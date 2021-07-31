https://ru.sputnik.md/20210731/kovaleva-nevrozy-depressii-detstvo-43164836.html

Ковалева: все неврозы и депрессии родом из детства

Ковалева: все неврозы и депрессии родом из детства

Психолог объяснила, какая главная проблема детей в Молдове и что является залогом детского здоровья.

2021-07-31T08:00+0300

2021-07-31T08:00+0300

2021-07-31T08:00+0300

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Ковалева: все неврозы и депрессии родом из детства Ковалева: все неврозы и депрессии родом из детства

Детство нуждается в защите и особом внимании, поскольку юное поколение не растет само по себе, даже при наличии комфортных условий и материального обеспечения. Ведь человек – не просто животное. Такое мнение в эфире студии Sputnik Молдова высказала преподаватель университета, доктор психологии Елена Ковалева.Ковалева убеждена, что нужно поднимать общую и психологическую культуру родителей и взрослых, работающих с детьми.В заключение, для предотвращения сложных последствий, которые усугубляют и социальные особенности современности, Ковалева призвала родителей к психологическому просвещению.

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2021

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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