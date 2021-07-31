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Горящая Турция - кадры пожара, который уже вошел в историю страны
Горящая Турция - кадры пожара, который уже вошел в историю страны
На юге Турции горят несколько провинций страны
2021-07-31T19:13+0300
2021-07-31T19:13+0300
2021-07-31T19:13+0300
видео
турция
пожар
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Один из самых крупных лесных пожаров на юге Турции нанес огромный урон различным областям. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Также была информация о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.В Турции горят леса вблизи популярных курортов Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали постояльцев нескольких отелей.В Турцию для борьбы с пожарами по запросу Анкары направят сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники.
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Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, турция, пожар
Горящая Турция - кадры пожара, который уже вошел в историю страны
Один из самых крупных лесных пожаров на юге Турции нанес огромный урон различным областям. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Также была информация о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.
В Турции горят леса вблизи популярных курортов Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали постояльцев нескольких отелей.
В Турцию для борьбы с пожарами по запросу Анкары направят сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники.