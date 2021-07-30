https://ru.sputnik.md/20210730/voz-borba-covid-19-43438234.html

ВОЗ: достижения в борьбе с COVID-19 – под угрозой

ВОЗ: достижения в борьбе с COVID-19 – под угрозой

Глава ВОЗ заявил, что все наработки по борьбе с коронавирусной инфекцией в данный момент – под угрозой. 30.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-30T23:22+0300

2021-07-30T23:22+0300

2021-07-30T23:22+0300

коронавирус

в мире

воз

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КИШИНЕВ, 30 июл – Sputnik. Гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Гебрейесус Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что достижения в борьбе с COVID-19 в мире оказались под угрозой"В пяти из шести регионов ВОЗ число заболеваний COVID-19 выросло за последние четыре недели на 80%, то есть почти удвоилось. В Африке смертность увеличилась на 80%", — отметил глава ВОЗ.По его словам, это связано с тем, что люди снова начали активно контактировать друг с другом, при этом не соблюдая меры предосторожности, сообщает РИА Новости.Он добавил, что рост заболеваемости приводит к нехватке медикаментов. Так, в 29 странах недостает кислорода для пациентов, а во многих государствах зафиксирован недостаток "оборудования для защиты медработников на передовой линии".По данным университета Джонса Хопкинса, количество выявленных эпизодов инфицирования коронавирусом SARS-CoV-2, который является возбудителем COVID-19, по всему миру составляет более 196 миллионов.На 30 июля число случаев заражения COVID-19 в мире насчитывает 196 995 824. Из них 4 203 926 человек скончались. На первой строчке по числу инфицированных – США (34 780 417). Следом идут Индия (31 572 344) и Бразилия (19 839 369).

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

в мире, воз