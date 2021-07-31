https://ru.sputnik.md/20210731/belchanin-osedlal-parapet-mosta-svoim-avtomobilem-43451499.html

Бельчанин "оседлал" парапет моста своим автомобилем

Бельчанин "оседлал" парапет моста своим автомобилем

Житель Сынжерейского района не справился с управлением и протаранил парапет одного из мостов

2021-07-31T16:18+0300

2021-07-31T16:18+0300

2021-07-31T16:18+0300

бельцы

дтп

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1f/43448022_0:150:1600:1050_1920x0_80_0_0_888466c4dac36a47e3e1b87296702c0c.jpg

КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Ранним утром 31 июля на бельцкой кольцевой автодороге произошло ДТП.Пресс-атташе полиции Бельц Светланы Талпэ сообщила, что 26-летний житель Сынжерейского района, двигаясь в сторону Рышкан, не справился с управлением и протаранил парапет одного из мостов. Лишь чудом автомобиль не упал вниз.Водитель никаких повреждений не получил, если не считать сильного испуга.Тест на алкоголь показал, что молодой человек был совершенно трезв. Сотрудники полиции продолжают выяснять подробности происшествия.

бельцы

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александрина Киртоакэ https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/07/35396009_568:0:2616:2048_100x100_80_0_0_d6032ede07db2532e4705d0d48daef2f.jpg

бельцы, дтп