https://ru.sputnik.md/20210730/v-gagauzii-sobran-rekordnyy-urozhay-zernovykh-43422608.html

Впервые за всю историю Гагаузии собран рекордный урожай зерновых

Впервые за всю историю Гагаузии собран рекордный урожай зерновых

Уборочная идет хорошо, этому способствует и хорошая погода.

2021-07-30T15:11+0300

2021-07-30T15:11+0300

2021-07-30T15:27+0300

экономика

гагаузия

урожай

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КОМРАТ, 30 июл - Sputnik, Максим Топал. Аграрии и эксперты говорят, что таких показателей по сбору и качеству продукции не видели последние несколько лет. Уборка пшеницы, ячменя, рапса и гороха находится на этапе завершения.По словам одного из работников полеводческой бригады Николая Топала, "уборочная кампания как никогда удачна в этом году".По данным Главного управления агропромышленного комплекса Гагаузии, средняя урожайность зерновых культур в настоящее время составляет 44 центнера с гектара.Это обусловлено частыми дождями и жаркой погодой в июле. Показатели сбора зерновых могли быть еще выше, однако целый ряд сельхозпроизводителей Комратского района на минувшей неделе полностью лишился урожая. Причиной тому стали ливневые дожди и град.На сегодняшний день из 48 тысяч гектаров зерновых были убраны 34. Одновременно с уборкой нынешнего года производители готовят и семена под урожай следующего.

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гагаузия, урожай