https://ru.sputnik.md/20210730/turtsiya-proyasnila-situatsiyu-s-lesnymi-pozharami-43415738.html
Горит или нет: Турция прояснила ситуацию с лесными пожарами в районе Стамбула
Горит или нет: Турция прояснила ситуацию с лесными пожарами в районе Стамбула
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в лесной зоне стамбульского района Башакшехир произошел лесной пожар.
2021-07-30T13:30+0300
2021-07-30T13:30+0300
2021-07-30T13:30+0300
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. В районе Стамбула лесных пожаров нет, информация об их возникновении не является достоверной, заявил РИА Новости представитель управления пожарной охраны Стамбула в пятницу, передает корреспондент агентства Алена Палажченко.Ранее турецкие СМИ сообщили, что в лесной зоне стамбульского района Башакшехир произошел лесной пожар.Он добавил, что из Стамбула были направлены пожарные команды в провинции Мугла и Анталья, где лесные пожары продолжаются.Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Также была информация о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была проведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.
https://ru.sputnik.md/20210729/v-antale-dym-lesnykh-pozharov-zakryvaet-solntse-43357698.html
https://ru.sputnik.md/20210729/pojar-turtsia-tri-cheloveka-pogibli-evacuatsia-43377275.html
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пожар, стамбул, турция
Горит или нет: Турция прояснила ситуацию с лесными пожарами в районе Стамбула
Представитель управления пожарной охраны ответил на появившиеся в СМИ сообщения о пожаре в окрестностях Стамбула.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik.
В районе Стамбула лесных пожаров нет, информация об их возникновении не является достоверной, заявил РИА Новости
представитель управления пожарной охраны Стамбула
в пятницу, передает корреспондент агентства Алена Палажченко.
Ранее турецкие СМИ сообщили, что в лесной зоне стамбульского района Башакшехир произошел лесной пожар.
"Информация о лесных пожарах в провинции Стамбул
не соответствует действительности. Конечно, в городе случаются пожары, например, этой ночью в Башакшехире загорелся деревянный 3-этажный ресторан, находящийся в парковой зоне, но это не большой лесной пожар", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что из Стамбула были направлены пожарные команды в провинции Мугла
и Анталья
, где лесные пожары продолжаются.
Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Также была информация о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.
Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум
и Мармарис
, в районе которых была проведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.