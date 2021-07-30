https://ru.sputnik.md/20210730/turtsiya-proyasnila-situatsiyu-s-lesnymi-pozharami-43415738.html

Горит или нет: Турция прояснила ситуацию с лесными пожарами в районе Стамбула

Горит или нет: Турция прояснила ситуацию с лесными пожарами в районе Стамбула

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в лесной зоне стамбульского района Башакшехир произошел лесной пожар.

2021-07-30T13:30+0300

2021-07-30T13:30+0300

2021-07-30T13:30+0300

общество

пожар

стамбул

турция

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. В районе Стамбула лесных пожаров нет, информация об их возникновении не является достоверной, заявил РИА Новости представитель управления пожарной охраны Стамбула в пятницу, передает корреспондент агентства Алена Палажченко.Ранее турецкие СМИ сообщили, что в лесной зоне стамбульского района Башакшехир произошел лесной пожар.Он добавил, что из Стамбула были направлены пожарные команды в провинции Мугла и Анталья, где лесные пожары продолжаются.Ранее министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Также была информация о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.Пожар затронул популярные турецкие курорты Бодрум и Мармарис, в районе которых была проведена эвакуация нескольких отелей. Как сообщил РИА Новости мэр Бодрума Ахмет Арас, лесной пожар в его окрестностях потушен, все эвакуированные туристы вернулись в свои отели, пострадавших нет.

https://ru.sputnik.md/20210729/v-antale-dym-lesnykh-pozharov-zakryvaet-solntse-43357698.html

https://ru.sputnik.md/20210729/pojar-turtsia-tri-cheloveka-pogibli-evacuatsia-43377275.html

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