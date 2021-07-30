https://ru.sputnik.md/20210730/turist-antalia-evakuatsia-43424256.html

Российских туристов в Анталье призвали быть готовыми к эвакуации

Российских туристов в Анталье призвали быть готовыми к эвакуации

Российское генконсульство в Турции обратилось к туристам из РФ с призывом быть готовыми к эвакуации из-за лесных пожаров. 30.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-30T16:02+0300

2021-07-30T16:02+0300

2021-07-30T16:20+0300

общество

турция

пожар

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1d/43356736_0:875:1228:1566_1920x0_80_0_0_52293ee5a0486e8579a107a274513878.jpg

КИШИНЕВ, 30 июл - Sputnik. Генконсульство РФ в Турции выпустило обращение к россиянам, находящимся на отдыхе в пожароопасных регионах Турции, быть предельно внимательными и готовыми к возможной эвакуации.Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что горят леса в шести южных провинциях республики. Погибли как минимум четыре человека, более 180 пострадали.Пожар затронул популярные курорты — Бодрум и Мармарис, там из некоторых отелей эвакуировали постояльцев. По словам собеседника агентства, они уже вернулись, пострадавших среди туристов нет.Спасатели продолжают тушить основные очаги, угрожавшие жилым домам и гостиничным комплексам. В тушении лесных пожаров на юге Турции также принимают участие российские противопожарные самолеты Бе-200.В Минобороны РФ сообщили, что глава министерства Сергей Шойгу по указанию президента России Владимира Путина направил Турции для оказания помощи в тушении пожаров самолет-амфибию Бе-200 из состава морской авиации ВМФ.В то же время множество отелей уже работают в штатном режиме и принимают новых гостей.В Манавгате провинции Анталья и его окрестностях возгорания локализовали. Курортные зоны в Анталье находятся вне опасности. В Бодруме накануне вечером спасателям удалось справиться с огнем, бушевавшим в непосредственной близости к отелям Гюверджинлика (провинция Мугла).

https://ru.sputnik.md/20210729/pojar-turtsia-tri-cheloveka-pogibli-evacuatsia-43377275.html

турция

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

турция, пожар