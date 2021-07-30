https://ru.sputnik.md/20210730/prichina-otsutstviya-taksi-kishinev-43381437.html
В чем причина отсутствия такси в Кишиневе: объяснение ANTA
В чем причина отсутствия такси в Кишиневе: объяснение ANTA
В последнее время жители Кишинева заметили, что в столице остро не хватает такси. В Национальном агентстве автомобильного транспорта говорят о целом ряде... 30.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-30T07:30+0300
2021-07-30T07:30+0300
2021-07-30T07:30+0300
общество
кишинев
такси
транспорт
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КИШИНЕВ, 30 июля – Sputnik. В эфире Радио Sputnik Moldova представитель Национального агентства автомобильного транспорта Молдовы (ANTA) Думитру Прохницкий рассказал, что отсутствие такси в Кишиневе объясняется тем, что многие водители покинули эту работу, а заказов становится все больше.Люди, вернувшиеся из-за границы все чаще обращаются к услугам такси, так как привыкли к этому. Другие же используют такси в качестве безопасного средства передвижения во время пандемии.При этом представитель ANTA уточнил, что учреждение регулярно проверяет, соблюдают ли водители такси нормы, установленные законом.Он также отметил, что услуги такси могут быть предоставлены любым юридическим лицом, отвечающим требованиям Транспортного кодекса, а также других условий, предусмотренных законом.Он подчеркнул, что любой таксист обязан в конце поездки предоставить чек, в противном случае пассажир имеет полное право не оплачивать поездку.Прохницкий также рассказал о том, что некоторые машины такси находятся не в лучшем состоянии, но ANTA не имеет права проводить соответствующие проверки. Таким образом, чистота в автомобиле остается на совести таксиста.
https://ru.sputnik.md/20200308/kishinevtsy-mechtayut-proekhatsya-v-takom-taksi-za-rulem-neobychnyy-voditel-29439709.html
https://ru.sputnik.md/20210127/Politsiya-proverila-avtomobili-kishinevskikh-sluzhb-taksi-33393192.html
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кишинев, такси, транспорт
В чем причина отсутствия такси в Кишиневе: объяснение ANTA
В последнее время жители Кишинева заметили, что в столице остро не хватает такси. В Национальном агентстве автомобильного транспорта говорят о целом ряде причин.
КИШИНЕВ, 30 июля – Sputnik. В эфире Радио Sputnik Moldova представитель Национального агентства автомобильного транспорта Молдовы (ANTA) Думитру Прохницкий рассказал, что отсутствие такси в Кишиневе объясняется тем, что многие водители покинули эту работу, а заказов становится все больше.
Люди, вернувшиеся из-за границы все чаще обращаются к услугам такси, так как привыкли к этому. Другие же используют такси в качестве безопасного средства передвижения во время пандемии.
При этом представитель ANTA уточнил, что учреждение регулярно проверяет, соблюдают ли водители такси нормы, установленные законом.
"Мы, как административный орган, регулирующий процессы предоставления услуг такси, обязаны бороться с незаконными пассажирскими перевозками, количество которых, благодаря оперативным действиям, в последнее время уменьшилось. Логично, что чем меньше на линии будет нелегальных таксистов, тем острее ощущается нехватка машин", – заялил Прохницкий.
Он также отметил, что услуги такси могут быть предоставлены любым юридическим лицом, отвечающим требованиям Транспортного кодекса, а также других условий, предусмотренных законом.
"Прежде всего, это регистрация в реестре транспортных операторов в Агентстве. Транспортные единицы должны быть оснащены метрологически проверенными и зарегистрированными кассовыми аппаратами, оборудованы световыми знаками такси в рабочем состоянии. В соответствии с положениями Регламента автомобильных перевозок людей и багажа – иметь специальные знаки, документы и все необходимые средства, которые предусмотрены в Регламенте", – уточнил представитель ANTA.
Он подчеркнул, что любой таксист обязан в конце поездки предоставить чек, в противном случае пассажир имеет полное право не оплачивать поездку.
Прохницкий также рассказал о том, что некоторые машины такси находятся не в лучшем состоянии, но ANTA не имеет права проводить соответствующие проверки. Таким образом, чистота в автомобиле остается на совести таксиста.