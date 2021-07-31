https://ru.sputnik.md/20210731/belchanin-osedlal-parapet-mosta-svoim-avtomobilem-43451499.html
Бельчанин "оседлал" парапет моста своим автомобилем
Бельчанин "оседлал" парапет моста своим автомобилем
Житель Сынжерейского района не справился с управлением и протаранил парапет одного из мостов
2021-07-31T16:18+0300
2021-07-31T16:18+0300
2021-07-31T16:18+0300
бельцы
дтп
общество
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КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Ранним утром 31 июля на бельцкой кольцевой автодороге произошло ДТП.Пресс-атташе полиции Бельц Светланы Талпэ сообщила, что 26-летний житель Сынжерейского района, двигаясь в сторону Рышкан, не справился с управлением и протаранил парапет одного из мостов. Лишь чудом автомобиль не упал вниз.Водитель никаких повреждений не получил, если не считать сильного испуга.Тест на алкоголь показал, что молодой человек был совершенно трезв. Сотрудники полиции продолжают выяснять подробности происшествия.
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бельцы, дтп
Бельчанин "оседлал" парапет моста своим автомобилем
Мужчина был на волосок от смерти, потеряв контроль над машиной, которая едва не упала с высоты нескольких метров.
КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Ранним утром 31 июля на бельцкой кольцевой автодороге произошло ДТП.
Пресс-атташе полиции Бельц Светланы Талпэ сообщила, что 26-летний житель Сынжерейского района, двигаясь в сторону Рышкан, не справился с управлением и протаранил парапет одного из мостов. Лишь чудом автомобиль не упал вниз.
Водитель никаких повреждений не получил, если не считать сильного испуга.
Тест на алкоголь показал, что молодой человек был совершенно трезв.
Сотрудники полиции продолжают выяснять подробности происшествия.