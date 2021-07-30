https://ru.sputnik.md/20210730/turist-antalia-evakuatsia-43424256.html
Российских туристов в Анталье призвали быть готовыми к эвакуации
Российских туристов в Анталье призвали быть готовыми к эвакуации
Российское генконсульство в Турции обратилось к туристам из РФ с призывом быть готовыми к эвакуации из-за лесных пожаров. 30.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-30T16:02+0300
2021-07-30T16:02+0300
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КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Генконсульство РФ в Турции выпустило обращение к россиянам, находящимся на отдыхе в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и готовыми к возможной эвакуации.Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что горят леса в шести южных провинциях республики. Погибли как минимум четыре человека, более 180 пострадали.Пожар затронул популярные курорты — Бодрум и Мармарис, там из некоторых отелей эвакуировали постояльцев. По словам собеседника агентства, они уже вернулись, пострадавших среди туристов нет.Спасатели продолжают тушить основные очаги, угрожавшие жилым домам и гостиничным комплексам. В тушении лесных пожаров на юге Турции также принимают участие российские противопожарные самолеты Бе-200.В Минобороны РФ сообщили, что глава министерства Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил Турции для оказания помощи в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ.В то же время множество отелей уже работают в штатном режиме и принимают новых гостей.В Манавгате провинции Анталья и его окрестностях возгорания локализовали. Курортные зоны в Анталье находятся вне опасности. В Бодруме накануне вечером спасателям удалось справиться с огнем, бушевавшим в непосредственной близости к отелям Гюверджинлика (провинция Мугла).
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турция, пожар
Российских туристов в Анталье призвали быть готовыми к эвакуации
16:02 30.07.2021 (обновлено: 16:20 30.07.2021)
Российское генконсульство в Турции обратилось к туристам из РФ с призывом быть готовыми к эвакуации из-за лесных пожаров.
КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Генконсульство РФ в Турции выпустило обращение к россиянам, находящимся на отдыхе в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и готовыми к возможной эвакуации.
"По информации, полученной генконсульством в префектуре и городской администрации, среди пострадавших российских граждан нет", — цитирует РИА Новости
представителя дипмиссии.
Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что горят леса в шести южных провинциях республики. Погибли как минимум четыре человека, более 180 пострадали.
Пожар затронул популярные курорты — Бодрум и Мармарис, там из некоторых отелей эвакуировали постояльцев. По словам собеседника агентства, они уже вернулись, пострадавших среди туристов нет.
Спасатели продолжают тушить основные очаги, угрожавшие жилым домам и гостиничным комплексам.
В тушении лесных пожаров на юге Турции также принимают участие российские противопожарные самолеты Бе-200.
Российские самолеты-амфибии Бе-200 для тушения пожаров в Турции
Российские самолеты-амфибии Бе-200 для тушения пожаров в Турции
Российские самолеты-амфибии Бе-200 для тушения пожаров в Турции
Российские самолеты-амфибии Бе-200 для тушения пожаров в Турции
Российские самолеты-амфибии Бе-200 для тушения пожаров в Турции
Российские самолеты-амфибии Бе-200 для тушения пожаров в Турции
В Минобороны РФ сообщили, что глава министерства Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил Турции для оказания помощи в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ.
"Три российских самолета Бе-200 оказывают помощь турецкой стороне, которая ведет тушение лесных пожаров. Желаем, чтобы возникшие на юге Турции лесные пожары были потушены как можно скорее, с минимальным ущербом", – говорится в сообщении российской дипмиссии в Турции.
В то же время множество отелей уже работают в штатном режиме и принимают новых гостей.
В Манавгате провинции Анталья и его окрестностях возгорания локализовали. Курортные зоны в Анталье находятся вне опасности. В Бодруме накануне вечером спасателям удалось справиться с огнем, бушевавшим в непосредственной близости к отелям Гюверджинлика (провинция Мугла).