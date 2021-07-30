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Мир за сутки: спортивные фиаско, марафон вакцинации в Кишиневе и сель в Киргизии
Мир за сутки: спортивные фиаско, марафон вакцинации в Кишиневе и сель в Киргизии
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире. 30.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-30T08:48+0300
2021-07-30T08:48+0300
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Молдавская пловчиха Татьяна Салкуцан завершила свое выступление на Олимпийских играх в Токио. В полуфинале на дистанции 200 метров на спине 20-летняя спортсменка показала результат 2:10.09 и заняла итоговое 11-е место."К сожалению, я не смогла показать лучший результат, но я старалась", - написала спортсменка на своей страничке в Instagram.Однако чистым поражением этот результат назвать никак нельзя, потому что впервые за 25 лет Молдова была представлена в полуфинале олимпийских соревнований по плаванию."Петрокуб" и "Милсами" уступили в ответных матчахВторой квалификационный раунд Лиги конференций завершился для молдавсикх футбольных клубов поражением.В первых матчах, напомним, "Петрокуб" из Хынчешт в Кишиневе уступил турецкому "Сивасспору" 0:1, а "Милсами" из Оргеева потерпел в Швеции поражение от "Эльфсборга" 0:4. В ходе ответных встреч "Милсами" крупно проиграл шведской команде - 0:5. "Петрокуб", несмотря на упорное сопротивление, уступил турецкой команде 0:1. Футболист Александру Гацкан завершил карьеруОб этом сообщила Федерация футбола Молдовы на своей странице в Instagram. Футболист намерен продолжить спортивную жизнь в качестве наставника. "Я мечтаю стать тренером сборной Молдовы", - также отметил он. Федерация футбола Молдовы выразила спортсмену благодарность за его вклад в развитие молдавского спорта и в качестве игрока клуба, и для национальной сборной. В Кишиневе стартовал очередной марафон вакцинацииО начале марафона вакцинации для персонала системы образования объявил мэр столицы Ион Чебан.Акция пройдет в пятницу и субботу, 30-31 июля, с 8.00 до 17.00 в Муниципальном центре вакцинации, который расположен по улице Петру Рареша, 18.Муниципальный центр вакцинации способен принять 1200 человек в день. Вакцинация проводится при предъявлении удостоверения личности и в порядке живой очереди.На Иссык-Куле в Киргизии сошел сельОбильные дожди, которые прошли накануне в Иссык-Кульской области, вызвали сход селей, передает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций.Сообщается, что размыты участки трассы Балыкчи — Каракол, а также часть дороги на 35-м километре трассы на южном берегу Иссык-Куля.Озеро Иссык-Куль является одним из самых популярных курортов в Центральной Азии.
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Мир за сутки: спортивные фиаско, марафон вакцинации в Кишиневе и сель в Киргизии
08:48 30.07.2021 (обновлено: 09:29 30.07.2021)
Читайте в ежедневной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и мире.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Молдавская пловчиха Татьяна Салкуцан завершила свое выступление на Олимпийских играх в Токио. В полуфинале на дистанции 200 метров на спине 20-летняя спортсменка показала результат 2:10.09 и заняла итоговое 11-е место.
"К сожалению, я не смогла показать лучший результат, но я старалась", - написала спортсменка на своей страничке в Instagram.
Однако чистым поражением этот результат назвать никак нельзя, потому что впервые за 25 лет Молдова была представлена в полуфинале олимпийских соревнований по плаванию.
"Петрокуб" и "Милсами" уступили в ответных матчах
Второй квалификационный раунд Лиги конференций завершился для молдавсикх футбольных клубов поражением.
В первых матчах, напомним, "Петрокуб" из Хынчешт в Кишиневе уступил турецкому "Сивасспору" 0:1, а "Милсами" из Оргеева потерпел в Швеции поражение от "Эльфсборга" 0:4.
В ходе ответных встреч "Милсами" крупно проиграл шведской команде - 0:5. "Петрокуб", несмотря на упорное сопротивление, уступил турецкой команде 0:1.
Футболист Александру Гацкан завершил карьеру
Об этом сообщила Федерация футбола Молдовы на своей странице в Instagram.
"За минувшие 20 лет у меня была довольно успешная карьера, с колоссальными эмоциями от игры в Лиге чемпионов, Лиге Европы и за сборную страны. Я всегда отдавал себя по-максимуму. Благодарю болельщиков за то, что всегда поддерживали меня, семью - за то, что они были со мной", - приводит федерация слова Гацкана.
Футболист намерен продолжить спортивную жизнь в качестве наставника. "Я мечтаю стать тренером сборной Молдовы", - также отметил он.
Федерация футбола Молдовы выразила спортсмену благодарность за его вклад в развитие молдавского спорта и в качестве игрока клуба, и для национальной сборной.
В Кишиневе стартовал очередной марафон вакцинации
О начале марафона вакцинации для персонала системы образования объявил мэр столицы Ион Чебан.
Акция пройдет в пятницу и субботу, 30-31 июля, с 8.00 до 17.00 в Муниципальном центре вакцинации, который расположен по улице Петру Рареша, 18.
"В наличии вакцины Pfizer, Johnson&Johnson, AstraZeneca, Sinovac, Sputnik V (2-я доза). В первый день, в пятницу, в центре ждут учителей и остальных сотрудников общеобразовательных учреждений - школ, детских садов. В субботу на прививки ждут сотрудников Главного управления по защите прав ребенка и Управления культуры", - уточнил Ион Чебан.
Муниципальный центр вакцинации способен принять 1200 человек в день. Вакцинация проводится при предъявлении удостоверения личности и в порядке живой очереди.
На Иссык-Куле в Киргизии сошел сель
Обильные дожди, которые прошли накануне в Иссык-Кульской области, вызвали сход селей, передает Sputnik Кыргызстан
со ссылкой на пресс-службу Министерства чрезвычайных ситуаций.
"Внутренние дороги и канавы заполнены песком и гравием, подтоплены жилые дома. Очистные работы на территории ведут 15 спасателей Балыкчинского городского отделения МЧС, две единицы спецтехники и 20 спасателей Тонского районного отделения МЧС. Жертв нет", — цитирует агентство сообщение МЧС Киргизии.
Сообщается, что размыты участки трассы Балыкчи — Каракол, а также часть дороги на 35-м километре трассы на южном берегу Иссык-Куля.
Озеро Иссык-Куль является одним из самых популярных курортов в Центральной Азии.