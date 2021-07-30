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Румыния обновила список стран "красной зоны": есть ли в нем Молдова
Румыния обновила список стран "красной зоны": есть ли в нем Молдова
Въезд в Румынию из Молдовы Румыния обновила список стран красной и зеленой зоны
2021-07-30T10:20+0300
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молдова
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. В Румынии обновили список стран "красной зоны", гражданам которых по приезде необходимо будет уйти на карантин. Этот перечень утвердил Национальный комитет страны по чрезвычайным ситуациям. Он вступит в силу 1 августа 2021 года.Согласно документу Молдова осталась в списке "зеленой зоны".В перечень государств с самыми неблагоприятными эпидемиологическими условиями вошли Великобритания, Нидерланды, Испания, Португалия, Греция, Ирландия и другие.В список стран "желтой зоны" включили Россию, Францию, ОАЭ, Израиль, Бельгию и еще ряд государств.
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въезд, молдова, румыния

Румыния обновила список стран "красной зоны": есть ли в нем Молдова

10:20 30.07.2021 (обновлено: 10:42 30.07.2021)
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Как иностранцы, в том числе граждане Молдовы, будут въезжать в Румынию с 1 августа 2021 года.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. В Румынии обновили список стран "красной зоны", гражданам которых по приезде необходимо будет уйти на карантин. Этот перечень утвердил Национальный комитет страны по чрезвычайным ситуациям. Он вступит в силу 1 августа 2021 года.
Согласно документу Молдова осталась в списке "зеленой зоны".
В перечень государств с самыми неблагоприятными эпидемиологическими условиями вошли Великобритания, Нидерланды, Испания, Португалия, Греция, Ирландия и другие.
В список стран "желтой зоны" включили Россию, Францию, ОАЭ, Израиль, Бельгию и еще ряд государств.
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