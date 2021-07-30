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Самый точный прогноз погоды: жара, молнии, грозы и град
Самый точный прогноз погоды: жара, молнии, грозы и град
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях. 30.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-30T07:00+0300
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погода
молдова
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Переменная облачность, вечером и ночью на большей части страны кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе на 30 июля: ночью от +19 до +21, днем от +29 до +31.По данным синоптиков, так же жарко будет и 31 июля – до +35, но прогнозируются грозовые дожди. В воскресенье, 1 августа, будет жарко и без осадков. Затем 2 августа установится жаркая дождливая погода. 4 августа также ожидается до +33, без осадковВ связи с жарой Госгидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности до 1 августа.Праздники и народные приметы30 июля православные верующие чтут память великомученицы Маргариты (Марины) Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского.В народе святая Марина ассоциировалась с морем, а Лазарь – с отблесками молнии на грозовом небе. Отсюда и произошло название дня – Марина Лазоревая, или Марина Огненная.В этот день часто идут грозовые дожди, а также нередки вспышки молний без дождя. Эти явления народ связывал с легендой о сбежавшей дочери морского царя Мариной, которая, согласно преданию, променяла родную стихию на земную жизнь.В народе верили, что за этот поступок отец на нее разгневался и по сей день пытается поймать ее и пронзить огненными стрелами. Считалось, что особенно сильно он гневается в ее день рождения, посылая на землю зарницы.
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Евгений Чебан
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погода, молдова

Самый точный прогноз погоды: жара, молнии, грозы и град

07:00 30.07.2021
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© Sputnik / Natalia SeliverstovaПрохожие во время дождя в Москве
Прохожие во время дождя в Москве - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Natalia Seliverstova
Евгений Чебан - Sputnik Молдова
Евгений Чебан
Все материалы
Ежедневно читайте на Sputnik Молдова подробный метеопрогноз, узнавайте о народных приметах и традициях.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 30 июля погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Переменная облачность, вечером и ночью на большей части страны кратковременные грозовые дожди. Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы составит от +28 до +33 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +18 до +23 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе на 30 июля: ночью от +19 до +21, днем от +29 до +31.
По данным синоптиков, так же жарко будет и 31 июля – до +35, но прогнозируются грозовые дожди. В воскресенье, 1 августа, будет жарко и без осадков. Затем 2 августа установится жаркая дождливая погода. 4 августа также ожидается до +33, без осадков
В связи с жарой Госгидрометеослужба объявила "желтый код" метеоопасности до 1 августа.

Праздники и народные приметы

30 июля православные верующие чтут память великомученицы Маргариты (Марины) Антиохийской и преподобного Лазаря Галисийского.
В народе святая Марина ассоциировалась с морем, а Лазарь – с отблесками молнии на грозовом небе. Отсюда и произошло название дня – Марина Лазоревая, или Марина Огненная.
В этот день часто идут грозовые дожди, а также нередки вспышки молний без дождя. Эти явления народ связывал с легендой о сбежавшей дочери морского царя Мариной, которая, согласно преданию, променяла родную стихию на земную жизнь.
В народе верили, что за этот поступок отец на нее разгневался и по сей день пытается поймать ее и пронзить огненными стрелами. Считалось, что особенно сильно он гневается в ее день рождения, посылая на землю зарницы.
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