https://ru.sputnik.md/20210730/pogodnye-rekordy-moldovy-30-iyulya-43385710.html

Погодные рекорды Молдовы 30 июля

Погодные рекорды Молдовы 30 июля

В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 30.07.2021, Sputnik Молдова

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Самое холодное 30 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся всего до +11 градусов по Цельсию.А температурный максимум 30 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +36 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20210223/chetyre-prioriteta-guterresh-nazval-shagi-dlya-borby-s-izmeneniem-klimata-33748844.html

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