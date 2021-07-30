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В Молдове беременных могут начать вакцинировать против коронавируса
В Молдове беременных могут начать вакцинировать против коронавируса
Вакцинация беременных в Молдове
2021-07-30T16:31+0300
2021-07-30T19:12+0300
коронавирус
приднестровье
молдова
вакцинация
беременность
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Специалисты в здравоохранении с двух берегов Днестра провели онлайн-заседание по вопросу иммунизации беременных вакциной против COVID-19. Об этом сообщила в пятницу вице-министр по реинтеграции Ольга Чеботарь.По данным Бюро по реинтеграции, делегацию из Кишинева возглавляла госсекретарь Минздрава Татьяна Затык, а также были другие представители министерства и Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ). Кроме того, присутствовали международные посредники и представители Всемирной организации здравоохранения."Специалисты из Кишинева предоставили подробную информацию о практике иммунизации беременных женщин в Молдове, исследованиях и наблюдениях, проведенных в отношении воздействия вакцинации, рекомендуемом периоде иммунизации и мерах по предотвращению или устранению побочных эффектов", – говорится в сообщении бюро.В ходе заседания молдавские специалисты вместе с экспертами ВОЗ подчеркнули, что вакцинация беременных является безопасной и важной, и в настоящее время в Молдове не зарегистрировано ни одного случая побочных реакций у беременных, вакцинированных сыворотками, одобренными ВОЗ.По итогам совещания как молдавские, так и приднестровские специалисты выразили готовность принять участие в обучающих семинарах по тематике вакцинации беременных, которые планирует организовать ВОЗ при участии представителей профильных организаций и ведомств из Кишинева в течение следующей недели.
https://ru.sputnik.md/20210720/obyazany-li-zhiteli-moldovy-vaktsinirovatsya-chto-otvetil-narodnyy-advokat-35584127.html
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Юлия Липовая
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приднестровье, молдова, вакцинация, беременность

В Молдове беременных могут начать вакцинировать против коронавируса

16:31 30.07.2021 (обновлено: 19:12 30.07.2021)
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© Sputnik / Mihai CarausМарафон вакцинации
Марафон вакцинации - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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На следующей неделе для молдавских и приднестровских специалистов в здравоохранении пройдут семинары о вакцинации беременных.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Специалисты в здравоохранении с двух берегов Днестра провели онлайн-заседание по вопросу иммунизации беременных вакциной против COVID-19. Об этом сообщила в пятницу вице-министр по реинтеграции Ольга Чеботарь.
По данным Бюро по реинтеграции, делегацию из Кишинева возглавляла госсекретарь Минздрава Татьяна Затык, а также были другие представители министерства и Национального агентства общественного здоровья (НАОЗ). Кроме того, присутствовали международные посредники и представители Всемирной организации здравоохранения.
"Специалисты из Кишинева предоставили подробную информацию о практике иммунизации беременных женщин в Молдове, исследованиях и наблюдениях, проведенных в отношении воздействия вакцинации, рекомендуемом периоде иммунизации и мерах по предотвращению или устранению побочных эффектов", – говорится в сообщении бюро.
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В ходе заседания молдавские специалисты вместе с экспертами ВОЗ подчеркнули, что вакцинация беременных является безопасной и важной, и в настоящее время в Молдове не зарегистрировано ни одного случая побочных реакций у беременных, вакцинированных сыворотками, одобренными ВОЗ.
По итогам совещания как молдавские, так и приднестровские специалисты выразили готовность принять участие в обучающих семинарах по тематике вакцинации беременных, которые планирует организовать ВОЗ при участии представителей профильных организаций и ведомств из Кишинева в течение следующей недели.
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