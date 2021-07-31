https://ru.sputnik.md/20210731/evropeizatsiya-i-evrointegratsiya-istoricheskiy-opyt-moldovy-i-bessarabii-43444980.html

"Европеизация" и "евроинтеграция": исторический опыт Молдовы и Бессарабии

"Европеизация" и "евроинтеграция": исторический опыт Молдовы и Бессарабии

"Евроинтеграторов", в отличие от сторонников естественной "европеизации", мало волновал уровень жизни молдаван и бессарабцев и культурное развитие региона. 31.07.2021, Sputnik Молдова

2021-07-31T11:31+0300

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евроинтеграция

молдова

история

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бщеизвестно, что исторические границы между Европой и Азией подвижны. Еще в XVIII веке иностранцы, бывавшие в Молдавском княжестве и Бессарабии, не воспринимали их как часть Европы. Причинами тому были примитивность местной экономики, архаичность духовной культуры и быта, ориентация на османскую "политическую моду". Европеизация Молдавии и Бессарабии началась в XIX веке и совпала по времени с утверждением на Дунае России.Пруто-Днестровье приступило к модернизации благодаря изгнанию кочевников, распашке огромного массива целинных земель, развитию транспортных коммуникаций и сельскохозяйственному буму второй половины XIX века. Последний создал основу для появления промышленных предприятий, развития светского образования и высокой культуры.Запрутская Молдавия уверенно пошла по пути европеизации, после того как в итоге русско-турецкой войны 1828–1829 годов там была отменена турецкая торговая монополия, началось свободное судоходство по Дунаю, а русский наместник Киселев (в Бухаресте до сих пор есть проспект его имени) провел коренное социально-политическое реформирование дунайских княжеств.В то же время история знает случаи, когда европейские державы использовали Карпато-Дунайский регион в своих меркантильных интересах, совершенно не заботясь о его судьбе. В такие моменты Молдова и Бессарабия становились лишь "разменными картами" в играх больших геополитических игроков.Раскроем три таких исторических эпизода.Эпизод первый: Молдова в "нулевой" Мировой войне"Нулевой" Мировой историки зачастую называют Семилетнюю войну середины XVIII века, в которой схлестнулись две европейские коалиции: англо-прусская и франко-австро-русская. Глобального статуса этот военный конфликт удостоился, потому что наряду с основными боевыми действиями в Европе военные столкновения шли между колониальными державами в Северной Америке и Юго-Восточной Азии.Молдова не имела прямого отношения к воюющим сторонам, т. к. принадлежала Османской империи, которая формально сохраняла нейтралитет. Реальные же симпатии Турции были на стороне противников своих давних врагов: Австрии и России. Чтобы ослабить их, султан санкционировал поставки лошадей Крымским ханством Пруссии. Но прусскому королю Фридриху Великому этого было мало. Он был заинтересован в открытом выступлении крымско-ногайских орд против Вены и Петербурга. Султан же согласия на это хану не давал.И вот в 1758 году Буджакская и Едисанская (в Приднестровье) орды вышли из подчинения Крымского ханства. Возглавивший их Крым-Гирей сам захотел стать ханом. Немецкие дипломаты решили воспользоваться этим и в обмен на политическую и финансовую помощь "Великого Фрица" предложили ногайцам "сходить" к границам австрийской Трансильвании.Крым-Гирей согласился. Немецких политиков совсем не интересовало, каким способом кочевники доберутся до карпатских перевалов при минимальных потерях транзитного Молдавского княжества. А глава бунта еще и попытался шантажировать молдаван, предложив откупиться от ногайского разорения.Но, как назло, в Яссах тогда не было господаря (старого султан "уволил", а новый еще не успел прибыть из Стамбула). В сентябре 1758 года 80-тысячная лавина кочевников устремилась из Каушан в центр Пруто-Днестровья, затем, перейдя Прут, обрушилась на основные районы Молдавии, дойдя до трансильванских рубежей. Ничто не мешало степнякам грабить, насиловать, убивать и сжигать. Ведь вооруженных сил в то время Молдавия была лишена турками, а Крымское ханство формально отвечало за безопасность дунайских княжеств.Две недели длились бесчинства, ставшие следствием германских интриг. Только невольниками Молдавия лишилась 40 тысяч человек (около 6% населения), убитых, изувеченных, материальные потери и вовсе никто не считал. Судя по всему, в 1758 году Молдова пережила самое кровавое событие в своей истории. Об этом стоит напоминать тем, кто сегодня пытается реабилитировать османское владычество.Завершающим моментом этого эпизода является то, что никто так и не понес ответственности за те злодеяния. "Великий Фриц" выполнил свое обещание и вступился за Крым-Гирея перед султаном, тот назначил бунтаря в ханы и лишь пожурил за "самоуправство" в Молдавии. Несчастные же родственники угнанных в рабство вынуждены были выкупать своих близких у татар.Эпизод второй: интеграция в "Новую Европу" через румынское поглощениеШла Первая мировая война, в Российской империи произошла революция, вследствие чего ее армия стала быстро терять боеспособность.В декабре 1917 года под влиянием политических процессов в бывшей империи форум Сфатул Цэрий провозгласил Молдавскую Демократическую Республику как часть федеративной Российской Республики.Тем временем происходила советизация региона. Контролируемые большевиками советы солдатских и рабочих депутатов устанавливали контроль над многочисленными военными складами, железными дорогами. Поскольку ленинское правительство объявило об одностороннем прекращении военных действий против Германии, это означало ликвидацию Румынского фронта. Ведь оставшиеся на передовой румынские части были буквально прижаты к западному берегу Прута.Антанта старалась любой ценой сохранить Румынский фронт и поэтому настояла на оккупации войсками королевства стратегически важного Бессарабского региона. В январе 1918 года, когда румынские военные перешли Прут, западные союзники публично заявляли, что эта акция носит временный характер и не может повлиять на политическое будущее края.Однако Германия вновь решила использовать возникшую сумятицу в своих интересах. В Буфте 18 марта был подписан предварительный мирный договор между Румынией и странами Германского блока, содержавший секретное соглашение о свободе действий Бухареста в бывшей Бессарабской губернии. Германия, по сути, вдохновляла Румынское королевство на аннексию Пруто-Днестровья.Под присмотром "почетной стражи" из румынских военных 9 апреля Сфатул Цэрий был вынужден проголосовать за присоединение Бессарабии к Румынии на условиях автономии. В ноябре же автономные права Бессарабии были аннулированы.Государства Антанты поначалу отказались признавать это присоединение, но под воздействием революционных событий в Венгрии и услуг Бухареста по разгрому там красных вынуждены были пойти на уступки.В межвоенный период бывшая Бессарабская губерния переживала социально-экономический упадок: сокращалось население, деградировала промышленность, обострялся земельный вопрос, проводилась агрессивная румынизация. Все 22 года под румынской властью регион жил в условиях чрезвычайного положения, а это значит ограничения гражданских и политических свобод.Перед Пруто-Днестровьем стояла безрадостная перспектива быть источником лишь дешевой рабочей силы и сельскохозяйственного сырья для "Старого королевства". Но разве это тревожило европейские столицы, когда на первом плане для них было сохранение "санитарного кордона против большевизма" от Балтики до Черноморья.Насильственная интеграция Пруто-Днестровья в "Новую Европу" через поглощение Румынией, таким образом, не принесла простым его жителям счастья.Эпизод третий: колониальный статус в составе "Объединенной Европы"После падения Франции в 1940 году тогда еще будущий диктатор Антонеску в считаные дни превратился из твердого франкофила в сторонника Германии, сумевшей объединить под своей властью основную часть Европы.К моменту нападения нацистов на СССР Румыния была частью "Объединенной Европы" нацистских режимов. Летом 1941 года Бессарабия подверглась румынской аннексии. Но было бы грубой ошибкой считать, что посредством Румынии Пруто-Днестровский регион получил в данной системе равноправный статус.Для "восточных провинций" (Бессарабии, Буковины и "Транснистрии") устанавливались колониальные порядки, которые действовали вплоть до освобождения советскими войсками в 1944 году.В разработку данной системы большой вклад внес германский советник, специалист по вопросам "перемещения населения и колонизации "Карл Пфлаумер (член НСДАП с 1920-х годов и сотрудник СС).Губернаторы "восточных провинций" назначались лично диктатором и подчинялись исключительно ему. Полномочия румынских министерств на территории к востоку от Прута ограничивались. Также там ограничивалось действие законодательства королевства. Применение любого закона могло быть приостановлено губернатором по согласованию с диктатором.Этот особый правовой режим использовался для организации массовых этнических чисток. На заседании румынского правительства 5 сентября И. Антонеску прямо высказался об этом: "Я проделаю работу по тотальному очищению и от евреев, и от всех, кто пробрался к нам. Я имею в виду украинцев, греков, гагаузов, евреев…"Румынские войска неоднократно допускали несудебные расправы над евреями Бессарабии. По мере того как фронт отодвигался на восток, "работа" по проведению этнических репрессий возлагалась на жандармерию. Наиболее массовые убийства евреев были организованы жандармами в Тэтэрештах (500 человек), Пепенах (300 человек), Слободзее (250–300 человек). Документы свидетельствуют не менее чем о полутора десятках подобных массовых расстрелов. Но множество расправ было просто не отражено документально.Под Одессой еще шли бои, когда румынские нацисты попытались выпроводить за Днестр бессарабских и буковинских евреев. По немецким данным, на конец августа 1941 года на левом берегу Днестра скопилось не менее 27 тысяч депортируемых. Германское командование требовало хотя бы временно убрать эту людскую массу из тыла своих войск.Румыния же отказывалась принять высылаемых обратно. Группы, о судьбе которых не удавалось договориться, расстреливались немецкими и румынскими военными прямо на берегах Днестра. В общей сложности число убитых таким образом колеблется от восьми до десяти тысяч человек.Апогеем же расправ над евреями "восточных провинций" стала массовая казнь (сожжение и расстрел) 22 тысяч обывателей одесского гетто, приведенная в исполнение солдатами из состава 10-й пехотной дивизии под командованием Николая Деляну.После завершения военных действий против Советского Союза планировалось начать выселение из Бессарабии около 900 тысяч славян. Их место должны были занять ветераны войны против СССР, отмеченные государственными наградами.Колониальный статус был сопряжен с чрезвычайными формами правосудия и неэкономическими формами эксплуатации.К примеру, передача полицейским чинам в "Транснистрии" судебных полномочий привела к незаконным изъятиям имущества, избиениям подсудимых, массовым отправкам их в "трудовые" лагеря. Городским рабочим было запрещено покидать свои рабочие места под угрозой крупных штрафов и заключения в те же лагеря. При этом невыплата заработной платы зачастую "компенсировалась" выдачей 200 граммов пшеницы в день на человека. Молодежь принудительно направлялась на работу в "трудовое войско".Примечательно, что в приднестровских районах, где существовали колхозы, они были сохранены оккупантами. Весной 1942 года в связи с началом полевых работ трудовая повинность была распространена на все население "Транснистрии" в возрасте от 16 до 60 лет.Весной 1944 года мало кто из жителей "восточных провинций" сожалел по поводу изгнания румынских войск и чиновников. Ведь завершался самый жестокий период грабежа и хищнической эксплуатации производственных ресурсов Пруто-Днестровья."Евроинтеграторов", в отличие от сторонников естественной "европеизации", мало волновал уровень жизни молдаван и бессарабцев, культурное развитие региона. Для них на первом плане стояла остальная "объединенная Европа", а Молдавия и Бессарабия должны были являться лишь средством обеспечения ее благополучия.

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евроинтеграция, молдова, история