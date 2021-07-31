https://ru.sputnik.md/20210731/moldavskaya-diskobolka-emelyanova-ne-proshla-v-final-na-igrakh-v-tokio-43441775.html

Молдавская дискоболка Емильянова не прошла в финал на Играх в Токио

Молдавская дискоболка Емильянова не прошла в финал на Играх в Токио

Молдавская дискоболка Емельянова не прошла в финал на Играх в Токио

2021-07-31T09:03+0300

2021-07-31T09:03+0300

2021-07-31T11:55+0300

олимпиада в токио-2020

молдова

легкая атлетика

метание диска

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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Молдавская метательница диска Александра Емильянова заняла предпоследнее, 30-е место в квалификации, метнув снаряд на 54.57 метра. Для попадания в финал необходимо было показать результат в 64 метра и выше. Таким образом, дискоболка из Молдовы выбывает из дальнейшей борьбы. Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.

https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html

https://ru.sputnik.md/20210725/moldavskie-plovtsy-ne-smogli-proyti-kvalifikatsiyu-na-olimpiade-v-tokio-43141557.html

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молдова, легкая атлетика, метание диска