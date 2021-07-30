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ВОЗ: достижения в борьбе с COVID-19 – под угрозой
ВОЗ: достижения в борьбе с COVID-19 – под угрозой
Глава ВОЗ заявил, что все наработки по борьбе с коронавирусной инфекцией в данный момент – под угрозой. 30.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-30T23:22+0300
2021-07-30T23:22+0300
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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебрейесус Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что достижения в борьбе с COVID-19 в мире оказались под угрозой"В пяти из шести регионов ВОЗ число заболеваний COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80%", — отметил глава ВОЗ.По его словам, это связано с тем, что люди снова начали активно контактировать друг с другом, при этом не соблюдая меры предосторожности, сообщает РИА Новости.Он добавил, что рост заболеваемости приводит к нехватке медикаментов. Так, в 29 странах недостает кислорода для пациентов, а во многих государствах зафиксирован недостаток "оборудования для защиты медработников на передовой линии".По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 196 миллионов.На 30 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 196 995 824. Из них 4 203 926 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 780 417). Следом идут Индия (31 572 344) и Бразилия (19 839 369).
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в мире, воз

ВОЗ: достижения в борьбе с COVID-19 – под угрозой

23:22 30.07.2021
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© Sputnik / Alexey Vitvitsky / Перейти в фотобанкЗдание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве
Здание штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения в Женеве - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
© Sputnik / Alexey Vitvitsky
/
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Глава ВОЗ заявил, что все наработки по борьбе с коронавирусной инфекцией в данный момент – под угрозой.
КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебрейесус Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что достижения в борьбе с COVID-19 в мире оказались под угрозой
"В пяти из шести регионов ВОЗ число заболеваний COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80%", — отметил глава ВОЗ.
По его словам, это связано с тем, что люди снова начали активно контактировать друг с другом, при этом не соблюдая меры предосторожности, сообщает РИА Новости.
"То, что было с трудом достигнуто, оказалось под угрозой или же утрачено, а системы здравоохранения во многих странах испытывают перегрузку", — заявил Гебрейесус.
Он добавил, что рост заболеваемости приводит к нехватке медикаментов. Так, в 29 странах недостает кислорода для пациентов, а во многих государствах зафиксирован недостаток "оборудования для защиты медработников на передовой линии".
По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 196 миллионов.
На 30 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 196 995 824. Из них 4 203 926 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 780 417). Следом идут Индия (31 572 344) и Бразилия (19 839 369).
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