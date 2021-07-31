https://ru.sputnik.md/20210731/kovaleva-nevrozy-depressii-detstvo-43164836.html
Ковалева: все неврозы и депрессии родом из детства
Ковалева: все неврозы и депрессии родом из детства
Психолог объяснила, какая главная проблема детей в Молдове и что является залогом детского здоровья.
2021-07-31T08:00+0300
2021-07-31T08:00+0300
2021-07-31T08:00+0300
радио
экспертиза
подкасты
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1a/43165403_0:34:640:394_1920x0_80_0_0_6495132a4131f712dadd51481ae093a6.jpg
Ковалева: все неврозы и депрессии родом из детства
Ковалева: все неврозы и депрессии родом из детства
Детство нуждается в защите и особом внимании, поскольку юное поколение не растет само по себе, даже при наличии комфортных условий и материального обеспечения. Ведь человек – не просто животное. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала преподаватель университета, доктор психологии Елена Ковалева.Ковалева убеждена, что нужно поднимать общую и психологическую культуру родителей и взрослых, работающих с детьми.В заключение, для предотвращения сложных последствий, которые усугубляют и социальные особенности современности, Ковалева призвала родителей к психологическому просвещению.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/1a/43165403_36:0:604:426_1920x0_80_0_0_8345d2577cd16ea77a4f9e78858b9dd3.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Валентина Топоривская
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg
экспертиза, подкасты, аудио
Ковалева: все неврозы и депрессии родом из детства
Доктор психологии объяснила, почему юное поколение не может развиваться само по себе, какова главная проблема детей в Молдове и что является залогом детского здоровья.
Детство нуждается в защите и особом внимании, поскольку юное поколение не растет само по себе, даже при наличии комфортных условий и материального обеспечения. Ведь человек – не просто животное. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова
высказала преподаватель университета, доктор психологии Елена Ковалева.
"Человек – существо социальное, поэтому здесь мы говорим о необходимости именно социальных связей. Речь идет о близких. Действительно, для Молдовы дети, предоставленные сами себе, являются проблемой. Необходимо, чтобы родители или те, на чьем попечении остаются дети, обязательно разбирались в детской психологии", – считает эксперт.
Ковалева убеждена, что нужно поднимать общую и психологическую культуру родителей и взрослых, работающих с детьми.
"Без знания закономерностей развития ребенка взрослые допускают очень много ошибок. Когда я встречаюсь со взрослыми, которые уже выросли, то узнаю, что они страдают неврозами и депрессиями, которые стали результатом их неблагополучного взаимодействия со взрослыми в детстве", – поделилась опытом эксперт.
В заключение, для предотвращения сложных последствий, которые усугубляют и социальные особенности современности, Ковалева призвала родителей к психологическому просвещению.