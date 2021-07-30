Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Le Kremlin de Moscou et le drapeau russe - Sputnik Молдова
Россия
Читайте актуальные новости, аналитику, обзоры, колонки и узнавайте о событиях в России – в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210730/spuschena-na-vodu-atomnaya-podlodka-krasnoyarsk-43423453.html
Спущена на воду атомная подлодка "Красноярск"
Спущена на воду атомная подлодка "Красноярск"
Спущена на воду атомная подлодка "Красноярск"
2021-07-30T20:15+0300
2021-07-30T20:15+0300
россия
министерство обороны россии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43421670_0:237:3219:2048_1920x0_80_0_0_5847d401548625ff460e64974e797dd3.jpg
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Атомная подлодка "Красноярск" (проект 885 "Ясень-М") спущена в пятницу на воду в Северодвинске для Военно-морского флота РФ, сообщили журналистам в Минобороны России.Первую субмарину проекта 885М "Казань" флот получил 7 мая 2021 года. До этого в состав ВМФ вошел крейсер "Северодвинск", построенный по изначальному проекту "Ясень". Следующая подводная лодка (первая серийная) "Новосибирск" была спущена на воду в конце 2019 года. Она также должна войти в состав флота в 2021 году. "Красноярск" является второй серийной атомной подлодкой новейшего проекта.Атомные подводные крейсеры "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж".
https://ru.sputnik.md/20191225/atomnaya-podvodnaya-lodka-proekta-yasen-m-moment-spuska-na-vodu---video-28671319.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1e/43421670_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5805183c28115e22a996e850db3e3733.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
министерство обороны россии

Спущена на воду атомная подлодка "Красноярск"

20:15 30.07.2021
1
© Sputnik / Павел Львов / Перейти в фотобанкПодводная лодка проекта "Ясень-М"
Подводная лодка проекта Ясень-М - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Павел Львов
/
Перейти в фотобанк
В Северодвинске спустили на воду атомную подлодку "Красноярск", построенную по проекту "Ясень-М".
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Атомная подлодка "Красноярск" (проект 885 "Ясень-М") спущена в пятницу на воду в Северодвинске для Военно-морского флота РФ, сообщили журналистам в Минобороны России.

"Для Военно-морского флота торжественно спущен на воду атомный подводный ракетный крейсер четвертого поколения "Красноярск", построенный по усовершенствованному проекту "Ясень-М", – цитирует ведомство РИА Новости.

Первую субмарину проекта 885М "Казань" флот получил 7 мая 2021 года. До этого в состав ВМФ вошел крейсер "Северодвинск", построенный по изначальному проекту "Ясень". Следующая подводная лодка (первая серийная) "Новосибирск" была спущена на воду в конце 2019 года. Она также должна войти в состав флота в 2021 году. "Красноярск" является второй серийной атомной подлодкой новейшего проекта.
885 Yasen serisinden K-561 Kazan - Sputnik Молдова, 1920, 25.12.2019
Россия
Атомная подводная лодка проекта "Ясень-М": момент спуска на воду - видео
25 декабря 2019, 16:25
599
Атомные подводные крейсеры "Архангельск", "Пермь" и "Ульяновск" находятся на стапелях завода. Седьмую и восьмую подлодки заложили 20 июля 2020 года. Они получили названия "Владивосток" и "Воронеж".
000010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
20:15Спущена на воду атомная подлодка "Красноярск"
19:47Александр Пынзарь прокомментировал свое задержание
19:36Дым и пепел: как сейчас выглядят турецкие курорты
19:13Важное сообщение гражданам Молдовы в Турции: уточнение МИДЕИ
18:54Как изменился Кишинев за несколько десятков лет
18:44Молдова обновила список стран "красной зоны" опасности из-за COVID-19
18:26На выходных перекроют улицу Крянгэ: как будут ездить троллейбусы и автобусы
18:00RT открывает прием заявок на Международную премию имени Халеда аль-Хатыба – 2021
17:37Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
17:27Страшная авария в Оргеевском районе: шесть человек попали в больницу
16:58Германия вводит обязательное тестирование на COVID-19 для всех въезжающих
16:31В Молдове беременных могут начать вакцинировать против коронавируса
16:02Российских туристов в Анталье призвали быть готовыми к эвакуации
15:35Молдавская легкоатлетка Димитриана Безеде не прошла квалификацию в Токио
15:20Африканская жара в Молдове: синоптики обещают +37 в тени
15:11Впервые за всю историю Гагаузии собран рекордный урожай зерновых
14:57Водолазы ищут подростка: он спускался по Днестру на самодельном плоту
14:30Два сотрудника Налоговой службы попали в поле зрения НАЦ
14:00Сотни ампул на свалку: в Бельгии из-за поломки холодильников испортились вакцины
13:30Горит или нет: Турция прояснила ситуацию с лесными пожарами в районе Стамбула