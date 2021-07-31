Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210731/belchanin-osedlal-parapet-mosta-svoim-avtomobilem-43451499.html
Бельчанин "оседлал" парапет моста своим автомобилем
Бельчанин "оседлал" парапет моста своим автомобилем
Житель Сынжерейского района не справился с управлением и протаранил парапет одного из мостов
2021-07-31T16:18+0300
2021-07-31T16:18+0300
бельцы
дтп
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1f/43448022_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_888466c4dac36a47e3e1b87296702c0c.jpg
КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Ранним утром 31 июля на бельцкой кольцевой автодороге произошло ДТП.Пресс-атташе полиции Бельц Светланы Талпэ сообщила, что 26-летний житель Сынжерейского района, двигаясь в сторону Рышкан, не справился с управлением и протаранил парапет одного из мостов. Лишь чудом автомобиль не упал вниз.Водитель никаких повреждений не получил, если не считать сильного испуга.Тест на алкоголь показал, что молодой человек был совершенно трезв. Сотрудники полиции продолжают выяснять подробности происшествия.
бельцы
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Александрина Киртоакэ
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1f/43448022_0:0:1600:1200_1920x0_80_0_0_99bfe3256ffc39bb35ba413481d0c3de.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
бельцы, дтп

Бельчанин "оседлал" парапет моста своим автомобилем

16:18 31.07.2021
202
© Photo : IP BălțiAccident la Bălți
Accident la Bălți - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© Photo : IP Bălți
Alexandrina Chirtoacă - Sputnik Молдова
Александрина Киртоакэ
Все материалы
Мужчина был на волосок от смерти, потеряв контроль над машиной, которая едва не упала с высоты нескольких метров.
КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Ранним утром 31 июля на бельцкой кольцевой автодороге произошло ДТП.
Пресс-атташе полиции Бельц Светланы Талпэ сообщила, что 26-летний житель Сынжерейского района, двигаясь в сторону Рышкан, не справился с управлением и протаранил парапет одного из мостов. Лишь чудом автомобиль не упал вниз.
Водитель никаких повреждений не получил, если не считать сильного испуга.
© Photo : IP BălțiAccident la Bălți
Accident la Bălți - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
Accident la Bălți
© Photo : IP Bălți
Тест на алкоголь показал, что молодой человек был совершенно трезв.
Сотрудники полиции продолжают выяснять подробности происшествия.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
17:49Мужчина найден мертвым на обочине дороги: что говорят в полиции
17:24Минздрав: сколько новых случаев COVID-19 подтверждено в Молдове за сутки
16:45Как восстановить интеллект после COVID-19
16:18Бельчанин "оседлал" парапет моста своим автомобилем
15:49Провалом завершились испытания ракеты из США, "способной долететь до Москвы"
15:21Наводнения в Афганистане - 58 человек погибли, 140 пропали без вести
14:56Соблазны абсолютной власти и положение оппозиции: все о политкухне Молдовы
14:31Во Флорештском районе поезд сбил человека: как случилась трагедия
14:03Пострадавшие от пожаров регионы в Турции объявлены зоной бедствия
13:39Трагедия на Днестре: пропавшего без вести подростка обнаружили мертвым
13:17В Кишиневе запустят туристический троллейбус, названа цена билета
12:49Школьный календарь и каникулы 2021-2022
12:23В Молдове оценивают ущерб от стихии
11:55Взрыв на шахте в Донецке - один человек погиб
11:31"Европеизация" и "евроинтеграция": исторический опыт Молдовы и Бессарабии
11:17Где в Кишиневе 31 июля находятся мобильные пункты вакцинации
10:55На МКС резко упало давление
10:29В Кишиневе продолжается марафон вакцинации для работников образования
10:01Названы самые популярные зарубежные писательницы за последние 10 лет
09:33Ученые: есть шанс возникновения нового штамма COVID-19 со смертностью 35%