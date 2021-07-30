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Водолазы ищут подростка: он спускался по Днестру на самодельном плоту
Водолазы ищут подростка: он спускался по Днестру на самодельном плоту
Поиски утонувшего мальчика в Днестре в Дубоссарах
2021-07-30T14:57+0300
2021-07-30T14:57+0300
общество
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Водолазы Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД ведут в селе Устье Дубоссарского района поиски подростка, который, предположительно, утонул в Днестре.Как отметили в ГИЧС, 15-летний мальчик спускался по Днестру на самодельном плоту, затем это транспортное средство нашли перевернутым в реке.На данный момент к поискам подростка подключилось 27 человек, среди них спасатели, полицейские Дубоссар и представители Агентства водного транспорта. На месте также работает команда психологов Генинспектората полиции, которая оказывает необходимую помощь родственникам пропавшего мальчика.
https://ru.sputnik.md/20210713/v-shage-ot-tragedii-spasateli-vernuli-k-zhizni-malysha-na-plyazhe-v-vadul-luy-vode-35497255.html
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молдова, днестр

Водолазы ищут подростка: он спускался по Днестру на самодельном плоту

14:57 30.07.2021
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© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAIРабота спасателей Молдовы по поиску людей на воде
Работа спасателей Молдовы по поиску людей на воде - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Photo : Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Дубоссарском районе спасатели ведут поиски 15-летнего юноши, чей самодельный плот нашли на реке.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Водолазы Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД ведут в селе Устье Дубоссарского района поиски подростка, который, предположительно, утонул в Днестре.
Как отметили в ГИЧС, 15-летний мальчик спускался по Днестру на самодельном плоту, затем это транспортное средство нашли перевернутым в реке.
"Работы проходят на суше и под водой у села Устье. Водолазы работают на максимальной глубине в 12 метров. Они осмотрят местность близ Дубоссарской ГЭС и участки реки в направлении Вадул-луй-Водэ. Специалисты в течение дня проверят все участки с рельефом на берегу", - говорится в сообщении ГИЧС.
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На данный момент к поискам подростка подключилось 27 человек, среди них спасатели, полицейские Дубоссар и представители Агентства водного транспорта.
На месте также работает команда психологов Генинспектората полиции, которая оказывает необходимую помощь родственникам пропавшего мальчика.
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