https://ru.sputnik.md/20210731/goryaschaya-turtsiya---kadry-pozhara-kotoryy-uzhe-voshel-v-istoriyu-strany-43449780.html

Горящая Турция - кадры пожара, который уже вошел в историю страны

Горящая Турция - кадры пожара, который уже вошел в историю страны

На юге Турции горят несколько провинций страны

2021-07-31T19:13+0300

2021-07-31T19:13+0300

2021-07-31T19:13+0300

видео

турция

пожар

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Один из самых крупных лесных пожаров на юге Турции нанес огромный урон различным областям. Министр сельского и лесного хозяйства Турции Бекир Пакдемирли сообщал, что тушение 20 лесных пожаров продолжается в шести провинциях на юге страны. Также была информация о четырех жертвах стихийного бедствия и 183 пострадавших.В Турции горят леса вблизи популярных курортов Бодрум и Мармарис, в районе которых эвакуировали постояльцев нескольких отелей.В Турцию для борьбы с пожарами по запросу Анкары направят сводную авиагруппировку Минобороны и МЧС России в количестве 11 единиц техники.

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видео, турция, пожар