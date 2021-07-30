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Впервые за всю историю Гагаузии собран рекордный урожай зерновых
Впервые за всю историю Гагаузии собран рекордный урожай зерновых
Уборочная идет хорошо, этому способствует и хорошая погода.
2021-07-30T15:11+0300
2021-07-30T15:27+0300
экономика
гагаузия
урожай
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КОМРАТ, 30 июл - Sputnik, Максим Топал. Аграрии и эксперты говорят, что таких показателей по сбору и качеству продукции не видели последние несколько лет. Уборка пшеницы, ячменя, рапса и гороха находится на этапе завершения.По словам одного из работников полеводческой бригады Николая Топала, "уборочная кампания как никогда удачна в этом году".По данным Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии, средняя урожайность зерновых культур в настоящее время составляет 44 центнера с гектара.Это обусловлено частыми дождями и жаркой погодой в июле. Показатели сбора зерновых могли быть еще выше, однако целый ряд сельхозпроизводителей Комратского района на минувшей неделе полностью лишился урожая. Причиной тому стали ливневые дожди и град.На сегодняшний день из 48 тысяч гектаров зерновых были убраны 34. Одновременно с уборкой нынешнего года производители готовят и семена под урожай следующего.
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гагаузия, урожай

Впервые за всю историю Гагаузии собран рекордный урожай зерновых

15:11 30.07.2021 (обновлено: 15:27 30.07.2021)
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© Sputnik / Maxim TopalСбор урожая зерновых
Сбор урожая зерновых - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Maxim Topal
Аграрные хозяйства Гагаузии в этом году соберут рекордный урожай зерновых. Этому способствуют погодные условия, утверждают специалисты.
КОМРАТ, 30 июл - Sputnik, Максим Топал. Аграрии и эксперты говорят, что таких показателей по сбору и качеству продукции не видели последние несколько лет. Уборка пшеницы, ячменя, рапса и гороха находится на этапе завершения.
© Sputnik / Maxim TopalСбор урожая зерновых
Сбор урожая зерновых - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
Сбор урожая зерновых
© Sputnik / Maxim Topal
По словам одного из работников полеводческой бригады Николая Топала, "уборочная кампания как никогда удачна в этом году".
"Урожай есть, очень хороший, комбайны работают. Если все будет хорошо, у нас работы еще на день-полтора, и мы завершаем уборку", - сказал Топал.
По данным Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии, средняя урожайность зерновых культур в настоящее время составляет 44 центнера с гектара.
"Мы изначально это видели, но старались не афишировать. Однако сегодня уже с уверенностью можно говорить, что в этом году по Гагаузии мы будем иметь рекордный урожай хлебов первой группы. Такого урожая не было за всю историю Гагаузии", - отметил начальник ведомства Андрей Димитрогло.
Это обусловлено частыми дождями и жаркой погодой в июле. Показатели сбора зерновых могли быть еще выше, однако целый ряд сельхозпроизводителей Комратского района на минувшей неделе полностью лишился урожая. Причиной тому стали ливневые дожди и град.
© Sputnik / Maxim TopalСбор урожая зерновых
Сбор урожая зерновых - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
Сбор урожая зерновых
© Sputnik / Maxim Topal
На сегодняшний день из 48 тысяч гектаров зерновых были убраны 34. Одновременно с уборкой нынешнего года производители готовят и семена под урожай следующего.
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