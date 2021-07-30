https://ru.sputnik.md/20210730/spuschena-na-vodu-atomnaya-podlodka-krasnoyarsk-43423453.html

Спущена на воду атомная подлодка "Красноярск"

Спущена на воду атомная подлодка "Красноярск"

Спущена на воду атомная подлодка "Красноярск"

2021-07-30T20:15+0300

2021-07-30T20:15+0300

2021-07-30T20:15+0300

россия

министерство обороны россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43421670_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_5847d401548625ff460e64974e797dd3.jpg

КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Атомная подлодка "Красноярск" (проект 885 "Ясень-М") спущена в пятницу на воду в Северодвинске для Военно-морского флота РФ, сообщили журналистам в Минобороны России.Первую субмарину проекта 885М "Казань" флот получил 7 мая 2021 года. До этого в состав ВМФ вошел крейсер "Северодвинск", построенный по изначальному проекту "Ясень". Следующая подводная лодка (первая серийная) "Новосибирск" была спущена на воду в конце 2019 года. Она также должна войти в состав флота в 2021 году. "Красноярск" является второй серийной атомной подлодкой новейшего проекта.Атомные подводные крейсеры "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж".

https://ru.sputnik.md/20191225/atomnaya-podvodnaya-lodka-proekta-yasen-m-moment-spuska-na-vodu---video-28671319.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство обороны россии