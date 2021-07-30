https://ru.sputnik.md/20210730/samyy-tochnyy-prognoz-pogody-zhara-molnii-grozy-i-grad-43376664.html

Самый точный прогноз погоды: жара, молнии, грозы и град

Самый точный прогноз погоды: жара, молнии, грозы и град

Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 30.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-30T07:00+0300

2021-07-30T07:00+0300

2021-07-30T07:00+0300

погода

молдова

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/2073/76/20737658_0:120:2727:1653_1920x0_80_0_0_070615dc4db896afbf5c36e7ad75f49b.jpg

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, вечером и ночью на большей части страны кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 30 июля: ночью от +19 до +21, днем от +29 до +31.По данным синоптиков, так же жарко будет и 31 июля – до +35, но прогнозируются грозовые дожди. В воскресенье, 1 августа, будет жарко и без осадков. Затем 2 августа установится жаркая дождливая погода. 4 августа также ожидается до +33, без осадковВ связи с жарой Госгидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности до 1 августа.Праздники и народные приметы30 июля православные верующие чтут память великомученицы Маргариты (Марины) Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского.В народе святая Марина ассоциировалась с морем, а Лазарь – с отблесками молнии на грозовом небе. Отсюда и произошло название дня – Марина Лазоревая, или Марина Огненная.В этот день часто идут грозовые дожди, а также нередки вспышки молний без дождя. Эти явления народ связывал с легендой о сбежавшей дочери морского царя Мариной, которая, согласно преданию, променяла родную стихию на земную жизнь.В народе верили, что за этот поступок отец на нее разгневался и по сей день пытается поймать ее и пронзить огненными стрелами. Считалось, что особенно сильно он гневается в ее день рождения, посылая на землю зарницы.

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Евгений Чебан https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/08/32811578_0:-1:863:863_100x100_80_0_0_cda4b068286e70d71fcdf8ae69795f2f.jpg

погода, молдова