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Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада в Токио-2020
Читайте, смотрите и слушайте самые интересные новости и репортажи с Олимпийских игр в Токио.
https://ru.sputnik.md/20210731/moldavskaya-diskobolka-emelyanova-ne-proshla-v-final-na-igrakh-v-tokio-43441775.html
Молдавская дискоболка Емильянова не прошла в финал на Играх в Токио
Молдавская дискоболка Емильянова не прошла в финал на Играх в Токио
Молдавская дискоболка Емельянова не прошла в финал на Играх в Токио
2021-07-31T09:03+0300
2021-07-31T11:55+0300
олимпиада в токио-2020
молдова
легкая атлетика
метание диска
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Молдавская метательница диска Александра Емильянова заняла предпоследнее, 30-е место в квалификации, метнув снаряд на 54.57 метра. Для попадания в финал необходимо было показать результат в 64 метра и выше. Таким образом, дискоболка из Молдовы выбывает из дальнейшей борьбы. Молдавские спортсмены в ТокиоВ олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
https://ru.sputnik.md/20210722/programma-vystupleniya-moldavskikh-olimpiytsev-v-tokyo-42797549.html
https://ru.sputnik.md/20210725/moldavskie-plovtsy-ne-smogli-proyti-kvalifikatsiyu-na-olimpiade-v-tokio-43141557.html
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Дмитрий Терехов
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молдова, легкая атлетика, метание диска

Молдавская дискоболка Емильянова не прошла в финал на Играх в Токио

09:03 31.07.2021 (обновлено: 11:55 31.07.2021)
187
© Facebook / Александра ЕмильяноваМолдавская легкоатлетка Александра Емильянова
Молдавская легкоатлетка Александра Емильянова - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© Facebook / Александра Емильянова
Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Спортсмены Молдовы продолжают выступления на Олимпиаде в Японии.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. Молдавская метательница диска Александра Емильянова заняла предпоследнее, 30-е место в квалификации, метнув снаряд на 54.57 метра.
Для попадания в финал необходимо было показать результат в 64 метра и выше. Таким образом, дискоболка из Молдовы выбывает из дальнейшей борьбы.

Молдавские спортсмены в Токио

В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступает в Токио, вошли 20 спортсменов. Они борются за награды в восьми видах спорта. Больше всего в команде представителей легкой атлетики – шесть. Это Залина Петривская (метание молота), Сергей Маргиев (метание молота), Андриан Мардаре (метание копья), Димитриана Безеде (толкание ядра), Александра Емельянова (метание диска) и Лилия Фиськович (марафон).
Календарь олимпиады обложка - Sputnik Молдова, 1920, 22.07.2021
Олимпиада в Токио-2020
Программа выступления молдавских олимпийцев в Токио
22 июля, 14:25
309
Еще в пяти видах спорта у нашей страны по два представителя. В плавании – Татьяна Салкуцан и Алексей Саньков, в тяжелой атлетике – Елена Кылчик и Марин Робу, в борьбе – Анастасия Никита и Виктор Чобану, в дзюдо – Денис Виеру и Виктор Стерпу, а в стрельбе из лука – Александра Мырка и Дан Олару, которые, кстати, стали знаменосцами на церемонии открытия Игр.
Тренировка олимпийской сборной России по плаванию - Sputnik Молдова, 1920, 25.07.2021
Олимпиада в Токио-2020
Молдавские пловцы не смогли пройти квалификацию на Олимпиаде в Токио
25 июля, 14:40
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Олимпийские игры должны были пройти в 2020 году, но из-за пандемии COVID-19 Международный олимпийский комитет решил перенести их на лето 2021 года. Так, Игры официально открылись 23 июля, однако первые соревнования прошли уже 21 июля. Церемония закрытия состоится 8 августа.
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