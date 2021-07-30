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Дым и пепел: как сейчас выглядят турецкие курорты

Дым и пепел: как сейчас выглядят турецкие курорты

Масштабные лесные пожары в Турции вплотную подобрались к известным курортам. 30.07.2021, Sputnik Молдова

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видео

видео

турция

лесные пожары

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В Турции уже несколько дней горят леса. Всего было зафиксировано более 70 лесных пожаров, часть из них локализована.На видео видно, как пламя подступает все ближе к отелям, а над побережьем видны дым и клубы пепла. Туристы на курортах больше наблюдают за тушением пожара, чем предаются беззаботному отдыху.СМИ сообщают, что в Бодруме в четверг вечером специалистам удалось справиться с огнем, бушевавшим в непосредственной близости к отелям.В пригородах Мармариса работы по пожаротушению продолжаются. Вечером и ночью властям удалось взять под контроль основные очаги возгорания, угрожавшие жилым домам и гостиничным комплексам. Местные власти даже провели эвакуацию туристов из нескольких гостиниц, потенциально находящихся в зоне риска.В настоящее время борьба с огнем продолжается в провинциях Анталья, Мерсин, Адана, Османие и Кайсери.

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видео, видео, турция, лесные пожары