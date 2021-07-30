https://ru.sputnik.md/20210730/pogodnye-rekordy-moldovy-30-iyulya-43385710.html
Погодные рекорды Молдовы 30 июля
Погодные рекорды Молдовы 30 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день. 30.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-30T00:01+0300
2021-07-30T00:01+0300
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Самое холодное 30 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад. Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся всего до +11 градусов по Цельсию.А температурный максимум 30 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +36 градусов.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25 градусов.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20210223/chetyre-prioriteta-guterresh-nazval-shagi-dlya-borby-s-izmeneniem-klimata-33748844.html
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погода, климат
Погодные рекорды Молдовы 30 июля
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Самое холодное 30 июля на территории Молдовы было зарегистрировано более века назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1913 году в этот день воздух прогрелся всего до +11 градусов по Цельсию.
А температурный максимум 30 июля зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +36 градусов.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 25 градусов.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.