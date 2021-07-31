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В Молдове начался рост цен на сливу
В Молдове начался рост цен на сливу
Цены на сливу в Молдове
2021-07-31T07:30+0300
2021-07-31T07:30+0300
экономика
молдова
фрукты
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КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. К концу июля 2021 года оптовая цена на раннюю сливу в Молдове увеличилась в среднем до 12 леев за килограмм, максимальная цена – до 14 леев. Об этом сообщили в организации EastFruit. Как отметили в организации, слива местного производства на молдавском рынке появилась в середине июля текущего года по оптовой цене около 11 леев, что на 1-2 лея превышало средний уровень цен в прошлом году. "Операторы внутреннего рынка объясняют подорожание сливы ранних сортов тремя основными факторами. Первый – невысокий урожай сливы в 2021 году, примерно на 20-30% ниже прошлогоднего", – уточнили в EastFruit. Второй фактор – снижающаяся конкуренция косточковых фруктов на внутреннем рынке. В частности, высококачественных абрикосов на внутреннем рынке стало заметно меньше, в рознице они продаются по сравнительно высокой цене – до 30 леев. Соответственно, к этому уровню подтягивается и цена на качественную крупную сливу.Третий фактор, по данным EastFruit, – начавшийся экспорт сливы в Россию и Румынию. При этом уточняется, что объемы поставок пока малы, и отправляется на экспорт лишь сорт "Чачакская ранняя".Как отметили в организации, в предыдущие годы этот сорт не пользовался спросом у трейдеров-экспортеров, но в нынешнем году это один из немногих сортов ранней сливы, давший хороший урожай. На экспортный спрос внутренний рынок начал реагировать повышением цен.
https://ru.sputnik.md/20210728/moldova-urozhay-slivy-43307163.html
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молдова, фрукты

В Молдове начался рост цен на сливу

07:30 31.07.2021
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© Sputnik / Владимир Иванов / Перейти в фотобанкВетка сливового дерева
Ветка сливового дерева - Sputnik Молдова, 1920, 31.07.2021
© Sputnik / Владимир Иванов
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Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Чем обусловлен рост цен на сливу на внутреннем Молдавском рынке.
КИШИНЕВ, 31 июл – Sputnik. К концу июля 2021 года оптовая цена на раннюю сливу в Молдове увеличилась в среднем до 12 леев за килограмм, максимальная цена – до 14 леев. Об этом сообщили в организации EastFruit.
Как отметили в организации, слива местного производства на молдавском рынке появилась в середине июля текущего года по оптовой цене около 11 леев, что на 1-2 лея превышало средний уровень цен в прошлом году.
"Операторы внутреннего рынка объясняют подорожание сливы ранних сортов тремя основными факторами. Первый – невысокий урожай сливы в 2021 году, примерно на 20-30% ниже прошлогоднего", – уточнили в EastFruit.
Второй фактор – снижающаяся конкуренция косточковых фруктов на внутреннем рынке. В частности, высококачественных абрикосов на внутреннем рынке стало заметно меньше, в рознице они продаются по сравнительно высокой цене – до 30 леев. Соответственно, к этому уровню подтягивается и цена на качественную крупную сливу.
Сливы - Sputnik Молдова, 1920, 28.07.2021
Экономика
В Молдове урожай сливы будет на 20-30% ниже прошлогоднего
28 июля, 07:30
196
Третий фактор, по данным EastFruit, – начавшийся экспорт сливы в Россию и Румынию.
При этом уточняется, что объемы поставок пока малы, и отправляется на экспорт лишь сорт "Чачакская ранняя".
Как отметили в организации, в предыдущие годы этот сорт не пользовался спросом у трейдеров-экспортеров, но в нынешнем году это один из немногих сортов ранней сливы, давший хороший урожай.
На экспортный спрос внутренний рынок начал реагировать повышением цен.
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