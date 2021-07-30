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Санду: МВФ предоставит Молдове финансовую помощь до конца лета
Санду: МВФ предоставит Молдове финансовую помощь до конца лета
Финансовая поддержка от МВФ Молдове поступит до конца августа
2021-07-30T11:30+0300
2021-07-30T11:33+0300
экономика
майя санду
международный валютный фонд
молдова
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КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. В конце августа Молдова может получить специальное финансирование от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 236 миллионов долларов. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook сообщила президент Молдовы Майя Санду. Как отметила глава государства, этот вопрос она обсудила с генеральным директором МВФ Кристалиной Георгиевой. По словам президента, Георгиева сообщила, что молдавская власть сможет получить специальную помощь в 236 миллионов долларов до конца августа, но только после того, как эта выплата будет одобрена правлением МВФ. Программа МВФ, которую обсуждала прошлая властьВ бытность Иона Кику премьер-министром власти обсуждали с руководством Международного валютного фонда новую программу сотрудничества Молдовы с этой организацией. Тогда программа предполагала доступ республики к кредиту в 558 миллионов долларов. Финансовую помощь планировалось использовать на то, чтобы перезапустить экономику и преодолеть последствия пандемии.Тогда эта программа так и не была запущена из-за последующего политического кризиса в Молдове и отсутствия полноправного правительства.Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы вместе с последним траншем составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.
https://ru.sputnik.md/20201030/gyrbu-na-kakikh-usloviyakh-mvf-vydelit-dengi-moldove-32214692.html
https://ru.sputnik.md/20210716/Byudzhet-2021-khvatit-li-Moldove-deneg-na-zarplaty-i-pensii-35552201.html
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майя санду, международный валютный фонд, молдова

Санду: МВФ предоставит Молдове финансовую помощь до конца лета

11:30 30.07.2021 (обновлено: 11:33 30.07.2021)
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© Sputnik / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкМеждународный валютный фонд
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Представители Международного валютного фонда заверили президента Молдовы, что до конца августа в республику придет денежная помощь.
КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. В конце августа Молдова может получить специальное финансирование от Международного валютного фонда (МВФ) в размере 236 миллионов долларов. Об этом в пятницу на своей странице в Facebook сообщила президент Молдовы Майя Санду.
Как отметила глава государства, этот вопрос она обсудила с генеральным директором МВФ Кристалиной Георгиевой.

"Мы обговорили необходимость немедленного снятия всех барьеров, которые привели к блокировке новой программы МВФ для Молдовы. Госпожа Кристалина Георгиева заверила нас в готовности фонда продолжить сотрудничество с Молдовой", - заявила Санду.

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По словам президента, Георгиева сообщила, что молдавская власть сможет получить специальную помощь в 236 миллионов долларов до конца августа, но только после того, как эта выплата будет одобрена правлением МВФ.

Программа МВФ, которую обсуждала прошлая власть

В бытность Иона Кику премьер-министром власти обсуждали с руководством Международного валютного фонда новую программу сотрудничества Молдовы с этой организацией. Тогда программа предполагала доступ республики к кредиту в 558 миллионов долларов. Финансовую помощь планировалось использовать на то, чтобы перезапустить экономику и преодолеть последствия пандемии.
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Тогда эта программа так и не была запущена из-за последующего политического кризиса в Молдове и отсутствия полноправного правительства.
Предыдущее трехлетнее соглашение между Молдовой и МВФ было заключено в 2016 году. Общая сумма программы вместе с последним траншем составляла 178 миллионов долларов. Она была успешно завершена молдавскими властями.
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