https://ru.sputnik.md/20210730/prichina-otsutstviya-taksi-kishinev-43381437.html

В чем причина отсутствия такси в Кишиневе: объяснение ANTA

В чем причина отсутствия такси в Кишиневе: объяснение ANTA

В последнее время жители Кишинева заметили, что в столице остро не хватает такси. В Национальном агентстве автомобильного транспорта говорят о целом ряде... 30.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-30T07:30+0300

2021-07-30T07:30+0300

2021-07-30T07:30+0300

общество

кишинев

такси

транспорт

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КИШИНЕВ, 30 июля – Sputnik. В эфире Радио Sputnik Moldova представитель Национального агентства автомобильного транспорта Молдовы (ANTA) Думитру Прохницкий рассказал, что отсутствие такси в Кишиневе объясняется тем, что многие водители покинули эту работу, а заказов становится все больше.Люди, вернувшиеся из-за границы все чаще обращаются к услугам такси, так как привыкли к этому. Другие же используют такси в качестве безопасного средства передвижения во время пандемии.При этом представитель ANTA уточнил, что учреждение регулярно проверяет, соблюдают ли водители такси нормы, установленные законом.Он также отметил, что услуги такси могут быть предоставлены любым юридическим лицом, отвечающим требованиям Транспортного кодекса, а также других условий, предусмотренных законом.Он подчеркнул, что любой таксист обязан в конце поездки предоставить чек, в противном случае пассажир имеет полное право не оплачивать поездку.Прохницкий также рассказал о том, что некоторые машины такси находятся не в лучшем состоянии, но ANTA не имеет права проводить соответствующие проверки. Таким образом, чистота в автомобиле остается на совести таксиста.

https://ru.sputnik.md/20200308/kishinevtsy-mechtayut-proekhatsya-v-takom-taksi-za-rulem-neobychnyy-voditel-29439709.html

https://ru.sputnik.md/20210127/Politsiya-proverila-avtomobili-kishinevskikh-sluzhb-taksi-33393192.html

кишинев

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кишинев, такси, транспорт