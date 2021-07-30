https://ru.sputnik.md/20210730/sandu-vydvinula-natalyu-gavrilitsu-na-dolzhnost-premera-43409249.html

Санду выдвинула Наталью Гаврилицу на должность премьера

Санду выдвинула Наталью Гаврилицу на должность премьера

Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о выдвижении Натальи Гаврилицы в премьеры

2021-07-30T10:26+0300

2021-07-30T10:26+0300

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политика

майя санду

молдова

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КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. По итогам консультаций с парламентскими фракциями в пятницу президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатом на должность премьер-министра Наталью Гаврилицу, которую предложили депутаты фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS). Соответствующий указ Санду подписала в пятницу. "У Натальи Гаврилицы есть две недели, чтобы сформировать команду и подготовить программу правления, которую представит парламенту", - говорится в заявлении Санду на сайте администрации президента. По словам Санду, кандидатура Гаврилицы вызывает доверие, и президент уверена, что она подберет честную и профессиональную команду кабинета министров. А затем, как надеется Санду, "в Молдове появится правительство, которое будет означать новое начало для страны". Напомним, в пятницу прошли консультации президента и парламентских фракций. Депутаты Партии "Действие и солидарность" (PAS) выдвинули Наталью Гаврилицу. Представители "Шор" не стали выдвигать своего кандидата, отметив, что они уважают парламентское большинство, которое располагает необходимыми голосами для своего кандидата. Депутаты Блока коммунистов и социалистов на консультации не явились.

https://ru.sputnik.md/20210730/fraktsiya-shor-ne-budet-vydvigat-svoego-kandidata-v-premery-43407418.html

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майя санду, молдова