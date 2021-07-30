Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Protest în fața CEC - Sputnik Молдова
Политика
Читайте свежие и актуальные новости политики в Молдове и мире, аналитику, обзоры и комментарии.
https://ru.sputnik.md/20210730/sandu-vydvinula-natalyu-gavrilitsu-na-dolzhnost-premera-43409249.html
Санду выдвинула Наталью Гаврилицу на должность премьера
Санду выдвинула Наталью Гаврилицу на должность премьера
Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о выдвижении Натальи Гаврилицы в премьеры
2021-07-30T10:26+0300
2021-07-30T10:45+0300
политика
майя санду
молдова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/1b/33399917_0:32:1000:595_1920x0_80_0_0_f54c1d190f0a14a8d688182444757128.jpg
КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. По итогам консультаций с парламентскими фракциями в пятницу президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатом на должность премьер-министра Наталью Гаврилицу, которую предложили депутаты фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS). Соответствующий указ Санду подписала в пятницу. "У Натальи Гаврилицы есть две недели, чтобы сформировать команду и подготовить программу правления, которую представит парламенту", - говорится в заявлении Санду на сайте администрации президента. По словам Санду, кандидатура Гаврилицы вызывает доверие, и президент уверена, что она подберет честную и профессиональную команду кабинета министров. А затем, как надеется Санду, "в Молдове появится правительство, которое будет означать новое начало для страны". Напомним, в пятницу прошли консультации президента и парламентских фракций. Депутаты Партии "Действие и солидарность" (PAS) выдвинули Наталью Гаврилицу. Представители "Шор" не стали выдвигать своего кандидата, отметив, что они уважают парламентское большинство, которое располагает необходимыми голосами для своего кандидата. Депутаты Блока коммунистов и социалистов на консультации не явились.
https://ru.sputnik.md/20210730/fraktsiya-shor-ne-budet-vydvigat-svoego-kandidata-v-premery-43407418.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/01/1b/33399917_0:0:1000:751_1920x0_80_0_0_4a2a8c3a7cb009916b9f585eeeaba264.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
майя санду, молдова

Санду выдвинула Наталью Гаврилицу на должность премьера

10:26 30.07.2021 (обновлено: 10:45 30.07.2021)
138
© Photo : Facebook / Артур ЕфремовНаталья Гаврилица
Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Photo : Facebook / Артур Ефремов
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
По завершении консультаций президент Молдовы выдвинула кандидата в премьеры.
КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. По итогам консультаций с парламентскими фракциями в пятницу президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатом на должность премьер-министра Наталью Гаврилицу, которую предложили депутаты фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS).
Соответствующий указ Санду подписала в пятницу.
"У Натальи Гаврилицы есть две недели, чтобы сформировать команду и подготовить программу правления, которую представит парламенту", - говорится в заявлении Санду на сайте администрации президента.
По словам Санду, кандидатура Гаврилицы вызывает доверие, и президент уверена, что она подберет честную и профессиональную команду кабинета министров. А затем, как надеется Санду, "в Молдове появится правительство, которое будет означать новое начало для страны".
Ședința de constituire a Parlamentului de Legislatura a XI-a - 26 iulie 2021 - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
Политика
Фракция "Шор" не будет выдвигать своего кандидата в премьеры
10:01
76
Напомним, в пятницу прошли консультации президента и парламентских фракций. Депутаты Партии "Действие и солидарность" (PAS) выдвинули Наталью Гаврилицу. Представители "Шор" не стали выдвигать своего кандидата, отметив, что они уважают парламентское большинство, которое располагает необходимыми голосами для своего кандидата. Депутаты Блока коммунистов и социалистов на консультации не явились.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
10:45Дело о банковском мошенничестве передано в суд - всего 81 том
10:26Санду выдвинула Наталью Гаврилицу на должность премьера
10:20Румыния обновила список стран "красной зоны": есть ли в нем Молдова
10:15Проверено на себе: легко ли вакцинироваться в Кишиневе
10:01Фракция "Шор" не будет выдвигать своего кандидата в премьеры
09:36Блок коммунистов и социалистов не пришел на консультации с Санду
09:20Кого выдвигает PAS на пост премьера: первые заявления после консультаций
09:00Крылов: оправдают ли Майя Санду и PAS доверие своего избирателя
08:48Мир за сутки: спортивные фиаско, марафон вакцинации в Кишиневе и сель в Киргизии
08:30Баш на баш: построят ли США в Кишиневе Диснейленд
08:00Михэеш: Майя Санду может стать президентом Румынии
07:30В чем причина отсутствия такси в Кишиневе: объяснение ANTA
07:00Самый точный прогноз погоды: жара, молнии, грозы и град
00:01Погодные рекорды Молдовы 30 июля
ВчераМодуль наука, пристыкованный к МКС, неожиданно включил двигатели
ВчераРапиристки принесли еще одно золото российской команде на Олимпиаде
ВчераМужчинам лучше не болеть – как COVID-19 влияет на репродуктивную функцию
ВчераКурс валют на пятницу – евро вырастет, доллар сдаст позиции
ВчераСильный ветер и град обрушились на Молдову
ВчераЭксперт: миротворцы – не оккупанты в Приднестровье, их позвали – они пришли