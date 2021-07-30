https://ru.sputnik.md/20210730/rt-mezhdunarodnaya-premiya-khaled-al-khatyb-2021-43430068.html

RT открывает прием заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба – 2021

RT открывает прием заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба – 2021

Телеканал RT открыл прием заявок на участие в Khaled Alkhateb International Memorial Awards — ежегодной международной премии, вручаемой журналистам за лучшие... 30.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-30T18:00+0300

2021-07-30T18:00+0300

2021-07-30T18:00+0300

премия

rt

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Премия учреждена в память о погибшем в Сирии 30 июля 2017 года журналисте Халеде аль-Хатыбе, который сотрудничал с RT Arabic. В этом году она проводится в четвертый раз.Международная премия имени Халеда аль-Хатыба присуждается в категориях:— "Лучшая работа из зоны конфликта: текст";— "Лучшая работа из зоны конфликта: видео";— "После войны: текст/видео" — о судьбах людей и целых народов, прошедших войну, и возвращении к мирной жизни. Номинация будет представлена впервые.Победители премии Khaled Alkhateb International Memorial Awards — 2021 получат денежный приз в размере 200 тыс. рублей.Подать заявку можно на сайте — https://award.rt.com. Победители будут объявлены 30 ноября.В первый год наград были удостоены конкурсанты из Ирака, Ирландии и Сингапура. В состав жюри премии вошли иностранные и российские журналисты, в том числе Ирада Зейналова и Евгений Поддубный.В 2019 году на победу претендовали работы из 25 стран.Лауреатами стали представители России, США, Италии и Индии, рассказавшие о конфликтах в Сирии, Ираке и Ливии. В 2020 году премию RT получили военкоры из России, Сирии и Индии.Телеканал RT учредил премию Khaled Alkhateb International Memorial Awards в память о 25-летнем журналисте Халеде аль-Хатыбе, сотрудничавшем с RT Arabic. Он погиб в результате ракетного обстрела со стороны боевиков в сирийской провинции Хомс в 2017 году. В своих репортажах Халед освещал бои правительственных сил Сирии с террористами. В 2018 году президент России Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении Халеда аль-Хатыба медалью "За отвагу", которая была передана его семье на первой церемонии вручения наград.

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