https://ru.sputnik.md/20210730/poiski-utonuvshego-malchika-dubessar-dnestr-43421254.html

Водолазы ищут подростка: он спускался по Днестру на самодельном плоту

Водолазы ищут подростка: он спускался по Днестру на самодельном плоту

Поиски утонувшего мальчика в Днестре в Дубоссарах

2021-07-30T14:57+0300

2021-07-30T14:57+0300

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общество

молдова

днестр

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Водолазы Генинспектората чрезвычайных ситуаций (ГИЧС) МВД ведут в селе Устье Дубоссарского района поиски подростка, который, предположительно, утонул в Днестре.Как отметили в ГИЧС, 15-летний мальчик спускался по Днестру на самодельном плоту, затем это транспортное средство нашли перевернутым в реке.На данный момент к поискам подростка подключилось 27 человек, среди них спасатели, полицейские Дубоссар и представители Агентства водного транспорта. На месте также работает команда психологов Генинспектората полиции, которая оказывает необходимую помощь родственникам пропавшего мальчика.

https://ru.sputnik.md/20210713/v-shage-ot-tragedii-spasateli-vernuli-k-zhizni-malysha-na-plyazhe-v-vadul-luy-vode-35497255.html

молдова

днестр

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2021

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молдова, днестр