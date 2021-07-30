https://ru.sputnik.md/20210730/sandu-vydvinula-natalyu-gavrilitsu-na-dolzhnost-premera-43409249.html
Санду выдвинула Наталью Гаврилицу на должность премьера
Санду выдвинула Наталью Гаврилицу на должность премьера
Президент Молдовы Майя Санду подписала указ о выдвижении Натальи Гаврилицы в премьеры
2021-07-30T10:26+0300
2021-07-30T10:26+0300
2021-07-30T10:45+0300
политика
майя санду
молдова
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КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. По итогам консультаций с парламентскими фракциями в пятницу президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатом на должность премьер-министра Наталью Гаврилицу, которую предложили депутаты фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS). Соответствующий указ Санду подписала в пятницу. "У Натальи Гаврилицы есть две недели, чтобы сформировать команду и подготовить программу правления, которую представит парламенту", - говорится в заявлении Санду на сайте администрации президента. По словам Санду, кандидатура Гаврилицы вызывает доверие, и президент уверена, что она подберет честную и профессиональную команду кабинета министров. А затем, как надеется Санду, "в Молдове появится правительство, которое будет означать новое начало для страны". Напомним, в пятницу прошли консультации президента и парламентских фракций. Депутаты Партии "Действие и солидарность" (PAS) выдвинули Наталью Гаврилицу. Представители "Шор" не стали выдвигать своего кандидата, отметив, что они уважают парламентское большинство, которое располагает необходимыми голосами для своего кандидата. Депутаты Блока коммунистов и социалистов на консультации не явились.
https://ru.sputnik.md/20210730/fraktsiya-shor-ne-budet-vydvigat-svoego-kandidata-v-premery-43407418.html
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майя санду, молдова
Санду выдвинула Наталью Гаврилицу на должность премьера
10:26 30.07.2021 (обновлено: 10:45 30.07.2021)
По завершении консультаций президент Молдовы выдвинула кандидата в премьеры.
КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik.
По итогам консультаций с парламентскими фракциями в пятницу президент Молдовы Майя Санду выдвинула кандидатом на должность премьер-министра Наталью Гаврилицу
, которую предложили депутаты фракции Партии "Действие и солидарность" (PAS).
Соответствующий указ Санду подписала в пятницу.
"У Натальи Гаврилицы есть две недели, чтобы сформировать команду и подготовить программу правления, которую представит парламенту", - говорится в заявлении Санду на сайте администрации президента.
По словам Санду, кандидатура Гаврилицы вызывает доверие, и президент уверена, что она подберет честную и профессиональную команду кабинета министров. А затем, как надеется Санду, "в Молдове появится правительство, которое будет означать новое начало для страны".
Напомним, в пятницу прошли консультации президента и парламентских фракций. Депутаты Партии "Действие и солидарность" (PAS) выдвинули
Наталью Гаврилицу. Представители "Шор" не стали выдвигать своего кандидата, отметив, что они уважают парламентское большинство, которое располагает необходимыми голосами для своего кандидата. Депутаты Блока коммунистов и социалистов на консультации не явились.