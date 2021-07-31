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Неподалеку от Бендер в Днестре утонул мужчина
Неподалеку от Бендер в Днестре утонул мужчина
Уносимое течением безжизненное тело обнаружили рыбаки 31.07.2021, Sputnik Молдова
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КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Как сообщает пресс-центр МВД Приднестровья, в субботу, 31 июля, тело утонувшего мужчины вынесли на берег очевидцы трагедии. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства и причину гибели.
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утопленник, днестр

Неподалеку от Бендер в Днестре утонул мужчина

18:17 31.07.2021
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© Photo : Telegram / Пресс-центр МВД ПМРCorpul neînsuflețit a unui bărbat a fost găsit în râul Nistru
Corpul neînsuflețit a unui bărbat a fost găsit în râul Nistru - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© Photo : Telegram / Пресс-центр МВД ПМР
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Уносимое течением безжизненное тело обнаружили рыбаки
КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Как сообщает пресс-центр МВД Приднестровья, в субботу, 31 июля, тело утонувшего мужчины вынесли на берег очевидцы трагедии.
"Личность утонувшего мужчины устанавливается. На вид погибшему 40-45 лет. Из одежды на нем было лишь нижнее белье", - сообщило приднестровское полицейское ведомство.
Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства и причину гибели.
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