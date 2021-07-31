https://ru.sputnik.md/20210731/moldova-rost-tsen-sliva-43433533.html

В Молдове начался рост цен на сливу

В Молдове начался рост цен на сливу

Цены на сливу в Молдове

2021-07-31T07:30+0300

2021-07-31T07:30+0300

2021-07-31T07:30+0300

экономика

молдова

фрукты

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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. К концу июля 2021 года оптовая цена на раннюю сливу в Молдове увеличилась в среднем до 12 леев за килограмм, максимальная цена – до 14 леев. Об этом сообщили в организации EastFruit. Как отметили в организации, слива местного производства на молдавском рынке появилась в середине июля текущего года по оптовой цене около 11 леев, что на 1-2 лея превышало средний уровень цен в прошлом году. "Операторы внутреннего рынка объясняют подорожание сливы ранних сортов тремя основными факторами. Первый – невысокий урожай сливы в 2021 году, примерно на 20-30% ниже прошлогоднего", – уточнили в EastFruit. Второй фактор – снижающаяся конкуренция косточковых фруктов на внутреннем рынке. В частности, высококачественных абрикосов на внутреннем рынке стало заметно меньше, в рознице они продаются по сравнительно высокой цене – до 30 леев. Соответственно, к этому уровню подтягивается и цена на качественную крупную сливу.Третий фактор, по данным EastFruit, – начавшийся экспорт сливы в Россию и Румынию. При этом уточняется, что объемы поставок пока малы, и отправляется на экспорт лишь сорт "Чачакская ранняя".Как отметили в организации, в предыдущие годы этот сорт не пользовался спросом у трейдеров-экспортеров, но в нынешнем году это один из немногих сортов ранней сливы, давший хороший урожай. На экспортный спрос внутренний рынок начал реагировать повышением цен.

https://ru.sputnik.md/20210728/moldova-urozhay-slivy-43307163.html

молдова

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_290:0:2338:2048_100x100_80_0_0_7a8317a9a3583bcc0074b20f07081753.jpg

молдова, фрукты