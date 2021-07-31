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Неподалеку от Бендер в Днестре утонул мужчина
Неподалеку от Бендер в Днестре утонул мужчина
Уносимое течением безжизненное тело обнаружили рыбаки 31.07.2021, Sputnik Молдова
2021-07-31T18:17+0300
2021-07-31T18:17+0300
2021-07-31T18:17+0300
утопленник
днестр
общество
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КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Как сообщает пресс-центр МВД Приднестровья, в субботу, 31 июля, тело утонувшего мужчины вынесли на берег очевидцы трагедии. Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства и причину гибели.
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Дмитрий Терехов
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MIA „Rosiya Segodnya“
Дмитрий Терехов
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0a/14/32094999_431:0:2479:2048_100x100_80_0_0_47c6a44989a3d07109c24331e96af336.jpg
утопленник, днестр
Неподалеку от Бендер в Днестре утонул мужчина
Уносимое течением безжизненное тело обнаружили рыбаки
КИШИНЕВ, 31 июля - Sputnik. Как сообщает пресс-центр МВД Приднестровья, в субботу, 31 июля, тело утонувшего мужчины вынесли на берег очевидцы трагедии.
"Личность утонувшего мужчины устанавливается. На вид погибшему 40-45 лет. Из одежды на нем было лишь нижнее белье", - сообщило приднестровское полицейское ведомство.
Следственно-оперативная группа выясняет обстоятельства и причину гибели.