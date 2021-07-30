https://ru.sputnik.md/20210730/pridnestrove-vakczinacziya-beremennykh-43423808.html

В Приднестровье беременных могут начать вакцинировать против коронавируса

В Приднестровье беременных могут начать вакцинировать против коронавируса

Вакцинация беременных в Приднестровье

2021-07-30T16:31+0300

2021-07-30T16:31+0300

2021-07-30T16:31+0300

коронавирус

приднестровье

молдова

вакцинация

беременность

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Специалисты в здравоохранении с двух берегов Днестра провели онлайн-заседание по вопросу иммунизации беременных вакциной против COVID-19. Об этом сообщила в пятницу вице-министр по реинтеграции Ольга Чеботарь.По данным Бюро по реинтеграции, делегацию из Кишинева возглавляла госсекретарь Минздрава Татьяна Затык, а также были другие представители министерства и Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ). Кроме того, присутствовали международные посредники и представители Всемирной организации здравоохранения."Специалисты из Кишинева предоставили подробную информацию о практике иммунизации беременных женщин в Молдове, исследованиях и наблюдениях, проведенных в отношении воздействия вакцинации, рекомендуемом периоде иммунизации и мерах по предотвращению или устранению побочных эффектов", – говорится в сообщении бюро.В ходе заседания молдавские специалисты вместе с экспертами ВОЗ подчеркнули, что вакцинация беременных является безопасной и важной, и в настоящее время в Молдове не зарегистрировано ни одного случая побочных реакций у беременных, вакцинированных сыворотками, одобренными ВОЗ.По итогам совещания как молдавские, так и приднестровские специалисты выразили готовность принять участие в обучающих семинарах по тематике вакцинации беременных, которые планирует организовать ВОЗ при участии представителей профильных организаций и ведомств из Кишинева в течение следующей недели.

https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html

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приднестровье, молдова, вакцинация, беременность