики
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. С 26 июля 2021 года по 2 марта 2022 года Минздрав России разрешил исследование комбинации вакцины от коронавируса AstraZeneca (разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca) и российской "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи.Стоит сказать о политическом акценте, который сопровождает тему вакцин. Один из примеров - Франция, министр иностранных дел которой продолжает высказываться против сотрудничества с Россией, несмотря на то что в стране заболеваемость коронавирусом на третьем месте в мире, а летальность - в два раза интенсивнее.Россия, продолжил Онищенко, использует даже самую малейшую возможность, чтобы повысить эффективность защиты людей. Это и является правильным гуманистическим подходом и правами человека в том изначальном смысле, который прописан в Конституции РФ и в конституциях других стран, а не передергивание фактов.
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Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
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Онищенко: врачи и ученые давно бы создали вакцину, если бы под ногами не путались политики
11:00 30.07.2021 (обновлено: 12:15 30.07.2021)
Академик РАН, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы Российской Федерации по образованию и науке Геннадий Онищенко рассказал о политическом акценте, который сопровождает тандем врачей и ученых.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. С 26 июля 2021 года по 2 марта 2022 года Минздрав России разрешил исследование комбинации вакцины от коронавируса AstraZeneca (разработана Оксфордским университетом и британско-шведской компанией AstraZeneca) и российской "Спутник Лайт" Центра имени Гамалеи.
Стоит сказать о политическом акценте, который сопровождает тему вакцин. Один из примеров - Франция, министр иностранных дел которой продолжает высказываться против сотрудничества с Россией, несмотря на то что в стране заболеваемость коронавирусом на третьем месте в мире, а летальность - в два раза интенсивнее.
"Россия как раз демонстрирует совершенно другое. Давайте совместно исследовать, обмениваться информацией, изучать возможность совместного применения. Это продолжение гуманистических традиций, где мы кооперируемся, - вне зависимости, кто перед нами, - на профессиональном уровне без политики", - отметил для радио Sputnik академик РАН.
Россия, продолжил Онищенко, использует даже самую малейшую возможность, чтобы повысить эффективность защиты людей. Это и является правильным гуманистическим подходом и правами человека в том изначальном смысле, который прописан в Конституции РФ и в конституциях других стран, а не передергивание фактов.
"Что касается совместных исследований, то они только на пользу. Вот если убрать политическую нахлобучку, то врачи и ученые давно бы спокойно обо всем договорились, создав совместную вакцину. Если бы под ногами не путались политики со своими пресловутыми, иногда мракобесными высказываниями. Несмотря на то, что вроде интеллигентный человек, и даже галстук об этом говорит".
Геннадий Онищенко
академик РАН