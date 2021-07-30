https://ru.sputnik.md/20210730/prokurory-zaderzhali-odnogo-iz-byvshikh-nachalnikov-politsii-43415469.html

В Кишиневе задержан бывший начальник полиции

В Кишиневе задержан бывший начальник полиции

Задержание бывшего руководителя ГИП Молдовы в прессе пишут что речь про Александру Пынзаря

2021-07-30T12:40+0300

2021-07-30T12:40+0300

2021-07-30T12:40+0300

общество

генинспекторат полиции

молдова

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КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Задержание еще одного подозреваемого по делу сотрудников бывшего Управления №5 Национального инспектората расследований правоохранители провели в пятницу, об этом сообщили в Генпрокуратуре. Как отметили в ведомстве, обыски прошли в автомобиле и доме фигуранта дела, который на момент совершения правонарушений занимал руководящую должность в Генинспекторате полиции МВД. В результате обысков сотрудники правоохранительных органов изъяли несколько электронных устройств и документы. Там отметили, что предоставят новые подробности дела, как только они появятся. В отношении заинтересованных лиц ведется следствие по следующим нарушениям: злоупотребление служебным положением, хищение государственного имущества, незаконное пересечение государственной границы, разглашение государственной тайны и подделка государственных документов.Пресс-секретарь прокуратуры Эмиль Гайтур в комментарии Sputnik Молдова не стал называть имя задержанного, объяснив это тем, что имена не разглашаются до вынесения решения суда. Однако молдавские СМИ называют в качестве предполагаемого фигуранта бывшего министра обороны и экс-главу ГИП Александру Пынзаря.

https://ru.sputnik.md/20210707/arestovan-tretiy-podozrevaemyy-po-delu-pyatogo-upravleniya-35405457.html

молдова

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2021

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генинспекторат полиции, молдова