https://ru.sputnik.md/20210730/provereno-vaktsinatsya-kishinev-43385357.html

Проверено на себе: легко ли вакцинироваться в Кишиневе

Проверено на себе: легко ли вакцинироваться в Кишиневе

Корреспондент Sputnik Молдова выяснил, насколько доступна прививка для столичных жителей. 30.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-30T10:15+0300

2021-07-30T10:15+0300

2021-07-30T10:21+0300

коронавирус

вакцинация

кишинев

минздрав

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. На скамейках перед муниципальным центром вакцинации было полно народу, несмотря на жаркий полдень. Люди терпеливо ждали и в глазах у них была та особенная покорность судьбе, которая появляется только у человека, твердо решившего выстоять длинную очередь.Ну вот, а собирался по-быстрому вакцинироваться во время обеденного перерыва. Может быть, завтра утром попробовать?Но тут же выяснилось, что очередь — не за прививкой. В какое-то учреждение тут же, по соседству. А вот в фойе за дверями под вывеской "Муниципальный центр вакцинации" царила прохладная, почти стерильная пустота, посреди которой скучала медсестра за столиком.В поисках прививкиЗабегая вперед, скажем, что редакционный эксперимент — узнать, легко ли получить прививку в Кишиневе, — оказался простым.В принципе, хотелось бы привиться "Спутником V", но российская вакцина в Молдове закончилась, вся. И когда поступит следующая партия, непонятно.Политики после выборов ничего не говорят, а Минздрав отделывается дежурным "контакты продолжаются". Но с другими вакцинами проблем нет.Если вы собрались вакцинироваться, то для этого есть несколько возможностей.Первая — это местный Центр семейных врачей или Центр общественного здоровья. Попросту говоря, районная поликлиника.Как получить вакцину в поликлиникеНо вот узнать по телефону, какая именно вакцина доступна, получится не в каждой поликлинике. В двух регистратурах не смогли ответить, какие препараты есть в наличии, и сказать, кому надо позвонить, чтобы это узнать. "Приходите, тут, на месте, вам скажут". Но вариант "приходите" во время эпидемии как-то не очень воодушевляет. Потому что а где еще вы найдете такое скопление заболевших людей, как в поликлинике или больнице?Может быть, позвонить не в регистратуру, а семейному врачу?Ходили же слухи, что врачу можно сказать, какой вакциной вы хотите привиться, — например "Спутником V". А он вас запишет и позвонит, когда прибудет именно эта вакцина. Но слух этот подтвердился только частично. У некоторых это получается. А вот мне в регистратуре "родной" поликлиники отказались даже дать телефон семейного врача."Не знаю я, какой у нее телефон, — нетерпеливо сказал голос в трубке. — Приходите, вам сделают прививку". — "А какая вакцина есть?" — "Приходите, узнаете".Ну вот, опять.Мобильные пункты, онлайн-запись и марафоныВозможность номер два — мобильные пункты вакцинации, троллейбус и автобус, которые курсируют по Кишиневу. График их движения есть на сайте мэрии Кишинева, его публикуют интернет-издания и социальные сети.Правда, там были доступны не все вакцины, если для вас это имеет значение. Всегда есть AstraZeneca, Sinovac и Sinopharm. Но вот Pfizer некоторое время назад не было. Ситуация меняется, поэтому лучше спрашивать — благо двери у троллейбуса и автобуса всегда открыты.Возможность номер три — запись онлайн. В несколько кликов мы можете записаться на вакцинацию на специальном правительственном сайте vaccinare.gov.md.Возможность номер четыре — это марафоны вакцинации, которые проводятся регулярно уже не только в Кишиневе, но и в других городах Молдовы. Но тут есть очевидный недостаток — очереди и нежелательные во время эпидемии скопления людей.И, наконец, возможность номер пять — это специализированные центры. Например, Муниципальный центр вакцинации на улице Петру Рареша, 18 (возле Экономической академии), или Центр вакцинации, который недавно открылся в аэропорту.Именно Муниципальный центр вакцинации мы и выбрали для эксперимента.Десять минут, и вы вакцинированыВрачей и медсестер в Муниципальном центре больше, чем посетителей. Наверное, стоит даже сказать — намного больше."Здравствуйте, а какие вакцины есть? — Обратился я к медсестре в фойе. — А какую вы хотите? — Э-э... А, допустим, "Пфайзер" есть? — Да. Дайте удостоверение личности"."Закатайте рукав, — командует другая медсестра на втором этаже нового, недавно отремонтированного офиса. Она показывает бутылочку с препаратом. — Смотрите, здесь есть номер. Этот номер будет указан в вашем сертификате...""Скажите, а вот "Пфайзер", он же был в дефиците в самом начале. А очереди у вас что-то никакой нет. — Да наелись уже все этим "Пфайзером"! — Вступает в разговор врач. — Он уже и в центрах здоровья есть, и где хотите"."Ватку прижмите, — командует медсестра, которая уже успела сделать укол. — Вот тут написано, когда вам надо будет прийти за второй дозой. — Все? — Да, все, до свидания".Через двадцать минут (десять из которых честно отсидел в "зале ожидания" после прививки) я уже выходил из Центра вакцинации, все еще прижимая к плечу ватку. Люди на скамейках провожали "новопривитого" скучающими взглядами. Вакцинироваться они не спешили.И напрасно. Новые случаи COVID-19 уже снова измеряются трехзначными числами. И новости о дельта-штамме с каждым днем идут все более тревожные. Поэтому не теряйте времени.Вакцинироваться в Кишиневе — легко.

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https://ru.sputnik.md/20210729/kishinev-partiyu--pfizer-pravitelstvo-43379601.html

https://ru.sputnik.md/20210728/moldova-million-doz-vaktsiny-43342525.html

https://ru.sputnik.md/20210728/kishinev-kovid-novye-mery-komissii-43330099.html

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кишинев

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вакцинация, кишинев, минздрав