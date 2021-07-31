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Ковалева: все неврозы и депрессии родом из детства
Ковалева: все неврозы и депрессии родом из детства
Психолог объяснила, какая главная проблема детей в Молдове и что является залогом детского здоровья.
2021-07-31T08:00+0300
2021-07-31T08:00+0300
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Ковалева: все неврозы и депрессии родом из детства
Ковалева: все неврозы и депрессии родом из детства
Детство нуждается в защите и особом внимании, поскольку юное поколение не растет само по себе, даже при наличии комфортных условий и материального обеспечения. Ведь человек – не просто животное. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала преподаватель университета, доктор психологии Елена Ковалева.Ковалева убеждена, что нужно поднимать общую и психологическую культуру родителей и взрослых, работающих с детьми.В заключение, для предотвращения сложных последствий, которые усугубляют и социальные особенности современности, Ковалева призвала родителей к психологическому просвещению.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио

Ковалева: все неврозы и депрессии родом из детства

08:00 31.07.2021
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Радио
Ковалева: все неврозы и депрессии родом из детства
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Доктор психологии объяснила, почему юное поколение не может развиваться само по себе, какова главная проблема детей в Молдове и что является залогом детского здоровья.
Детство нуждается в защите и особом внимании, поскольку юное поколение не растет само по себе, даже при наличии комфортных условий и материального обеспечения. Ведь человек – не просто животное. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала преподаватель университета, доктор психологии Елена Ковалева.

"Человек – существо социальное, поэтому здесь мы говорим о необходимости именно социальных связей. Речь идет о близких. Действительно, для Молдовы дети, предоставленные сами себе, являются проблемой. Необходимо, чтобы родители или те, на чьем попечении остаются дети, обязательно разбирались в детской психологии", – считает эксперт.

Ковалева убеждена, что нужно поднимать общую и психологическую культуру родителей и взрослых, работающих с детьми.

"Без знания закономерностей развития ребенка взрослые допускают очень много ошибок. Когда я встречаюсь со взрослыми, которые уже выросли, то узнаю, что они страдают неврозами и депрессиями, которые стали результатом их неблагополучного взаимодействия со взрослыми в детстве", – поделилась опытом эксперт.

В заключение, для предотвращения сложных последствий, которые усугубляют и социальные особенности современности, Ковалева призвала родителей к психологическому просвещению.
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