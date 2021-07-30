https://ru.sputnik.md/20210730/spuschena-na-vodu-atomnaya-podlodka-krasnoyarsk-43423453.html
Спущена на воду атомная подлодка "Красноярск"
Спущена на воду атомная подлодка "Красноярск"
Спущена на воду атомная подлодка "Красноярск"
2021-07-30T20:15+0300
2021-07-30T20:15+0300
2021-07-30T20:15+0300
россия
министерство обороны россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43421670_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_5847d401548625ff460e64974e797dd3.jpg
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Атомная подлодка "Красноярск" (проект 885 "Ясень-М") спущена в пятницу на воду в Северодвинске для Военно-морского флота РФ, сообщили журналистам в Минобороны России.Первую субмарину проекта 885М "Казань" флот получил 7 мая 2021 года. До этого в состав ВМФ вошел крейсер "Северодвинск", построенный по изначальному проекту "Ясень". Следующая подводная лодка (первая серийная) "Новосибирск" была спущена на воду в конце 2019 года. Она также должна войти в состав флота в 2021 году. "Красноярск" является второй серийной атомной подлодкой новейшего проекта.Атомные подводные крейсеры "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж".
https://ru.sputnik.md/20191225/atomnaya-podvodnaya-lodka-proekta-yasen-m-moment-spuska-na-vodu---video-28671319.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43421670_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5805183c28115e22a996e850db3e3733.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
министерство обороны россии
Спущена на воду атомная подлодка "Красноярск"
В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Красноярск", построенную по проекту "Ясень-М".
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Атомная подлодка "Красноярск" (проект 885 "Ясень-М") спущена в пятницу на воду в Северодвинске для Военно-морского флота РФ, сообщили журналистам в Минобороны России.
"Для Военно-морского флота торжественно спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер четвертого поколения "Красноярск", построенный по усовершенствованному проекту "Ясень-М", – цитирует ведомство РИА Новости.
Первую субмарину проекта 885М "Казань" флот получил 7 мая 2021 года. До этого в состав ВМФ вошел крейсер "Северодвинск", построенный по изначальному проекту "Ясень". Следующая подводная лодка (первая серийная) "Новосибирск" была спущена на воду в конце 2019 года. Она также должна войти в состав флота в 2021 году. "Красноярск" является второй серийной атомной подлодкой новейшего проекта.
Атомные подводные крейсеры "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж".