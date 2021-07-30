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В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем решение КС о судьбе бывшего Республиканского стадиона и выясняем, как правильно дружить. 30.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-30T08:30+0300
2021-07-30T08:30+0300
2021-07-30T08:51+0300
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Конституционный суд признал неконституционным закон об отмене передачи США территории Республиканского стадиона, принятый парламентским большинством Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову" 3 декабря 2020 года. Выдержку из решения КС зачитала председатель инстанции Домника Маноле."Признается неконституционным закон №217 от 3 декабря 2020 года", - процитировала резолютивную часть Маноле. Для чего США такое большое посольство в маленькой стране и ждать ли молдаванам теперь неких бонусов? А также – сегодня Международный день дружбы. Правда ли, что в наше время отношение к дружбе сильно изменилось и все решают деньги? Обо всем этом ведущие беседуют с журналистом и писателем Арменом Гаспаряном и психологом Алиной Владовой.
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Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Сергей Цуркану
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1211/74/12117400_315:0:1531:1215_100x100_80_0_0_9318152d423603cb437fdeb66451f729.jpg
видео, посольство сша, сша, молдова
Баш на баш: построят ли США в Кишиневе Диснейленд
08:30 30.07.2021 (обновлено: 08:51 30.07.2021)
В сегодняшнем выпуске передачи "Утро на Sputnik'e" обсуждаем решение КС о судьбе бывшего Республиканского стадиона и выясняем, как правильно дружить.
Конституционный суд признал неконституционным закон об отмене передачи США территории Республиканского стадиона, принятый парламентским большинством Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову" 3 декабря 2020 года. Выдержку из решения КС зачитала председатель инстанции Домника Маноле.
"Признается неконституционным закон №217 от 3 декабря 2020 года", - процитировала резолютивную часть Маноле. Для чего США такое большое посольство в маленькой стране и ждать ли молдаванам теперь неких бонусов? А также – сегодня Международный день дружбы. Правда ли, что в наше время отношение к дружбе сильно изменилось и все решают деньги? Обо всем этом ведущие беседуют с журналистом и писателем Арменом Гаспаряном и психологом Алиной Владовой.